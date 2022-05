Tage der Akzeptanz – Buntes Programm für ein buntes Greifswald

Greifswald ist bunt, aber noch lange nicht bunt genug! Damit sich das ändert, erinnern uns die Aktionswochen vom 17.05. bis 04.06.2022 dieses Jahr erneut an die Bedeutsamkeit, Akzeptanz gegenüber Menschen mit alternativen Lebensstilen und Denkweisen und dadurch Vielfalt innerhalb der Gesellschaft zu fördern.

Greifswald bekennt Farbe

Wie immer starten die Tage der Akzeptanz in Greifswald auch in diesem Jahr wieder im Einklang mit dem Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Trans*feindlichkeit (IDAHOBIT*) am 17. Mai. Die vom Aktionsbündnis Queer in Greifswald e.V. organisierten Aktionswochen werden dann bis zum 04. Juni andauern und zielen darauf ab, die Gesellschaft für Akzeptanz gegenüber allen anders lebenden und liebenden Menschen zu sensibilisieren. Um dieses Vorhaben an jenen Tagen in ganz Greifswald sichtbar zu machen, werden verschiedene Gebäude in der Stadt, darunter auch das Rathaus, eine Regenbogenflagge hissen. Daneben wird eine Lichtinstallation an der Stadthalle ebenso für ein Farbenspiel während der nächtlichen Stunden sorgen.

Vielfältiges Veranstaltungsangebot

Mindestens genauso bunt wie Flaggen und Lichter an den Tagen der Akzeptanz sein werden, ist das euch gebotene Veranstaltungsprogramm dieser Aktionswochen. Ab 16 Uhr geht es am 17. Mai vor dem Rathaus mit Infoständen verschiedener Organisationen los. Nachdem zusammen mit Oberbürgermeister Stefan Fassbinder um 17 Uhr die Regenbogenflagge am Rathaus gehisst wurde, wird ab 19 Uhr eine Kundgebung auf dem Marktplatz stattfinden. Hieran wird sich erstmals in der Geschichte der Aktionswochen eine Regenbogenparade durch die Fußgängerzone bis zur Stadthalle anschließen.

Während der Tage der Akzeptanz könnt ihr euch zudem noch auf weitere Veranstaltungen freuen, die unter anderem in der Brasserie Hermann, der STRAZE, dem CDFZ, der St. Jacobi Kirche und dem BT Club stattfinden werden. Auf Instagram könnt ihr das bunte Geschehen nicht nur über das Profil des Aktionsbündnisses Queer in Greifswald e.V. verfolgen, sondern die Beiträge eurer Mitmenschen mit dem Hashtag #tagederakzeptanz auffinden oder eure Schnappschüsse selbst mit dem Hashtag versehen.

Falls euer Interesse für die Tage der Akzeptanz geweckt wurde, könnt ihr das vollständige Programm auf der Webseite des Aktionsbündnis Queer in Greifswald e.V. einsehen.

Programm-Highlights

Was? – Regenbogenparade: Demonstrationszug durch die Innenstadt

Wann? Dienstag, 17.05.2022, ab 19 Uhr

Dienstag, 17.05.2022, ab 19 Uhr Wo? Vom Marktplatz bis zur Stadthalle

Was? – Lesung: „Herzensprojekt Traumprinz“ mit Karo Stein

Wann? Freitag, 20.05.2022, 19 Uhr

Freitag, 20.05.2022, 19 Uhr Wo? Brasserie Hermann

Was? – Gottesdienst unterm Regenbogen und anschließende Kaffeerunde

Wann? Montag, 23.05.2022, ab 15.30 Uhr

Montag, 23.05.2022, ab 15.30 Uhr Wo? St. Jacobi Kirche

Was? – Abschlussparty: „Bunte Beats“

Wann? Samstag, 04.06.2022, ab 23 Uhr

Samstag, 04.06.2022, ab 23 Uhr Wo? BT Club

Beitragsbild: Steve Johnson auf Unsplash