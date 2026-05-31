Sommer-Impro im Botanischen Garten

Location

Der Botanische Garten Greifswald wurde bereits im Jahre 1763 als Arzneipflanzengarten der Universität Greifswald gegründet. Seit 1886 befindet er sich vor den Toren der Altstadt in der Münsterstraße. Er umfasst eine Gewächshausanlage, in der frostempfindliche Pflanzen untergebracht sind, sowie einige Tropenhäuser in denen eine Vielzahl tropischer Nutzpflanzen gedeiht. Von Kakteen über Wasserpflanzen bis hin zu Tierfallenblumen ist alles in dem historischen Garten vertreten.

Neben Veranstaltungen wie dem Improvisationstheater werden ebenfalls regelmäßige Führungen durch den Garten angeboten.

Hier sind die Öffnungszeiten der Gewächshausanlage und des Freilandbereichs:



Montag bis Freitag ganzjährig | 09:00 bis 15:45 Uhr

Feiertag, Samstag und Sonntag

Dezember bis Februar | 13:00 bis 15:00 Uhr

März, April, Oktober, November | 13:00 bis 16:00 Uhr

Mai bis September | 13:00 bis 18:00 Uhr