StuPa-Ticker 5. Ordentliche Sitzung

Herzlich Willkommen zur fünften ordentlichen Sitzung dieser Legislaturperiode! Auf dem Plan stehen unter anderem erneut die Wahlen der fünf unbesetzten AStA-Referate, die zweite Lesung der Finanzordnung und der Satzung der Studierendenschaft und vieles mehr! Also mal schauen was uns inhaltlich erwartet. Bleibt gespannt und verfolgt den Ticker hier LIVE ab 20:15 Uhr!

Das ist die finale Tagesordnung:

TOP 1 Begrüßung

TOP 2 Formalia

TOP 3 Berichte

TOP 4 Fragen und Anregungen aus der Studierendenschaft

TOP 5 Wahl der stellvertretenden Präsident*in

TOP 6 Wahlen AStA

6.1 Vorsitz

6.2 Finanzen

6.3 Politische und ökologische Bildung

6.4 Soziales, Gleichstellung und Antidiskriminierung

6.5 Studium, Lehre und Lehrer*innenbildung

TOP 7 Benennung einer weiteren studentischen Vertretung für den Expert*innenrat Hochschuldidaktik

TOP 8 Antrag: Aufwandsentschädigung Vertretung AStA-Referat für Veranstaltungen

TOP 9 Finanzordnung (2. Lesung)

TOP 10 Satzung der Studierendenschaft (2. Lesung)

TOP 11 Sonstiges

Hier startet wie gewohnt ab 20:15 Uhr der Live-Ticker

Heute tickern für euch Namid, David, Jette, Emma

Beginn der Sitzung: 20:21 Uhr

TOP 1 Begrüßung

Die Sitzung beginnt um 20:21 Uhr mit dem einladenden Klingeln des Glöckchens.

TOP 2 Formalia

Es sind 16 Stupist*innen anwesend und es gibt 4 Stimmübertragungen. Das StuPa ist also beschlussfähig, es ist auch die nötige 2/3-Mehrheit für Änderungen an der Satzung erreicht und es geht los.

Die Tagesordnung wird in vorliegender Form einstimmig angenommen.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird einstimmig angenommen.

20:23 Uhr

TOP 3 Berichte

Merle berichtet, dass letzte Woche das Planungstreffen für die Demo stattgefunden hat.

„Schlussverkauf Bildung – Sonderaktion“

In der nächsten Woche Donnerstag (16.07.) soll die Demo stattfinden, Treffpunkt sei der Beitz-Platz und am Marktplatz ende die Demo. Um 12:30 Uhr wolle man loslaufen.

Die Forderungen umfassen: Investitionen statt Sanierungsstau, faire Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigten, bezahlbares Studieren und Leben…

Patrizia fragt wie weit die Vorbereitungen bereits sind.

Louise ergänzt, es wurden Sprecher*innen aus den Fakultäten angefragt

Patrizia fragt, wie weit der Stand der Anmeldung sei.

Oli antwortet, dass ein Kontakt bestehe, aber der Markt habe nur geantwortet, dass an dem Tag Stände auf dem Markt stehen würde. Er hoffe, dass mit der Anmeldung alles geklärt werde.

Henry sagt, dass er aus eigener Erfahrung wüsste, dass der Versammlungsort Marktplatz nicht zur Verfügung stehe, wenn dort gerade der Wochenmarkt stattfindet.

Er fragt außrdem, wie weit die Mobilisierung zur Demo fortgeschritten sei. Außerdem fragt er, inwiefern die Forderungen sich mit den Positionen der Kampagne „Schlussverkauf Bildung“ übereinstimmen würde.

Er ergänzt außerdem, dass er aus der Zeit in der Gewerkschaft wüsste, dass es jetzt eine eigene Personalvertretung gäbe.

Henry verweist auf die 48-Stunden-Frist zur Bewerbung der Demo.

Edona fragt noch einmal, wann die Demo stattfinde. Louise sagt, es sei der 16.07.

Edona fragt weiter wie viele Menschen bei der Demo zu erwarten seien.

Jemand antwortet, es seien 500 Menschen geplant.

Edona gibt zu bedenken, dass eine Anmeldung über die Versammlungsbehörde des Landkreises schneller gehen würde.

Sie fragt erneut, inwiefern die Demo in die Kampagne „Schlussverkauf Bildung“ eingebettet werden solle. Sie fragt außerdem, ob Kontakt zu zivilgesellschaftlichen Organisationen und/oder Parteiorganisationen bestehe.

Außerdem meint sie, dass 500 Besucher*innen nicht planmäßig zu erreichen seien mit der Demo.

Emma bedankt sich für die Hinweise, merkt aber auch an, dass sie sich gefreut hätte, wenn sie mit so viel Erfahrung bei der Planung dabei gewesen wäre.

Zur ersten Frage: Die Demo solle in die Kampagne eingebettet sein, aber es sollen Punkte ergänzt werden.

Edona gibt erneut den Hinweis, dass es über den Kreis schneller geht.

Oli merkt an, dass ein weiteres Planungstreffen geplant ist, die Einladung erfolgt per Mail.

Jonathan merkt an, dass sowieso noch einmal alle Studierende informiert werden sollten. Er finde aber auch die Bewerbung sehr kurzfristig.

Louise meint, sie hätten darum gewusst, die Demo hätte aber noch innerhalb der Vorlesungszeit stattfinden sollen.

Es gibt keine weiteren Berichte.

20:35 Uhr

TOP 4 Fragen und Anregungen aus der Studierendenschaft

Magnus erklärt, dass ihn eine Anfrage für ein Sozialdarlehen erreicht habe. Er wisse, dass die Darlehen eigentlich vergeben werden könnten, gibt aber in die Runde, dass darüber drei AStA-Beschäftigte abstimmen müssten. Aktuell seien aber keine 3 Positionen besetzt.

Dazu gibt es keine weiteren Wortbeiträge.

TOP 5 Wahl der stellvertretenden Präsident*in

Louise möchte jemanden vorschlagen für den zweiten Posten als Stellvertretung des Präsidiums.

Melina wird aufgerufen.

Melina war schonmal Stellvertretung und wolle mit dem Wissen aus der Zeit unterstützen.

Es gibt keine Fragen an Melina.

Es kommen nun die moritz.wahlfeen zum Einsatz, wir haben sie schon vermisst. Könnte das ein gutes Omen für weitere Wahlen sein?

Die Stimmzettel werden verteilt und es herrscht geschäftiges Schreiben.

Die Stimmen werden fleißig ausgezählt und Louise verkündet seit Wochen erstmals wieder ein „geduldiges“ Warten auf das Wahlergebnis.

Es gibt 20 Ja-Stimmen für Melina, keine Nein-Stimmen, keine Enthaltungen.

Melina nimmt die Wahl an und ist nun einstimmig gewählte 2. Stellvertreterin des Präsidiums.

20:42 Uhr

TOP 6 Wahlen AStA

Los geht es mit der nächsten Runde AStA-Wahlen.

6.1 Vorsitz

Es gibt keine Initiativbewerbung für den Posten.

6.2 Finanzen

Es gibt eine Initiativbewerbung!! Lucas schreitet eisern zum dritten Mal seit Beginn der Legislatur nach vorne. Seit seiner letzten Bewerbung habe sich nicht viel geändert.

Es gibt keine Fragen an Lucas und keine weiteren Initiativbewerbungen.

Die moritz.wahlfeen schweben durch den Raum und leiten den nächsten Wahlgang ein.

Die Spannung steigt!

Das heiß erwartete Ergebnis nach so vielen Wochen ist nun da:

Es gibt 13 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 5 Enthaltungen.

Damit ist Lucas nicht zum AStA-Referent für Finanzen gewählt.

Edona schlägt mit der Hand auf den Tisch. Sie müsse sich nun mal die Sorgen vom Leib reden. Der AStA sei unterbesetzt und die Finanzen seien kein politisches Referat. Es sei absolut verantwortungslos und sinnlos, dieses Referat nicht zu besetzen. Außerdem werden vom Finanzreferat keine Revolution ausgehen.

Auch Patrizia betont die Wichtigkeit die AStA-Referate zu besetzen. Viele wichtige Dinge würden auf der Strecke bleiben.

Sie zählt auf, welche Aufgaben alle nicht erfüllt werden könnten und betont, dass die Leidtragenden unter anderem diejenigen seien, die auf Sozialdarlehen angewiesen seien.

Damit ist der TOP geschlossen.

6.3 Politische und ökologische Bildung

Es gibt keine Initiativbewerbung für den Posten.

6.4 Soziales, Gleichstellung und Antidiskriminierung

Es gibt keine Initiativbewerbung für den Posten.

6.5 Studium, Lehre und Lehrer*innenbildung

Es gibt eine Initiativbewerbung von Yannick!

Er stellt sich vor, studiere Lehramt im 10. Fachsemester. Er sei bisher im FSR, Fakultätsrat und im AStA tätig gewesen.

Es hätte Kontakt zum Vorgänger gegeben, aus dem aber keine großen Erkenntnisse resultiert hätten.

Edona meldet sich zu Wort und meint, es hätte gereicht, zu sagen, dass es Kontakt zum Vorgänger gegeben habe. Dass Unzufriedenheit herrscht sei allgemein bekannt, sie finde nicht, dass man hier noch einmal nachtreten müsse.

Nun denn, die moritz.wahlfeen schreiten zur Tat und der nächste Wahlgang startet.

Nach Auszählung der Stimmen steht folgendes Ergebnis:

Es gibt 15 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen. Damit ist Yannick gewählt!

Die nächste Runde startet in der nächsten Sitzung. Wenn ihr Lust habt, wendet euch gern an den AStA!

TOP 7 Benennung einer weiteren studentischen Vertretung für den Expert*innenrat Hochschuldidaktik

Patrizia stellt den Expert*innenrat kurz nochmal vor. Der Expert*innenrat sei bisher mit einer von zwei Personen besetzt und solle das Rektorat beraten. Die Aufgabenbereiche könnt ihr im Ticker der 1. ordentlichen Sitzung nachlesen.

Madita ergänzt, dass der Rat am Freitag tage, es also super wär, wenn jemand gewählt werde.

Janne erklärt sich bereit und stellt sich kurz vor und erntet starken Applaus.

Es gibt keine weiteren Kandidaturen.

Janne wird mit zwei Enthaltungen gewählt und nimmt die Wahl an.

TOP 8 Antrag: Aufwandsentschädigung Vertretung AStA-Referat für Veranstaltungen

Magnus bringt den Antrag ein. Rieke solle demnach eine Aufwandsentschädigung für ihre Arbeit als kommissarische Referentin erhalten. Es gehe um die Zeit vor der Neubesetzung des Referats.

Es gibt keine WOrtbeiträge in der Generaldebatte und keine Änderungsanträge.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

20:59 Uhr

TOP 9 Finanzordnung (2. Lesung)

In der zweiten Lesung wird nun die Finanzordnung durchgegangen und es können Änderunsanträge eingebracht werden.

Louise erklärt, es gebe vorweg nochmal Änderungen durch das Justiziariat, die eingefügt werden müssten.

Robert habe dafür schon Änderungsanträge geschrieben, sodass die direkt besprochen werden können.

In den ersten zwei Paragraphen gibt es keine Anmerkungen.

In § 3 Absatz 3 wurde etwas verändert, wobei der Inhalt weitestgehend gleich bleibt.

Der Änderungsantrag wird einstimmig angenommen.

Für Absatz 4 und 5 gibt es keine Änderungsanträge.

Bis § 14 gibt es keine Änderungsanträge.

Für § 14 gibt es einen Änderungsantrag. Robert hat den Änderungsantrag gezaubert.

Der Änderungsantrag wird mit 2 Enthaltungen angenommen.

In § 15 gibt es eine Änderungsantrag. Das Präsidium bringt den Antrag ein, dass Absatz 9 erhalten bleibt, der aussagt, dass man eine Aufwandsentschädigung auch ablehnen könne. Die Begründung ist, dass es nicht allen geläufig sei und man das Wissen dadurch zugänglich mache.

Der Änderungsantrag wird mit einer Gegenstimme angenommen und der Absatz bleibt erhalten.

Bis § 18 gibt es keinen weiteren Gesprächbedarf.

Es gibt einen Änderungsantrag für § 18. Robert bringt ihn ein. Paragraph steht in enger Verbindung zu § 19.

Der Änderungsantrag wird mit einer Gegenstimme angenommen.

Zu § 19 gibt es die Abstimmung, ob der Paragraph erhalten bleiben soll. Dieser Parapgraph regelt die Betragshöhe für die Reisekostenpauschale.

Der Änderungsantrag wird abgelehnt. Dennoch ist jetzt irgendwie unklar, was genau gerade abgestimmt wurde und jetzt mit dem Absatz passiert.

Jonathan gibt zu bedenken, dass sich die Höhe am Landesreisekostengesetz orientiere und man die genaue Höhe daran orientieren müsse. Daher sollten die Beträge mit Verweis auf das Landesreisekostengesetz angegeben werden.

Jonathan bringt seine Ausführungen als Änderungsantrag ein.

Wir stimmen über den neuen Änderungsantrag ab, der einstimmig angenommen wird.

In § 20 soll ein Satz gestrichen werden, wie in Roberts Änderungsantrag zu lesen ist.

Der Änderungsantrag wird einstimmig angenommen.

Bei der restlichen Finanzordnung gibt es keine Einwände und lediglich ein paar kurze Erläuterungen.

Weil wir eine 2/3-Mehrheit haben, wird direkt über die FInanzordnung abgestimmt.

Die Finanzordnung wird einstimmig angenommen.

21:27 Uhr

Edona stellt einen GO-Antrag auf 10 Minuten Pause vor dem Besprechen der Satzung.

Es gibt keine Gegenrede. Wir treffen uns wieder um 21:38 Uhr.

TOP 10 Satzung der Studierendenschaft (2. Lesung)

21:42 Uhr

Wir sind aus der Pause zurück und es geht heiter weiter mit der Satzung der Studierendenschaft.

In § 2 gab es eine Anpassung an den aktuellen Aufgabenkatalog der Studierendenschaft nach dem LHG.

Über den Änderungsantrag wird abgestimmt.

Der Änderungsantrag wird einstimmig angenommen.

Bis § 5 gibt es keine Anmerkungen. Robert spricht den Absatz 14 an, in dem es um die Nominierung des studentischen Prorektorats geht. Je nachdem wie der Absatz drin stehen soll, müsse man in der Satzung auch noch eine Vorgehensweise zur Nominierung festhalten.

Henry spricht sich dafür aus, es wieder in die vorherige Vorgehensweise der Empfehlung zu ändern. Das StuPa habe häufig ein Problem, repräsentative Mehrheiten darzustellen.

Louise fragt, ob es dazu Änderungsanträge gebe.

Henry stellt den Antrag in §5 Absatz 14, „Nominierung“ in „Empfehlung“ zu ändern.

Der Antrag wird abgestimmt.

Der Änderungsantrag wird mit 8 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt. Es bleibt bei der Formulierung „Nominierung“.

Bis § 9 gibt es wieder keine Anmerkungen. Stupa-Chris möchte einen Änderungsantrag zu Absatz 3 stellen. Es ginge darum, das Stimmübertragungsrecht von 3 auf 4 zu erhöhen.

Stupa-Chris merkt an, dass wenn man zu wenig Stimmübertragungen anbiete, die Gefahr bestehe, dass Stupist*innen aus Sparsamkeit einfach gar nicht kommen würden.

Der Antrag wird angenommen.

Madita schlägt vor, die Stimmübertragungen auch für nicht gewählte Studierende auszuweiten, um das StuPa transparenter zu machen.

Paul spicht sich dagegen aus, weil nicht gewählte Studierende kein Mandat dazu hätten.

Emma spricht sich auch dagegen aus.

Edona sagt, sie wisse nicht, ob das gehen würde, aber sie würde es gern versuchen, weil es das StuPa attraktiver machen könnte. Man befinde sich schließlich im Prozess der Satzungsausarbeitung.

Silvio merkt an, dass man es zwar reinschreiben könne, aber findet, dass dadurch die Wahl der Studierendenschaft untergraben werden würde.

Edona bringt ein, dass die aktuelle Beschlusslage auch ein Problem darstelle, welches durch eine Ausweitung vielleicht beheben könnte.

Henry setzt sich auch dafür ein, die Ausweitung in die Satzung mit aufzunehmen. Er sehe in der Ausweitung keine Verletzung der Legitimität der Abstimmung. Er gibt zu Bedenken, dass auch die aktuellen Stupist*innen ebenso mit nur gewisser Mehrheit gewählt worden seien.

Robert merkt an, dass diese Debatte sich auch um Mandate drehe. Die Debatte zeige aber, dass die Wahlordnung auch anders aussehen könnte.

Er erklärt, der Senat ermögliche eine Wahl über Listen, was beim StuPa anders sei. Dort können andere Personen nachrücken, wenn gewählte Mitglieder nicht an Sitzungen teilnehmen können.

Er hält den aktuellen Vorschlag für aussichtslos und führt an, dass die Legitimationsdebatte zu groß und komplex für die heutige Sitzung sei. Er schlägt eine Wahlreform für die Zukunft vor.

Jonathan meint, dass der Vorschlag der Ausweitung gegen das Prinzip einer Wahl widerspreche und er sie für sinnlos halte. Er meint, dass gewählte Abgeordnete eine Verantwortung hätten, derer sie dann auch gerecht werden müssten. Das Problem läge vorallem bei Abgeordneten, die nicht erscheinen würden. Ihn betreffe das aber ausdrücklich nicht.

Emma stimmt Robert zu, dass eine Wahlreform notwendig wäre und spricht sich sehr explizit gegen eine Listenwahl im StuPa aus.

Janne merkt an, dass es nicht zwangsläufig eine Thematik der Verantwortung sei, wenn man nicht aller zwei Wochen im StuPa sein könne. Beispielsweise haben Menschen mit Uterus einmal im Monat ihre Periode und schon allein dadurch ggf. Probleme so regelmäßig teilzunehmen.

Silvio sieht auch das Argument, das StuPa öffnentlich zugänglich zu machen. Auch im Punkt von Individuen, die keiner Fraktion angehören würden, stimme er Edona zu. Das könne man im Rahmen einer Wahlordnung besprechen. Aber er sehe trotzdem eine Verantwortung zu kommen, so sehr er auch die Argumente von Personen verstehe, die im Rahmen von Studium oder Gesundheit nicht kommen könnten.

Madita möchte die Vorwürfe von sich weisen, da sie die Anregung aus dem Grund eingebracht hätte, dass sie einmal nicht anwesend sein konnte und gerne ihre Stimme an eine Person übertragen hätte, die das StuPa kennenlernen wollte und ihre Meinung gut vertreten hätte. Sie habe es schade gefunden, dass das nicht möglich war.

Paul merkt an, dass unter Auschluss der Öffentlichkeit nur StuPa-Mitglieder anwesend sein dürften, was die Stimmenübertragung auf Nicht-Mitglieder erschwere.

Henry spricht sich dagegen aus, die Annahme zu stellen, man riskiere, dass es permanente Stimmübertragungen nach Listenwahl gebe.

Er macht den Punkt, dass der Ausschluss der Öffentlichkeit nicht bedeute, dass besonders wichtige und vertrauliche Themen besprochen würden, wo es sich um das Mandat drehen würde.

Edona stellt einen GO-Antrag auf Schluss der Debatte mit anschließender Endabstimmung.

Silvio stimmt dem zu und schlägt vor, das Thema als neuen TOP in der nächsten StuPa-Sitzung zu besprechen. Louise wirft ein, dass wir nur noch eine Sitzung im aktuellen Semester hätten und dafür auch eine 2/3-Mehrheit bräuchten, um irgendwas in der Wahlordnung zu ändern.

Es wird kurz debattiert, Emma wirft ein, dass eine Änderung sicherlich 4 Jahre dauern würde und dass man sich gern in der nächsten Sitzung darüber austauschen könnte, aber dass die Wahlordnung ein sehr langwieriger Prozess sei.

Robert merkt an, dass er mittlerweile gelernt habe, man könne auch „in der Salamischeiben-Taktik“ Schritt für Schritt Dinge an der Satzung ändern, aber so würden keine Änderungen zustande kommen.

Emma erwidert, wenn er Zeit habe, könne er gern innerhalb von zwei Wochen eine neue Wahlordnung ausarbeiten.

Louise wirft ein, die „Salamischeiben-Taktik“ wurde sich heute auch vom Justiziariat gewünscht.

Robert empört sich, dass das Justiziariat auch permanent viele Änderungen an den ausgearbeiteten Entwürfen angebracht habe und es eine intensive 4-jährige Arbeit an der Satzung gegeben habe.

Emma möchte sich auch kurz mit aufregen, da sie ebenfalls zwei Jahre mit dran gearbeitet habe und die Dinge, die zwischendrin angemerkt worden seien auch Dinge gewesen wären, die vorher auffallen hätten können.

Tim fragt nochmal nach, was jetzt mit Edonas GO-Antrag war und bringt uns damit zurück zur Abstimmung über den Änderungsantrag zur Ausweitung der Stimmübertragung.

Der Änderungsantrag von Madita wird angenommen. Mit 9 Stimmen dafür, 6 dagegen und 4 Enthaltungen.

Für § 11 hat Robert wieder einen Änderungsantrag vorbereitet. Dieser sei auch genehmigungsrelevant.

Der Änderungsantrag wird mit zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung angenommen.

In § 14 möchte Emma „die Mitglieder des AStA“ in „die Referent*innen des AStA“ umändern, da sonst auch die SB-Stellen vom StuPa gewählt werden müssten. „Und das will glaube ich niemand“

Henry spricht sich dafür aus, dass die SB-Stellen auch vom StuPa gewählt werden, weil er das intransparent finde und es befürworte, wenn mehr Menschen ein Auge darauf hätten.

Emma sei da klar dagegen, da ein Grund dafür, dass SB-Stellen beliebter seien, wäre, dass sie nicht vor das StuPa müssten und das ein interner Prozess sei.

Das Präsidium bringt Emmas Vorschlag als Änderungsantrag ein.

Der Änderungsantrag wird mit 4 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen angenommen.

Von § 15 bis § 22 sind alle wunschlos glücklich.

In § 23 soll per Änderungsantrag die „fachliche Unabhängigkeit“ der moritz.medien vom Medienausschuss gewahrt werden.

Es folgen Nachfragen und eine Aussprache, warum die moritz.medien nicht lieber äußere und innere Pressefreiheit in der Satzung stehen haben wollten.

Die moritz.medien antworten, dass die Formulierung vom Justiziariat nicht genehmigt werden würde.

Es folgt eine Debatte zur Rechtslage.

Der Änderungsantrag wird mit 4 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen angenommen.

Es gibt keine Änderungen bis § 51, in dem es nur nochmal sprachliche Änderungen und Anpassungen gab.

In der Anlage 1 gibt es keine Änderungsanträge

Die zweite Anlage wurde gestrichen, muss jedoch wieder hergestellt werden.

Darüber wurde schon abgestimmt.

Es gibt keinen weiteren Redebedarf und es wird über die Satzung in der vorliegenden Form abgestimmt.

Die Satzung in der vorliegenden Form wird mit einer Enthaltung angenommen.

22:29 Uhr

TOP 11 Sonstiges

Patrizia hat „etwas ganz kurzes“. Sie plane einen Jour fixe als Austauschplattform für den Austausch mit den Studierenden. SIe wolle möglichst viele studentische Perspektiven einholen. Sie betont aber, dass die Teilnahme ausdrücklich freiwillig sei.

Louise betont noch einmal, dass AStA noch einen Beitrag zur geplanten Demo machen soll, damit möglichst viele kommen.

Mehr gibt es nicht zu Sonstiges, wir sehen uns in zwei Wochen wieder im Konferenzraum und beenden die Sitzung um 22:30 Uhr.

Wir wünschen euch einen schönen Abend, schlaft gut! <3

Wer bei StuPa, AStA und Co. den Überblick behalten will, findet hier unseren Guide zu den „Vokabeln der Hochschulpolitik“.