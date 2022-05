web.woche 23. Mai bis 29. Mai

Montag 16. Mai 16 17:15 – 18:45 Konstituierende Sitzung des Medienausschusses

18:00 – 19:30 Öffentlicher Abendvortrag „Lehnwortforschung, vorgeschichtliche Datierungen und Ideologie

20:00 – 22:00 Filmvorführung: ANETTE

Dienstag 17. Mai 17 14:00 – 16:00 Schauwerkstatt: Tierseifen

16:00 – 17:00 Buchvorstellung „Zwischen Gängelung und ertrotzten Freiräumen. Lieder und Texte von Studenten für Studenten. Greifswald 1963-1970“

16:00 – 17:00 Infostand zur Hissung der Regenbogenflagge zu

19:00 – 20:00 Was? Kundgebung mit anschließender Regenbogen-Parade anlässlich des IDAHOBIT*

20:15 – 21:45 StuPa-Sitzung

Mittwoch 18. Mai 18 18:00 – 19:30 Öffentlicher Abendvortrag „Humanoid robots in rehabilitation therapy – chance and challenge

18:15 – 19:45 FSK-Sitzung

19:30 – 21:30 Filmvorführung: Märkische Forschungen

20:00 – 21:00 Katapult macht Klartext - Ein Vortrag über Jornalismus und Krieg

Donnerstag 19. Mai 19 14:00 – 15:30 Online-Seminar: Erstberatung Auslandsaufenthalte 2

17:00 – 19:00 MEET DISCUSS CREATE: Digitalisierung in der Pflege

17:00 – 18:00 Theateraufführung: Ein Seeteufel namens Fidibus

18:15 – 19:00 Roundtable: Irreversible Actions in Politics

19:00 – 20:30 Vortrag „In the Storms of Transformation: Shipbuilding and Social Change in Eastern Europe and the EU„

Freitag 20. Mai 20 14:00 – 17:00 Nachbarschaftsfest zum Tag der Nachbarn

14:00 – 16:00 Schauwerkstatt: Nachbarschaftsseifen

18:00 24h-Vorlesung

18:00 – 19:00 Konflikte der Welt: Afghanistan - Informationsveranstaltung der Initiative Jugend Spricht

19:00 – 21:00 Lesung: Herzensprojekt Traumprinz mit Karo Stein

Samstag 21. Mai 21 10:00 – 14:00 Aktzeichnen mit Modell mit Karin Wurlitzer

10:00 Tag der offenen Tür an der Musikschule Greifswald

14:00 – 18:00 Integratives Kinderfest organisiert durch WGG, WVG und die Stadtwerke

14:00 – 17:00 Klamottentausch

24h-Vorlesung ⤺ Endet 18:00

20:00 – 23:00 Konzert: Mutabor