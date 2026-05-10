Wichtige Informationen und Ankündigungen

Da wir in letzter Zeit einige Nachfragen bezüglich dessen, was mit der Webseite los war und wie es jetzt weitergeht, bekommen haben, wollten wir auf diesem Weg noch einmal eine kleine Rundumschau geben, wie es gerade um den Web steht.

Informationen:

Wie einige von euch mitbekommen haben, war die Webseite von Mitte Februar bis zum 20. April teilweise gar nicht oder nur über das Uni-Netz erreichbar. Die Deaktivierung diente als reine Sicherheitsmaßnahme, da einige Code-Bestandteile der Webseite von Schadcodes betroffen waren. Aufgrund von Prüfungsphase und vorlesungsfreier Zeit hatten wir nicht die Kapazitäten, um dieses Problem schneller zu lösen. Die Webseite ist nun jedoch wieder davon befreit und seit dem 20. April wieder von überall zugänglich.

Leider hatte dies zur Folge, dass wir bei zwei StuPa-Sitzungen nicht mit unserem Ticker-Team dabei sein konnten. Betroffen waren die 16. und 17. ordentliche Sitzung der vergangenen Legislaturperiode (03.02.2026 und 24.03.2026). Wir bitten dafür um Entschuldigung und Verständnis!

Ankündigungen:

Nach dieser längeren „Pause“ starten wir nun aber wieder mit vollem Elan in das neue Semester. Der StuPa-Ticker wird wie gewohnt wieder aufgenommen (die ersten beiden Sitzungen aus dieser Legislaturperiode könnt ihr auch schon nachlesen). Zudem sind ein paar neue Projekte und Formate bereits in Planung und Entwicklung. Seid also gespannt auf den Content in den nächsten Wochen!



Liebe Grüße,

euer moritz.team

