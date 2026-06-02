StuPa-Ticker 3. Ordentliche Sitzung

von | 02.06.2026

Herzlich Willkommen zur dritten ordentlichen Sitzung dieser Legislaturperiode! Auf dem Plan stehen unter anderem ein weiteres Mal die Wahlen der fünf unbesetzten AStA-Referate. Also mal schauen was uns inhaltlich erwartet und ob die verbleibenden AStA-Positionen im dritten Anlauf besetzt werden. Bleibt gespannt und verfolgt den Ticker hier LIVE ab 20:15 Uhr!

Das ist die vorläufige Tagesordnung:

TOP 1 Begrüßung

TOP 2 Formalia

TOP 3 Berichte

TOP 4 Fragen und Anregungen aus der Studierendenschaft

TOP 5 Wahlen AStA

5.1 Vorsitz

5.2 Finanzen

5.3 Politische und ökologische Bildung

5.4 Soziales, Gleichstellung und Antidiskriminierung

5.5 Studium, Lehre und Lehrer*innenbildung

TOP 6 Bestätigung Delegierte ZLB Hauptversammlung

TOP 7 Bestätigung studentische Vertretung ZLB Direktorium

TOP 8 Benennung einer weiteren studentischen Vertretung für den Expert*innenrat Hochschuldidaktik

TOP 9 Sonstiges

Hier startet wie gewohnt ab 20:15 Uhr der Live-Ticker

Heute tickern für euch Namid, Leni, Allan, Jette, Emma und Pheline.

Beginn der Sitzung: 20:19 Uhr

TOP 1 Begrüßung

Die Sitzung beginnt mit einem herzlichen Hallo.

TOP 2 Formalia

Es sind 6 Stupist*innen anwesend und das StuPa ist damit nicht beschlussfähig.

Damit endet die Sitzung wieder um 20:20 Uhr.

Danke euch fürs Dranbleiben und habt einen schönen Abend!

Wer bei StuPa, AStA und Co. den Überblick behalten will, findet hier unseren Guide zu den „Vokabeln der Hochschulpolitik“.

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