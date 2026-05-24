Hier studieren, hier entscheiden!

Diese Mitteilung steht ganz im Sinne der Universität, der Stadt und der Region Greifswald und des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern, denn hier findet am 20. September 2026 die Landtagswahl statt.

Für alle Angehörigen der Universität Greifswald, egal ob Studierende, Mitarbeitende oder Professor*innen, bietet sich am 20. September die Chance, die Zukunft Greifswalds und seiner Universität maßgeblich mitzugestalten. Die Fragen von Wissenschaft, Hochschulfinanzierung, Infrastruktur, Gesundheit und gesellschaftlichem Zusammenhalt betreffen nicht nur die Studierenden und ihre akademische Laufbahn sondern sie sind gleichzeitig Themen, die maßgeblich von landespolitischen Entscheidungen beeinflusst werden. Dementsprechend wichtig ist es, der eigenen Stimme durch die anstehenden Wahlen Gehör zu verschaffen!

Voraussetzungen zum Wählen

Um wahlberechtigt zu sein, ist es notwendig, seinen Hauptwohnsitz in Greifswald bzw. in Mecklenburg-Vorpommern zu haben. Dafür muss man am Wahltag seit mindestens 37 Tagen im Land Mecklenburg-Vorpommern mit Wohnsitz, bei mehreren Wohnsitzen mit Hauptwohnsitz, gemeldet sein. In diesem Jahr bedeutet das, dass man sich spätestens bis zum 14. August 2026 ummelden muss, um die gesetzliche Mindestfrist zu erfüllen. Wir empfehlen trotzdem eine frühzeitige Ummeldung vorzunehmen, zumal es auch noch andere Anreize für eine Ummeldung gibt.

Sprechzeiten der zuständigen Einwohnermeldeämter:

Greifswald: https://www.greifswald.de/de/verwaltung-politik/verwaltungsstruktur/stellen/32.3.0-Einwohnermeldewesen/

Gemeinden im Amt Landhagen: https://www.landhagen.de/kontakt/amt/standort.html

Gemeinden im Amt Lubmin: https://www.amtlubmin.de/seite/44778/sprechzeiten.html

Gemeinden im Amt Miltzow: https://www.amt-miltzow.de/seite/31130/ihr-weg-zu-uns.html

Gemeinde Süderholz: https://www.terminland.de/suederholz/

Gemeinden im Amt Züssow: https://www.amt-zuessow.de/Amt-Zuessow/Verwaltung/einwohnermeldewesen/

(diese Mitteilung wurde in Anlehnung an die E-Mail von Prof. Dr. Katharina Riedel, der Rektorin der Uni Greifswald, vom 21.05.2026 verfasst. Wenn ihr ihre Worte zu dem Thema lesen möchtet, dann schaut gerne nochmal in euren Uni-Mails!)