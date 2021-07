web.woche 19. bis 25. Juli

Montag 12. Juli 12 Ganztägig Ausstellung „Schweden und die Agenda 2030“

Plakatausstellung zu den Auswirkungen der Atomwaffenangriffe auf Hiroshima und Nagasaki

18:00 – 19:00 Digital Lecture „Plant-associated bacteria and their role in plant growth and health“

20:15 – 21:15 Ordentliche AStA-Sitzung

Dienstag 13. Juli 13 Ganztägig Ausstellung „Schweden und die Agenda 2030“

Plakatausstellung zu den Auswirkungen der Atomwaffenangriffe auf Hiroshima und Nagasaki

13:00 – 14:00 Sitzung AG Ökologie

Mittwoch 14. Juli 14 Ganztägig Ausstellung „Schweden und die Agenda 2030“

Plakatausstellung zu den Auswirkungen der Atomwaffenangriffe auf Hiroshima und Nagasaki

18:00 – 19:00 Digital Lecture „Das breite klinische Anwendungsfeld von kaltem Atmosphärendruckplasma“

18:15 – 19:15 Sitzung SKL

Donnerstag 15. Juli 15 Ganztägig Ausstellung „Schweden und die Agenda 2030“

Plakatausstellung zu den Auswirkungen der Atomwaffenangriffe auf Hiroshima und Nagasaki

10:00 Internationale Fachtagung „TRIC – Therapeutic ROS and Immunity in Cancer.“

15:00 – 17:30 Klavierimprovisationen mit Barbara Ullrich

19:30 – 20:00 Vortrag: "Sex und Schranken - zwischen Selbstbestimmung und Grenzverletzung"

20:00 – 20:30 StuThe – Absurda Comica Oder Peter Squentz

Freitag 16. Juli 16 Ganztägig Ausstellung „Schweden und die Agenda 2030“

Internationale Fachtagung „TRIC – Therapeutic ROS and Immunity in Cancer.“

10:00 – 11:00 Kinder-Sommer-Theater – „Der Froschkönig"

14:00 – 15:00 Kinder-Sommer-Theater – „Der Froschkönig"

20:00 – 20:30 StuThe – Absurda Comica Oder Peter Squentz

Samstag 17. Juli 17 Ganztägig Ausstellung „Schweden und die Agenda 2030“

08:30 – 17:30 TalentTag für Kinder und Jugendliche: aktiver Einblick in die Sportart Goalball

Internationale Fachtagung „TRIC – Therapeutic ROS and Immunity in Cancer.“ ⤺ Endet 11:00

11:00 – 12:00 Ausstellungseröffnung – Núria Quevedo. Malerei und Grafik

19:30 – 20:00 open air-Konzert – Souldiers