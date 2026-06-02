StuPa-Ticker 3. Ordentliche Sitzung

Herzlich Willkommen zur dritten ordentlichen Sitzung dieser Legislaturperiode! Auf dem Plan stehen unter anderem ein weiteres Mal die Wahlen der fünf unbesetzten AStA-Referate. Also mal schauen was uns inhaltlich erwartet und ob die verbleibenden AStA-Positionen im dritten Anlauf besetzt werden. Bleibt gespannt und verfolgt den Ticker hier LIVE ab 20:15 Uhr!
Das ist die vorläufige Tagesordnung:
TOP 4 Fragen und Anregungen aus der Studierendenschaft
5.3 Politische und ökologische Bildung
5.4 Soziales, Gleichstellung und Antidiskriminierung
5.5 Studium, Lehre und Lehrer*innenbildung
TOP 6 Bestätigung Delegierte ZLB Hauptversammlung
TOP 7 Bestätigung studentische Vertretung ZLB Direktorium
TOP 8 Benennung einer weiteren studentischen Vertretung für den Expert*innenrat Hochschuldidaktik
Hier startet wie gewohnt ab 20:15 Uhr der Live-Ticker
Heute tickern für euch Namid, Leni, Allan, Jette, Emma und Pheline.
Beginn der Sitzung: 20:19 Uhr
TOP 1 Begrüßung
Die Sitzung beginnt mit einem herzlichen Hallo.
TOP 2 Formalia
Es sind 6 Stupist*innen anwesend und das StuPa ist damit nicht beschlussfähig.
Damit endet die Sitzung wieder um 20:20 Uhr.
Danke euch fürs Dranbleiben und habt einen schönen Abend!
Wer bei StuPa, AStA und Co. den Überblick behalten will, findet hier unseren Guide zu den „Vokabeln der Hochschulpolitik“.