StuPa-Ticker 4. Ordentliche Sitzung

Herzlich Willkommen zur vierten ordentlichen Sitzung dieser Legislaturperiode! Heute erwartet uns ein wirklich umfangreiches Programm mit ganzen 20 TOPs. Auf dem Plan stehen unter anderem erneut die Wahlen der fünf unbesetzten AStA-Referate, alle angenommenen Anträge aus der Vollversammlung und vieles mehr! Also mal schauen was uns inhaltlich erwartet. Bleibt gespannt und verfolgt den Ticker hier LIVE ab 20:15 Uhr!

Das ist die finale Tagesordnung:

TOP 1 Begrüßung

TOP 2 Formalia

TOP 3 Berichte

TOP 4 Fragen und Anregungen aus der Studierendenschaft

4.1 Vorstellung einer studentischen Initiative (fällt weg)

4.2 Weiteres Vorgehen bei den Kürzungen

TOP NEU 5 Finanzantrag: Party-Equipment Geologenkeller e.V.

TOP NEU 6 Wahlen AStA

6.1 Vorsitz

6.2 Finanzen

6.3 Politische und ökologische Bildung

6.4 Soziales, Gleichstellung und Antidiskriminierung

6.5 Studium, Lehre und Lehrer*innenbildung

TOP NEU 7 Bestätigung der Deligierten ZLB Hauptversammlung

TOP NEU 8 Bestätigung studentische Vertretung ZLB Direktorium

TOP NEU 9 Beschluss der Vorsitzenden aus den Ausschüssen

TOP 10 Antrag: Projektstelle zur Einwerbung von Drittmitteln aus dem Programm „Vielfalt verbindet“

TOP 11 Finanzordnung (1. Lesung)

TOP 12 Satzung der Studierendenschaft (1. Lesung)

TOP 13 Antrag: „Für ein BAföG, das zum Leben reicht!“

TOP 14 Antrag: „Erhalt des Instituts für Kirchenmusik und Musikwissenschaften“

TOP 15 Antrag: „Finanzierung der Psychotherapie-Weiterbildung sichern!“

TOP 16 Antrag: „Zwischen „Atemlos durch die Nacht“ und „Highway to hell“- Erste-HilfeKurse für die Studierendenschaft“

TOP 17 Antrag: „Mensa für Alle!“

TOP 18 Antrag: „Sitzgelegenheiten im Apfelgarten“

TOP 19 Antrag: „Essen retten- „Fairteiler-Kühlschrank“ an den Mensen“

TOP NEU 20

TOP NEU 21

TOP NEU 22 Sonstiges

Hier startet wie gewohnt ab 20:15 Uhr der Live-Ticker

Heute tickern für euch Namid, David, Rudy, Niklas, Allan, Jette

TOP 1 Begrüßung

Beginn der Sitzung: 20:25 Uhr

Aufgrund eines Surrens hatten wir noch einen Raumwechsel.

20:28 Uhr

TOP 2 Formalia

Es sind 16 Stupist*innen anwesend und es gibt eine Stimmübertragung an Janne. Das StuPa ist somit beschlussfähig.

Das Protokoll der zweiten und der dritten nicht beschlussfähigen Sitzung liegen jeweils vor und werden beide einstimmig bei einer Enthaltung angenommen.

Die Tagesordnung wurde geändert und in geänderter Form einstimmig angenommen.

20:29 Uhr

TOP 3 Berichte

Es gibt eine Ergänzung zur Initiative „Greifswald taucht ab“. Bei dem Antrag geht es um die Gründung eines Tauchvereins für Forschungszwecke. Den Antrag könnt ihr in der 1. ordentlichen SItzung dieser Legislatur nachlesen.

Der vorliegende Antrag wäre nicht rechtsgültig. Darum soll er in Zukunft erneut in formal geänderter Form gestellt werden.

Oliver hat keine Anmerkungen und es gibt keine Fragen zu seinem Bericht.

Magnus hat eine Ergänzung zu seinem Bericht. Er enthält einen Zahlenfehler. Zudem sollte er eine Initiative zu Psychotherapien vorstellen, zu der heute eine Demo stattfand, was aus rechtlichen Gründen leider nicht möglich war.

Rieke hat keine Ergänzungen und es gibt auch keine Fragen zu ihrem Bericht.

Zu Merles Antrag gibt es weder Nachfragen noch Ergänzungen.

Zu Moritz‘ Bericht gibt es keine Anmerkungen.

Grey hat seinen Bericht nachgereicht. Dazu gibt es keine Fragen.

Wir als Moritz.Medien ergänzen, dass wir eine neue Geschäftsführung haben.

Es gibt keine Ergänzungen zum Bericht der moritz.medien und keine Nachfragen.

Paul stellt eine Zwischenfrage zum Bericht vom Falk aus dem AStA. Er fragt, ob dieser eingereicht wurde. Er wurde nicht eingereicht.

20:33 Uhr

TOP 4 Fragen und Anregungen aus der Studierendenschaft

Los geht’s mit dem TOP.

4.1 Vorstellung einer studentischen Initiative

Dieser Tagesordnungspunkt fällt aus terminlichen Gründen weg!

4.2 Weiteres Vorgehen bei den Kürzungen

Irma stellt ihren Bericht zu den Kürzungen an der Uni vor. Sie spreche als Mitglied des philosophischen Fakultätsrats und als Senatorin.

In der Philosophischen Fakultät seien finanzielle Kürzungen geplant. In die

Studiengänge Kirchenmusik und Musikwissenschaft könne man sich im nächsten Semester nicht einschreiben, ohne, dass es dazu eine Debatte gegeben habe.

Es gehe konkret um die Kürzungen im Studiengang Musik und Musikwissenschaft, aber auch in der gesamten Philosophischen und Theologischen Fakultät wird über Kürzungen diskutiert.

Sie fordert bzw. schlägt eine Demo vor. Diese richte sich „natürlich nicht gegen die Uni, sondern das Land“. Sie erfragt, ob dass aus Sicht der Anwesenden eine angemessene Reaktion sei.

Jonathan unterstützt die Idee. Demos seien althergebracht aber sinnvoll. Das Thema werde wohl leider noch länger relevant bleiben.

Janne fragt, was die konkrete Forderung der Demo sein solle und wie realistisch welche Forderungen seien. Sie schlägt als alternative Methode auch einen Streik vor.

Irma möchte hervorheben, dass es darum geht, den Unmut zu zeigen. Sie wolle nicht die ganze Organisation übernehmen, aber freue sich über eine Taskforce und Ideen von allen.

Paul betont, es sei ein wichtiger Punkt, den Unmut zu zeigen, weil das Grundproblem ein kommunikatives sei. Nicht nur die Studierenden sondern alle im Musik-Institut seien nicht informiert worden. Der Überraschungseffekt solcher Maßnahmen solle vermindert werden.

Henry möchte einläuten, dass die Idee der Demo nicht neu sei. Er hält es für sinnvoll die Demo breiter zu framen als eine Demo gegen grundsätzliche Kürzungen im Bildungsbereich, um möglichst viele Studierende anzusprechen. Die Kürzungen an der Uni würden aus seiner Sicht mit vielen Kürzungen im „Sozialstaat“ einhergehen.

Irma antwortet dazu, es solle das Ziel sei, sich für den Erhalt aller Studiengänge einzusetzen und nicht nur für die Musik.

Robert unterstreicht, dass er solch eine Demo für angemessen halte.

Der nächste Schritt sei die Kommunikation zwischen Rektorat und Fakultät. Am Fakultätsrat sei das Thema komplett vorbeigegangen.

Eine ausgewählte Musik-Studierende sollen wohl etwa zehn Tage vorher informiert worden, was aus seiner Sicht aber auch nicht legitim sei.

Er halte den Immatrikulationsstopp für falsch, weil das Geld nicht mehr werden würde, sondern eher immer weitere Stopps warten würde. Dieses Vorgehen sei „ein Tod auf Raten“.

Dagegen habe man als HoPo nichts tun können, weil man zu spät davon erfahren habe, wolle aber in Zukunft bei ähnlichen Kürzungforderungen im Vorfeld Widerspruch kundtun.

Emma stimme diesen Punkten vollständig zu. Sie ruft zur Mithilfe und zum Brainstorming unter Stupist*innen auf.

Organisatorisch hält sie es für sinnvoll, dass der AStA die Demo organisiert

Paul stimmt zu, dass es um alles gehe und nicht nur die Musikwissenschaften. Diese seien nur momentan besonders prekär sichtbar aber in Zukunft werde es wohl auch andere Institute treffen. Er betont, dass im nächsten Jahr dann neue Sparpotenziale warten würden, weil die Kürzungen mehr werden würden.

beschwert sich, dass bei der letzten Sitzungen nur sechs Stupist*innen anwesend waren und sich die wenigsten abgemeldet hatten. Sie „erwartet“, dass sich fehlende Stupist*innen im Vorfeld abmelden.

Es gibt keine weiteren Anregungen aus der Studierendenschaft.

Louise schimpft mit den Stupist*innen, da bei der Sitzungen vor zwei Wochen nur vier von ihnen da waren, obwohl das Präsidium kaum Absagen erreicht hätten. Wenn so viele keine Zeit hätten, könnten sich alle übrigen inklusive des Präsidiums und der moritz.medien auch sparen, extra anzureisen.

TOP NEU 5 Finanzantrag: Party-Equipment Geologenkeller e.V.

Der Geologenkeller eröffne nach langer Schließzeit endlich wieder, aber dafür werde aufgrund der langen Schließungsphase Geld benötigt. Es gehe um einen Mini-Kühlschrank für Obst und Eis und Kabeltrommeln, die technisch sicher seien.

Es gibt keine Fragen an die Antragstellenden.

Magnus erachtet, stellvertretend für den AStA-Finanzer, den Antrag für förderfähig und -würdig.

Der Antrag sei form- und fristgerecht eingegangen, der Haushaltstopf sei noch genug gefüllt.

Das Anliegen finde er gut.

Emil als Vorsitzender des Haushaltsausschusses halte den Antrag für „unkontrovers“ und befürwortet die Finanzierung.

„Der Geokeller war lange genug zu.“

Es gibt keine Änderungsanträge in der Änderungsantragsdebatte.

Es kommt zur namentlichen Abstimmung.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

20:50 Uhr

TOP NEU 6 Wahlen AStA

Es gibt keine Initiativbewerbung für den Posten.

6.1 Vorsitz

Es gibt keine Initiativbewerbung für den Posten.

6.2 Finanzen

Es gibt keine Initiativbewerbung für den Posten.

6.3 Politische und ökologische Bildung

Es gibt keine Initiativbewerbung für den Posten.

6.4 Soziales, Gleichstellung und Antidiskriminierung

Es gibt keine Initiativbewerbung für den Posten.

6.5 Studium, Lehre und Lehrer*innenbildung

Es gibt keine Initiativbewerbung für den Posten.

Die nächste Runde startet in der nächsten Sitzung. Wenn ihr Lust habt, wendet euch gern an den AStA!

20:50 Uhr

TOP NEU 7 Bestätigung der Deligierten ZLB Hauptversammlung

Das Präsidium bringt den Antrag stellvertretend für die FSK ein. Niklas wurde von der FSK vorgeschlagen.

Es gibt keine Wortbeiträge oder Änderungsanträge.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

TOP NEU 8 Bestätigung studentische Vertretung ZLB Direktorium

Niklas wird auch hier als studentische Vertretung für das ZLB Direktorium vom Präsidium vorgeschlagen.

Auch hier gibt es keine Wortbeiträge oder Änderungsanträge.

Auch dieser Antrag wird einstimmig mit einer Enthaltung angenommen.

20:52 Uhr

TOP NEU 9 Beschluss der Vorsitzenden aus den Ausschüssen

Auch diese Anträge werden vom Präsidium eingebracht.

Emily soll als Medienausschussvorsitzende und Emil als Haushaltsausschussvorsitzender bestätigt werden.

Die Anträge werden ohne Wortbeiträge oder Änderungsanträge einstimmig angenommen.

20:53 Uhr

TOP 10 Antrag: Projektstelle zur Einwerbung von Drittmitteln aus dem Programm „Vielfalt verbindet“

TOP 11 Finanzordnung (1. Lesung)

TOP 12 Satzung der Studierendenschaft (1. Lesung)

TOP 13 Antrag: „Für ein BAföG, das zum Leben reicht!“

TOP 14 Antrag: „Erhalt des Instituts für Kirchenmusik und Musikwissenschaften“

TOP 15 Antrag: „Finanzierung der Psychotherapie-Weiterbildung sichern!“

TOP 16 Antrag: „Zwischen „Atemlos durch die Nacht“ und „Highway to hell“- Erste-HilfeKurse für die Studierendenschaft“

TOP 17 Antrag: „Mensa für Alle!“

TOP 18 Antrag: „Sitzgelegenheiten im Apfelgarten“

TOP 19 Antrag: „Essen retten- „Fairteiler-Kühlschrank“ an den Mensen“

TOP NEU 20

TOP NEU 21

TOP 22 Sonstiges

Wir wünschen euch noch einen schönen Abend!

Wer bei StuPa, AStA und Co. den Überblick behalten will, findet hier unseren Guide zu den „Vokabeln der Hochschulpolitik“.