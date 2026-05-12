„Krieg oder Frieden“ – Eine eindringliche Inszenierung

Die Theaterwerft Greifswald lädt zu einem Theaterabend ein:

Am 30.05.2026 um 20:00 Uhr wird das Gaststück „Krieg oder Frieden“ von Magdalena Scharler und Jenny Helene Wübbe aufgeführt; ein Stück, das aktueller kaum sein könnte. Es geht der Frage nach, warum Krieg heutzutage als faszinierend oder sogar als sexy dargestellt wird, und beleuchtet zugleich, was Krieg eigentlich bedeutet und wo seine Grenzen beginnen.

Mit großer Intensität verbindet die Inszenierung fundierte Aufklärung mit einem engagierten Plädoyer für Frieden und die Freiheit von Menschen. Gerade in einer Zeit, in der kriegerische Konflikte das Weltgeschehen prägen, trägt dieses Thema an bedeutungsvoller Aktualität, regt zum Nachdenken, Hinterfragen und Diskutieren an.

Datum: 30.05.2026, 20:00 Uhr

Eintritt: 15 € | ermäßigt 11 €

Ort: Theaterwerft Greifswald, Bahnhofstraße 44/45

Weitere Infos und Tickets findet ihr unter www.theaterwerft.de