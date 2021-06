Du hast Lust, dich für die Interessen der Studierendenschaft einzusetzen? Dafür engagiert sich unter anderem der allgemeine Studierendenausschuss (AStA) als Außenvertretung. Für diesen werden nächsten Dienstag bei der Sitzung des Studierendenparlaments die vakanten Ämter neu gewählt. Von Veranstaltungen bis hin zu Studium und Lehre, Antirassismus oder Finanzen (und noch vielem mehr) habt ihr die Möglichkeit, euch für die Belange der Studierendenschaft einzusetzen und selbst mitzugestalten.

Wie läuft die Wahl ab?

Wenn ihr euch schon vor der Sitzung des Studierendenparlaments (Dienstag, 20:15 Uhr, Ernst-Lohmeyer-Platz 6, Hörsaal 3/4) für eine Bewerbung entscheidet, dann füllt ihr am besten zunächst den Bewerbungsbogen aus und sendet ihn danach an Bennet, Frieda und Anna, das StuPa-Präsidium, die ihr über stupa@uni-greifswald.de erreichen könnt. Der Bogen ist bereits vor der Sitzung für die Hochschulöffentlichkeit einsehbar. Relativ zum Anfang der Sitzung am Dienstag werden dann die AStA-Wahlen stattfinden. Dafür wäre es am besten, wenn ihr vor Ort seid, ansonsten könnt ihr sicherlich auch mit dem Präsidium sprechen, dass ihr digital dazu geschaltet werdet. Auch falls ihr euch spontan für eine der Positionen interessiert, könnt ihr euch noch initiativ am Dienstagabend melden. Wenn ihr euch bewerbt, folgt in jedem Fall eine kurze mündliche Vorstellung eurerseits und die offene Fragerunde für alle Teilnehmenden an der Sitzung. Und danach kommen dann nur noch die Wahlen.

Worauf kann ich mich bewerben?

Die AStA-Struktur wurde erst im letzten Jahr grundlegend überarbeitet und hat auch in dieser Legislatur noch kleinere Änderungen erhalten. Seitdem gliedert sich der AStA in einen strategischen (inhaltlichen) und einen operativen (Verwaltungs-) Bereich mit jeweils verschiedenen Ämtern und Positionen. Im Folgenden findet ihr all die Stellen, auf die ihr euch bewerben könnt, mit den jeweiligen Aufgaben und Anforderungen. Für weitere Angaben, beispielsweise den ungefähren Arbeitsaufwand pro Woche, könnt ihr einfach im Studierendenportal für die jeweilige Ausschreibung nähere Informationen nachlesen. Wenn ihr Fragen zu einem der Ämter habt, könnt ihr den jetzigen Vorsitzenden Hennis über asta_vorsitz@uni-greifswald.de erreichen, gerne auch zur vorherigen Kontaktaufnahme.

Übrigens: Die Ämter sind jeweils mit einer unterschiedlich hohen Aufwandsentschädigung versehen, sodass eure investierte Zeit, die ihr vielleicht auch für einen Nebenjob nutzen wollen würdet, etwas ausgeglichen wird. Die genauen Beträge findet ihr unter dem jeweiligen Link im Studierendenportal.

Strategischer Bereich

Vorsitz Koordinierung und Leitung der Arbeit im Allgemeinen Studierendenausschuss

Außenvertretung der Studierendenschaft

Vertretung der Studierendenschaft in der Dienstberatung des Rektorats

Leitung und Planung der AStA-Sitzungen

Kooperation und Absprache mit der Universitätsverwaltung

Beratung und Durchführung bei und von StuPa-Entscheidungen

Zusammenarbeit mit dem Präsidium des StuPa

Anwesenheit auf den Sitzungen der Gremien

Vernetzung der Studierendenschaft auf Bundes- und Landesebene

Aufsicht über AStA-Referate

Übernahme der Grundtätigkeiten bei freien Referaten Dein Profil: Kenntnisse in Verwaltung, Koordinierung und Teamleitung

Kenntnisse des Landeshochschulgesetzes und sichere Anwendung der Satzungen und Ordnungen der Studierendenschaft

Sicherer Umgang mit Office-Anwendungen

Ausgeprägte Kommunikationsstärke, Kreativität, Teamfähigkeit, Organisationsgeschick und Belastbarkeit

Student*in der Universität Greifswald

Bereitschaft für ehrenamtliches Engagement und Gremienarbeit Referent*in für politische Bildung und Antifaschismus Förderung des staatsbürgerlichen Verantwortungsbewusstseins der Studierenden auf Grundlage der verfassungsmäßigen Ordnung

Organisation von Veranstaltungen zur politischen Bildung Dein Profil: Begeisterung für Politik und Veranstaltungen

Ausgeprägte Kommunikationsstärke, Kreativität, Teamfähigkeit, Organisationsgeschick und Belastbarkeit

Student*in der Universität Greifswald

Bereitschaft für ehrenamtliches Engagement und Gremienarbeit Referent*in für Umweltpolitik und Nachhaltigkeit Auseinandersetzung mit umweltpolitischen, nachhaltigen und ökologischen Belangen innerhalb der Studierendenschaft und an der Universität

Förderung des ökologischen Bewusstseins an der Universität

Teilnahme an der AG Ökologie und Nachhaltigkeitskommission

Zusammenarbeit mit der Universität und der Stadt

Organisation von Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit Dein Profil: Starkes Interesse für Nachhaltigkeit und Umweltpolitik

Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit verwaltungsorganisatorischen Prozessen

Ausgeprägte Kommunikationsstärke, Kreativität, Teamfähigkeit, Organisationsgeschick und Belastbarkeit

Student*in der Universität Greifswald

Bereitschaft für ehrenamtliches Engagement und Gremienarbeit Referent*in für Internationales und Antirassismus Förderung des Austauschs zwischen deutschen und internationalen Studierenden sowie Geflüchteten

Mitverantwortung für ERASMUS und die Integration von ausländischen Studierenden, Studienkollegiaten und Geflüchteten

Kontakt mit dem International Office, dem Studienkolleg, der studentischen Organisation LEI und anderen Personen, Organisationen und Einrichtungen, die im internationalen Bereich tätig sind

Organisation von Veranstaltungen mit antirassistischem Schwerpunkt wie dem Festival contre le racisme Dein Profil: Sehr gute Sprachkenntnisse in Wort und Schrift in deutsch und englisch

Ggf. weitere Fremdsprachen

Ausgeprägte Kommunikationsstärke, Kreativität, Teamfähigkeit, Organisationsgeschick und Belastbarkeit

Student*in der Universität Greifswald

Bereitschaft für ehrenamtliches Engagement und Gremienarbeit Referent*in für soziale Aspekte und Gleichstellung Beratung von Studierenden mit Kind und Menschen mit Beeinträchtigung

Förderung von Gleichstellungsbelangen als Ansprechpartner*in für Gleichstellungspolitik

Beratung und Unterstützung von Studierenden bei der Wohnraumvermittlung und bei Mietproblemen

Organisation der Notwohnraumbörse

Beratung zur Studienfinanzierung (Sozialdarlehen, BAföG, Stipendien, Studienkredite, Jobs, Studiengebühren)

Weiterleitung an die entsprechenden Stellen (Gleichstellungsbeauftragte, Gender Trouble AG, Behindertenbeauftragte, Studierendenwerk, Sozialberatung, Familienservice usw.) Dein Profil: Ausgeprägte Empathie und soziale Kompetenz

Bereitschaft, sich mit verwaltungsorganisatorischen Prozessen auseinanderzusetzen

Ausgeprägte Kommunikationsstärke, Kreativität, Teamfähigkeit, Organisationsgeschick und Belastbarkeit

Student*in der Universität Greifswald

Bereitschaft für ehrenamtliches Engagement und Gremienarbeit Referent*in für Studium und Lehre Unterstützung von Studierenden bei Fragen zur Studienplanung und bei Problemen rund ums Studium

Einsatz für den Erhalt der Studierbarkeit in allen Bereichen

Auseinandersetzung mit der Rahmenprüfungsordnung

Zusammenarbeit mit universitären Referaten und Gremien (Zentrales Prüfungsamt, Studierendensekretariat, Studienkommission des Senats) Dein Profil: Bereitschaft, sich mit verwaltungsorganisatorischen und prüfungsrechtlichen Prozessen auseinanderzusetzen

Ausgeprägte Kommunikationsstärke, Kreativität, Teamfähigkeit, Organisationsgeschick und Belastbarkeit

Student*in der Universität Greifswald

Bereitschaft für ehrenamtliches Engagement und Gremienarbeit

Operativer Bereich

Referatsleiter*in Administration und Geschäftsführer*in Operative Leitung des AStAs

Leitung der Büroarbeit innerhalb des AStAs

Personalentwicklung

Bearbeitung von Anträgen zur Verwendung der Wohnsitzprämie

Beschaffung und Bau

Ausstellung von Tätigkeitsnachweisen Dein Profil: Generelles Interesse an Verwaltung, Koordinierung und Teamleitung

Interesse, sich in neue Themenfelder einzuarbeiten und Lösungen zu entwickeln

Ausgeprägte Kommunikationsstärke, Kreativität, Teamfähigkeit, Organisationsgeschick und Belastbarkeit

Student*in der Universität Greifswald

Bereitschaft für ehrenamtliches Engagement und Gremienarbeit Referent*in für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Koordination der Öffentlichkeitsarbeit des AStAs

Regelmäßiges Informieren der Studierendenschaft über die Tätigkeiten der Organe der verfassten Studierendenschaft

Studierendenschaft Betreuung der Social-Media-Präsenz des AStAs

Verantwortung für die inhaltliche Gestaltung der Druckerzeugnisse des AStAs

Sponsorensuche für den Studienkompass Dein Profil: Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Ausgeprägte Kommunikationsstärke, Kreativität, Teamfähigkeit, Organisationsgeschick und Belastbarkeit

Student*in der Universität Greifswald

Bereitschaft für ehrenamtliches Engagement und Gremienarbeit Referent*in für Digitalisierung und Studierendenportalbetreuung Konzeption einer Digitalisierungsstrategie

Einführung in ein Dokumentenmanagementsystem

Betreuung des AStA-Bereiches im Studierendenportal

Umsetzung des StuPa-Beschl. Nr. 2021-31/27 Dein Profil: Generelles Interesse an IT und Verwaltung

Interesse, sich in neue Themenfelder einzuarbeiten und Lösungen zu entwickeln

Ausgeprägte Kommunikationsstärke, Kreativität, Teamfähigkeit, Organisationsgeschick und Belastbarkeit

Student*in der Universität Greifswald

Bereitschaft für ehrenamtliches Engagement und Gremienarbeit Referent*in für Hochschul- und Innenpolitik Vernetzung der Gremien innerhalb der Studierendenschaft

Vernetzung mit anderen Studierendenschaften in Mecklenburg-Vorpommern und dem Bund

Organisation der Vollversammlung

Überarbeitung von Satzungen und Ordnungen Dein Profil: Starkes Interesse für Politik, insbesondere an Hochschulen

Gutes Verständnis für politische Abläufe

Großes Interesse an verwaltenden Aufgaben

Bereitschaft zur Einarbeitung in die Landeshochschulgesetzgebung und den Satzungen der Studierendenschaft

Ausgeprägte Kommunikationsstärke, Kreativität, Teamfähigkeit, Organisationsgeschick, Zeitmanagement und Belastbarkeit

Student*in der Universität Greifswald

Bereitschaft für ehrenamtliches Engagement und Gremienarbeit Referent*in für Grafikdesign Erstellung und Beschaffung von Informations- und Werbematerialien für den Druck

Erstellung von Grafiken und Beitragsbildern für Social Media

Erstellung und Aktualisierung der Formulare und Vorlagen für den AStA Dein Profil: Grundlegende Kenntnisse in Adobe Photoshop und InDesign

Sicherer Umgang mit Office-Anwendungen

Ausgeprägte Kommunikationsstärke, Kreativität, Teamfähigkeit, Organisationsgeschick und Belastbarkeit

Student*in der Universität Greifswald

Bereitschaft für ehrenamtliches Engagement und Gremienarbeit Referatsleiter*in Finanzen und Personal Verantwortung für die Erstellung des Haushaltsplanes, des Jahresabschlusses und der Haushaltsrechnung

Bewirtschaftung der Einnahmen und Ausgaben der Studierendenschaft

Buchungs- und Rechnungslegung

Kontrolle und Aufsicht über die Finanzen der Studierendenschaft

Aufstellung der Lohnnebenkosten und Zuarbeit der Umsatzsteuervoranmeldungen

Beratung von Antragsteller*innen

Entscheidung über Finanzanträge bzw. Beratung des StuPas bei Entscheidungen

Beratung bei Personalangelegenheiten

Anhörung bei der Vergabe aus Mitteln der Wohnsitzprämie

Enge Zusammenarbeit mit dem Haushaltsausschuss, dem Steuerberater sowie den Dezernaten 2 und 3 der Universität

Anwesenheit auf den Sitzungen des Studierendenparlaments Dein Profil: Kenntnisse in Haushalts-, Wirtschafts- und Buchführung

Kenntnisse des Landeshaushaltsrechts und sichere Anwendung der Satzungen und Ordnungen der Studierendenschaft

Sicherer Umgang mit Office-Anwendungen

Ausgeprägte Kommunikationsstärke, Kreativität, Teamfähigkeit, Organisationsgeschick und Belastbarkeit

Student*in der Universität Greifswald

Bereitschaft für ehrenamtliches Engagement und Gremienarbeit Referent*in für Fachschaftsfinanzen Beratung, Betreuung und Kontrolle der Finanzen der Fachschaftsräte

Erstellung von Auszahlungsanordnungen

Durchführung von Finanzworkshops

Erstellung eines Handbuchs für Fachschaftsfinanzen

Regelmäßiger Austausch mit dem Steuerberater und der Fachschaftskonferenz

Zusammenarbeit mit dem AStA-Referat für Finanzen

Mitwirkung bei der Sozialdarlehensvergabe Dein Profil: Grundkenntnisse in Haushalts-, Wirtschafts- und Buchführung

Sicherer Umgang mit Office-Anwendungen

Bereitschaft zur Einarbeitung in das Landeshochschulgesetz und die Landeshaushaltsordnung

Ausgeprägte Kommunikationsstärke, Kreativität, Teamfähigkeit, Organisationsgeschick und Belastbarkeit

Student*in der Universität Greifswald

Bereitschaft für ehrenamtliches Engagement und Gremienarbeit Referatsleiter*in Veranstaltungen und studentische Kultur Unterstützung des AStAs bei der Planung, Durchführung und Organisation von Veranstaltungen

Vergabe der Räumlichkeiten des AStAs

Bestandsüberblick und Inventarverwaltung des AStA-Lagers

Ansprechpartner*in für den Verleih von Veranstaltungsmaterial an andere Organe Dein Profil: Interesse an der Organisation von Veranstaltungen

Interesse, sich in neue Themenfelder einzuarbeiten und Lösungen zu entwickeln

Ausgeprägte Kommunikationsstärke, Kreativität, Teamfähigkeit, Organisationsgeschick und Belastbarkeit

Student*in der Universität Greifswald

Bereitschaft für ehrenamtliches Engagement und Gremienarbeit Sachbearbeiter*in für Technik Betreuung des AStAs in Technikfragen

Betreuung der Zugangsberechtigungen zur Netzwerkfestplatte des AStAs

Behebung von technischen Problemen an Hardware und Software

Unterstützung der AStA-Referent*innen bei Veranstaltungen mit Technikeinsatz Dein Profil: Sicherer Umgang mit verschiedenen Betriebssystemen (Windows, Linux)

Erweiterte Kenntnisse in Betriebssystemen, Software

Sicherer Umgang mit Office-Anwendungen

Ausgeprägte Kommunikationsstärke, Kreativität, Teamfähigkeit, Organisationsgeschick und Belastbarkeit

Student*in der Universität Greifswald

Bereitschaft für ehrenamtliches Engagement und Gremienarbeit Sachbearbeiter*in für Kassenwesen Kassen- und Zahlstellenwesen der Studierendenschaft

Bargeldauszahlungen und -einzahlungen

Kommunikation und Koordination mit Fachschaftsräten sowie dem Referat Dein Profil: Grundkenntnisse im Haushaltsrecht

Sicherer Umgang mit Office-Anwendungen

Ausgeprägte Kommunikationsstärke, Kreativität, Teamfähigkeit, Organisationsgeschick und Belastbarkeit

Student*in der Universität Greifswald

Bereitschaft für ehrenamtliches Engagement und Gremienarbeit Sachbearbeiter*in für die 24-Stunden-Vorlesung Organisation der 24-Stunden-Vorlesung der Studierendenschaft

Recherche für mögliche Referent*innen

Rücksprache mit Referent*innen und Beantwortung von Fragen

Erstellung des Veranstaltungsprogramms und Koordination einzelner Vorträge

Organisation der Werbung (Banner, Plakate, Programme, Social Media)

Organisation von Catering oder sonstigen Angeboten

Besorgung von Präsenten für Referent*innen Dein Profil: Sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift

Ausgeprägte Kommunikationsstärke, Kreativität, Teamfähigkeit, Organisationsgeschick und Belastbarkeit

Student*in der Universität Greifswald

Bereitschaft für ehrenamtliches Engagement und Gremienarbeit Sachbearbeiter*in für Erstiwochen Organisation der Erstiwochen der Studierendenschaft (Sommer- und Wintersemester)

Erarbeitung und Organisation eines Veranstaltungsprogramms

Koordination mit den Fachschaften, anderen Organen, der Universität und externen Partner*innen

Organisation der Erstsemesterbeutel

Organisation der Werbung (Banner, Plakate, Programme, Social Media) Dein Profil: Sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift

Ausgeprägte Kommunikationsstärke, Kreativität, Teamfähigkeit, Organisationsgeschick und Belastbarkeit

Student*in der Universität Greifswald

Bereitschaft für ehrenamtliches Engagement und Gremienarbeit

Beitragsbild: Annica Brommann