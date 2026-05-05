StuPa-Ticker 1. Ordentliche Sitzung

Herzlich Willkommen zur ersten ordentlichen Sitzung dieser Legislaturperiode! Auf dem Plan stehen unter anderem die Wahlen des AStA, sowie einige Anträge. Also mal schauen was uns inhaltlich erwartet. Bleibt gespannt und verfolgt den Ticker hier LIVE ab 20:15 Uhr!

Das ist die vorläufige Tagesordnung:

TOP 1 Begrüßung

TOP 2 Formalia

TOP 3 Berichte

TOP 4 Fragen und Anregungen aus der Studierendenschaft

TOP 5 Wahlen AStA

5.1 Vorsitz

5.2 Geschäftsführung

5.3 Finanzen

5.4 Fachschaftsfinanzen

5.5 Politische und ökologische Bildung

5.6 Soziales, Gleichstellung und Antidiskriminierung

5.7 Studium, Lehre und Lehrer*innenbildung

5.8 Veranstaltungen

5.9 Öffentlichkeitsarbeit

TOP 6 Wahl der 2. Vertretung der Delergierten für die LKS

TOP 7 Wahl Mitglied Medienausschuss

TOP 8 Wahl Prüfer*in für rechnerische und sachliche Richtigkeit

TOP 9 Wahl der Vertretung des*der Prüfer*in für rechnerische und sachliche Richtigkeit

TOP 10 Antrag: Aufwandsentschädigung AStA

TOP 11 Antrag: Gründungsinitiative: Greifswald taucht ab– für den Umweltschutz

TOP 12 Antrag: Sitzungstermine der 36. Legislatur

TOP 13 Antrag: Benennung zwei studentischer Vertretungen für den Expert*innenrat Hochschuldidaktik

TOP NEU 14 Aufwandsentschädigung für die 36. Legislatur des AStAs/ für Ehrenämter

TOP NEU 15 Unterstützung der Kampagne Heimathafen

TOP NEU 16 Beitragsordnung (2. Lesung)

TOP NEU 17 Sonstiges

Hier startet wie gewohnt ab 20:15 Uhr der Live-Ticker

Heute tickern für euch Namid, David, Rudy, Niklas, Jette und Josie

Beginn der Sitzung: 20:26 Uhr

TOP 1 Begrüßung

Ein herzliches Willkommen, „das war die Begrüßung“.

TOP 2 Formalia

Es sind 22 Stupist*innen anwesend, es gibt zwei Stimmübertragungen.

Edona ist von ihrem Amt im AStA, das sie kommissarisch übernahm, zurückgetreten.

Das Protokoll der 17. ordentlichen Sitzung ist automatisch angenommen und hochgeladen.

Das Protokoll der konstituierenden Sitzung dieser Legislatur wird einstimmig angenommen.

Die Tagesordnung wird um zwei Punkte ergänzt und einstimmig angenommen.

TOP 3 Berichte

Es gibt einen Bericht von Louise. Es geht um das Bewerbungsverfahren für eine*n Verwaltungsfachangestellte*n, das eigentlich von der AStA-Vositzenden hätte begleitet werden sollen, dies aber nun von Louise übernommen wurde.

Die Bewerbungsgespräche werden morgen (06.05.2026) stattfinden.

Robert ergänzt, dass er erbost gewesen sei, dass das Bewerbungsverfahren nicht funktioniert habe. Das Ausschreiben laufe seit Dezember und es sei schade, dass Louise die Verantwortung „frisch im Amt“ der Präsidentin des StuPa übernehmen müsse.

Edona antwortet, dass sie den Fehler einräume und könne sich nur bedanken, dass es jetzt Menschen übernommen hätten. Sie weist darauf hin, dass sie das Amt nur kommissarisch übernommen hätte.

Sie betont, dass es ihr wichtig sei, das transparent zu kommunizieren und bittet noch einmal um Entschuldigung.

Es gibt einen kleinen Applaus.

Es gibt keine weiteren Berichte.

TOP 4 Fragen und Anregungen aus der Studierendenschaft

Patrizia hat eine Anregung. Sie sei sehr unzufrieden gewesen, dass die AStA-Finanzstelle nicht besetzt wurde.

Als studentische Prorektorin könne sie dies nicht verstehen. Sie betont die Wichtigkeit, diese Stelle zu besetzen. Auch das Rektorat und Justiziariat teile dieses Unverständnis.

Sie weist darauf hin, dass eine Ersti-Woche nicht möglich sei in dem bekannten Rahmen, wenn die Stelle nicht besetzt werde.

„Wo sollen wir die Ersti-Feiern stattfinden lassen? In meinem Wohnzimmer? Und wir werden keine Mittel für den Merch in den Ersti-Beuteln haben. Wollen wir dann Schrottwichteln machen oder wie?“ – Patrizia

Es gibt viel Zustimmung!

Jonathan wendet ein, dass es einfach Demokratie sei, dass ein Kandidat keine Mehrheiten finde. Er verstehe es, dass es Patrizia aufrege, aber das sei AStA-Aufgabe, jemand mehrheitsfähiges zu finden.

Man solle doch schauen, wie man auch selbst konstruktiv zu einer Lösung komme.

Emma erinnert daran, das sie in einem Studienparlament sind und dass alle Stimmen gleichgestellt seien. Es gäbe keine Wahl nach hochschulpolitischen Gruppen, sondern es könne jeder selbst entscheiden.

Henry wolle ursprünglich Jonathan addressieren, bitte aber nun darum, direkt bei der Vorstellung Gegenfragen und Nachfragen zu stellen.

Inti fügt hinzu, der AStA sei nicht in der Verantwortung eine*n Kandidat*en zu finden, sondern das StuPa. Der Ruf des StuPa könne darunter leiden.

Es gibt keine weiteren Anregungen.

TOP 5 Wahlen AStA

Los geht es mit den Wahlen.

5.1 Vorsitz

Edona beginnt mit ihrer Bewerbung für den AStA-Vorsitz und tritt nach vorne.

Edona korrigiert ihre Bewerbung, dass sie plant, nicht die ganze Legislatur da zu sein, aber den Einarbeitungsprozess zu realisieren. Sie sei aber bereit, den Posten zu halten, bis jemand neues gefunden sei.

Sie zählt ihre Vorhaben auf.

Sie erzählt, wie man den AStA attraktiver für mögliche Interessenten machen könne, bspw. durch eine Präsentation, welche man den neuen Studenten zeigen würde.

Als Grund für Ihre Bewerbung gibt sie an, dass sie trotz ihres Patzers den Job gut machen würde und sie auf eine zweite Chance hoffe.

Paul fragt, wie sie die Funktion des AStA als Dienstleister für die Fachschaftsräte besser gewährleisten wolle, das hätte bisher nicht gut funktioniert und inwiefern sie ihre Zeit aufteilen wolle.

Edona antwortet, sie hätte keine zeitlichen Einschränkungen durch das Studium in Bezug auf diese Legislaturperiode.

Silvio fragt, inwiefern man sichergehen könne, dass auch tatsächlich die angegebene Zeit für den Job zur Verfügung stehe. In der Vergangenheit sei es bereits aufgefallen, dass sie weniger Zeit investieren konnte, als angegeben.

Edona korrigiert Silvio, dass es sich ledeglich um Teilausschüsse handeln würde, bei welchen Sie fehlte.

Des Weiteren aktualisiere und digitalisiere sie gerade die Einarbeitungsdokumente, die ihr selber in der Zeit auch helfen können.

Die 30 Stunden pro Woche sind auf die nächsten zwei Monate gerechnet und sie hoffe darauf, dass sich ein Workflow einstelle, damit sie nicht mehr 30 Stunden investieren müsse.

Robert bedankt sich vorerst, dass Edona sich für diese Position bewirbt.

Er habe zwei Fragen: Was habe sie in ihrer ersten Amtszeit alles so geschafft und wo setze sie an, dass die erwähnten Kritikpunkte umgesetzt werden?

Edona antwortet, sie fokussiere gerade darauf, „Wogen zu glätten“. Aktuell führe sie Gespräche und stelle die Beziehungen wieder her. Bisher wäre vor allem die Erreichbarkeit ein Kritikpunkt gewesen. Sie hoffe darauf, gut mit Patrizia und dem Studierendenparlament zusammen arbeiten zu können.

Im letzten halben Jahr hätte ihre Einarbeitung angestanden, Prüfungszeit und vorlesungsfreie Zeit. Nichtsdestotrotz habe sie besonders den Aktionsmonat geplant, was ein sehr aufwändiger und langer Prozess sei. Ansonsten sei das Tagesgeschäft und das Abarbeiten der Post und von Meetings ihr hauptsächlicher Tätigkeitsbereich gewesen. Die Stimmung im AStA sei bisher gut.

Auch Chris meldet sich zu Wort. Er fragt Edona zu ihrem Bild vom StuPa.

Er fragt, inwiefern der Beschluss des StuPa, einen einzigen Kandidaten für das studentische Prorektorat als Wahlhergang zu entsenden, unterstützenwert sei. Er spielt damit darauf an, wie der Wahlhergang zur letzten Prorektoratsahl gelaufen sei.

Es gibt einen GO-Antrag, zurück zur Sache zu kommen.

Chris gibt Gegenrede zum GO-Antrag.

Es wird abgestimmt und der GO-Antrag wird abgelehnt, Edona muss antworten.

Das hypothetische Beispiel sei in ihrem Fall nicht relevant und würde sie auch nicht betreffen, weil sie sich zum Beispiel nicht für eine Position im Senat bewerbe. Chris müsse sich diesbezüglich keine Sorgen machen.

Edona antwortet aber auf die Frage, was sie für ein Bild vom StuPa habe. Beide Gremien seien bisher „historisch gewachsen“ immer wieder zerstritten gewesen, was sie schade finde. Sie sieht die Beziehung von AStA und StuPa als sehr wichtig, möchte aber gern zur Sache kommen, denn das sei nicht der Kern der Wahl des AStA-Vorsitzes.

Inti bedankt sich für die Bewerbung und merkt positiv an, dass Edona angesprochen habe, dass die SItzungseinladungen bisher „holperig“ sein sollen. Er fragt, was denn die Kriterien seien für eine EInladung zu einer Sitzung.

Edona antwortet die Sitzungsfrist liege bei 3 Tagen.

Sie meint, sie sei mittlerweile im Prozess drin und bezeichnet die Frage als schulisch.



Inti fragt zum Zweiten: Wo sehe sie die politische Ausrichtung des AStAs? Diese Frage bestimme den Vorsitz maßgeblich mit. Außerdem: Welche Maßnahmen wolle sie ergreifen, dass die Sichtbarkeit des AStAs höher wird?

Sie antwortet, dass sie am letzten Mittwoch bei einer Podiumsdiskussion auf die Frage der politischen Neutralität geantwortet habe, dass sie natürlich parteipolitisch neutral seien, aber dass bestimmte politische Themen wie studentische Wohnungsnot nicht ohne Position hingenommen werden sollten.

Zur Sichtbarkeit antwortet sie, dass sie vorallem die Sichtbarkeit nach innen, also zur Studierendenschaft, verbessern wolle. Nach außen hin habe sie bisher eher abgesehen. Sie sei der Meinung, dass der AStA insbesondere auf die Funktion als Dienstleister Wert legen solle.

Bisherige Presseanfragen habe sie mit dem Justiziariat auf Angemessenheit geprüft.

Inti gibt den Hinweis, dass der AStA-Vorsitz aktive Pressearbeit leisten solle.

Emil bedankt sich auch noch einmal bei Edona für ihre Bewerbung. Er bemerke, dass sie den AStA wieder mehr politisiere, was nicht kippen solle.

Edona trägt nach, dass sie hoffe, als AStA arbeitsfähig sein zu können. Dafür müsse von persönlichen Differenzen abgesehen werden.

Henry bedankt sich ebenfalls für die Bewerbung.

Er betont, dass es in der Vergangenheit viele AStA-Vorsitzende und Referent*innen gegeben hätte, die den AStA allein gelassen hätten und verantwortungslos gehandelt hätten. Er meint, wenn die hauptsächliche Kritik an Edona bestehe, dass mal zu einer außerordentlichen statt zu einer ordentlichen Sitzung eingeladen wurde, „dann könnten wir uns alle sehr glücklich schätzen“.

Er wünsche sich, dass sich alle auf ein vernünftiges Verfahren besinnen sollten.

Silvio fragt, ob man nicht bei Fragen bleiben könne und nicht andauernd die eigene Ansicht bezüglich des AStA teilen könne, um die Sitzung weiter voranzubringen.

Es gibt keine weiteren Fragen an Edona.

Es gibt keine weiteren Initiativbewerbungen.

Die moritz.wahlfeen kommen nach vorn und bereiten die Wahl vor. Alle Stimmkärtchen werden erhoben, damit alle ein Stimmzettel bekommen kann.

Der Wahlgang wird eröffnet.

Die Kreuze sind gesetzt und der Wahlgang wird beendet.

Die moritz.wahlfeen sammeln ein und zählen die Stimmen aus.

Edona wird mit 11 Ja- zu 12 Nein-Stimmen nicht zur Vorsitzenden des AStA gewählt.

21:20Uhr

5.2 Geschäftsführung

Oli beginnt mit seiner Bewerbung. Er ist aktuell im FSR Rechtswissenschaften und im Medienausschuss. Er verweist auf die Bewerbung und öffnet direkt den Raum für Fragen.

Robert bedankt sich dafür, dass Oli sich bewirbt.

Henry bedankt sich ebenso und fragt, inwiefern er bereit sei, die kommissarische Leitung des jetzt nicht gewählten AStA-Vorsitzes zu übernehmen. Das falle ja auch in den Bereich der Geschäftsführung.

Oli ist dies klar, jedoch schreckt ihn das nicht ab. Er weist daraufhin, dass es im letzten Jahr, trotz ebenfalls wenig Erfahrung, gut geklappt hätte.

„Von daher – gib ihm.“ – Oli

Paul bedankt sich ebenfalls und fragt Oli aus Neugier, wie er darauf aufmerksam geworden war, sich für diesen Posten zu bewerben.

Er antworte, auch über Instagram.

Inti fragt, was er sich als häufigste Tätigkeiten der Geschäftsführung vorstellt.

Oli erwidert, dass er vor allem administrative Aufgaben habe, sich beispielsweise um Anfragen aus der Studierendenschaft, Emails und Beantragung von Mitteln zu kümmern.

Emma fragt, wie er sich die vermutliche Zusammenarbeit mit ihr und Riecke vorstelle.

Er antwortet, dass er auf ein harmonisches Miteinander hoffe.

Chris fragt, wie er sich die Zeiteinteilung vorstelle, weil er ja auch gegen Ende seines Studiums ist.

Oli antwortet, dass er noch lange nicht an Examensvorbereitung denke und sich ein Pensum von 25-30 Stunden einplane pro Woche. Bei Veranstaltungen etc. würde er aber gern mehr machen.

Oli setzt sich und bekommt Applaus

Es gibt keine Initiativbewerbungen.

Und wieder schreiten die moritz.wahlfeen nach vorn und verteilen die Wahlzettel.

Nach eröffnetem Wahlgang werden die Kreuze gesetzt.

Die gehobenen Stimmkarten signalisieren, dass alle fertig sind.

Die Stimmzettel werden ausgezählt.

Währenddessen gibt es von Edona einen GO-Antrag, nach der Wahl des Finanzrefarates des AStA eine Pause zu machen.

Der Antrag wird ohne Gegenrede angenommen.

Das Ergebnis steht. Für Oli gibt es 22 Ja Stimmen, keine Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen.

Oli nimmt die Wahl an. Halleluja, wir haben ein besetztes Amt!

21:31Uhr

5.3 Finanzen

Marla beginnt mit ihrer Bewerbung.

Sie möchte sich mit der Arbeit mehr für ihren Studiengang BWL begeistern und sich auch polititsch angagieren.

Sie möchte ergänzen, dass ihr der AStA anfangs wenig bekannt war und sie gern mehr Aufmerksamkeit schaffen würde.

Inti meldet sich und betont, dass er sich über den Eifer von Marla freue und fragt, was sie von diesem möglichen Posten erwarte. Er betont, dass das Finanzrefarat nicht hauptsächlich für Öffentlichkeitsarbeit zuständig sei.

Sie erwidert, dass sie aber als Teil des AStA sich dafür zuständig fühle, näher an die Leute heranzukommen.

Inti fragt nach Inhalten in einem BWL-Studium.

Sie erwidert, dass Buchhaltung ein Inhalt gewesen sei, der zwar trocken gewesen sei, ihr aber großen Spaß gemacht habe.

„Mega.“ – Inti

Henry bedankt sich ebenfalls für die Bewerbung und hinterfragt, was Marla mit „der Einbringung von Experten“ meine.

Sie bringt ein, dass sie an der FU in Berlin wöchentliche Expert*innenvorträge erlebt habe und dass ihr das hier an der Uni fehle, sie lieber mehr mit Expert*innen in den Austausch gehen möchte.

Inti möchte den Hinweis geben, dass er sie gern unbedingt im AStA haben wolle, gern für das Veranstaltungsreferat, auch wenn die Wahl jetzt nicht auf sie fiele.

Es gibt keine weiteren Fragen.

Als zweiter Bewerber tritt Lucas an, der in der letzten StuPa-Sitzung leider nicht gewählt wurde.

„Hallo ihr Lieben“ – Lucas

Lucas betont, dass er den dringlichen Jahresabschluss sofort übernehmen könne. Dey sei nicht hier mit der Erwartung gewählt zu werden, aber sei auch nicht hier mit der Erwartung nicht gewählt zu werden. Xier mache nur ein Angebot und sei offen für Fragen.

Inti fragt ebenfalls wie bei Marla, was nach Lucas‘ Ansicht die typischen Aufgaben für Finanzen seien.

Er zählt auf: Bezahlung der Mitarbeitenden, Zusammenarbeit mit dem StuPa, Abschlüsse, Finanzüberblick etc.

Inti fragt weiter, welche Aktivitäten aus seinem Studium ihm bei diesem Amt helfen könnten.

Lucas erwidert, dass dey aus dem Jurastudium die Arbeit mit Normen anwenden kann und als seine Stärke sieht.

Emma fragt, welche Aufgaben er für sich als Verantwortlicher für Personal sieht, was zu seinen Aufgaben dazugehöre..

Lucas gibt zu, dass xier sich nicht allzu viele Gedanken über die Personalien gemacht habe, aber sich in seiner Kompetenz, mit Anderen umzugehen und zu verständigen, sicher fühle.

Er setzt sich wieder und bekommt Applaus.

Es gibt keine Initiativbewerbungen

Die moritz.wahlfeen schweben anmutig nach vorn.

Dieses Mal gibt es Blanco-Wahlzettel. Es wird also ein Name oder „Enthaltung“ geschrieben.

Der Wahlgang beginnt und endet abrupt wieder. Die Zeit scheint gereicht zu haben.

„Das sieht sehr effektiv aus da hinten“ – Louise über die Einsammlung der Wahlzettel durch die flinken moritz.wahlfeen.

Es wird ausgezählt.

Die Spannung steigt so kurz vor der Pause….

Murmeln macht sich breit.

Die erste Entscheidung ist gefallen:

24 gültige Stimmen wurden abgegebe.

Marla:13

Lucas: 11

Enthaltungen: 0

Das bedeutet, es wird jetzt über Marla abgestimmt.

Es kommen wieder die roten Wahlzettel zum Einsatz. Entweder „Ja“, „Nein“ oder „Enthaltung“.

Die moritz.wahlfeen tänzeln erneut durch die Reihen.

Die Wahlentscheidung ist gefallen:

Es gibt 11 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen.

Damit wird Marla nicht zur AStA-Referentin für Finanzen gewählt.

Der Posten bleibt also ein weiteres Mal vakant und bei der nächsten Sitzung wird ein dritter Anlauf gestartet.

21:52Uhr

Wir machen 10 Minuten Pause. Bis gleich!

22:08Uhr

Der GO-Antrag auf 5 minuten länger Pause bis 22:13 wird angenommen. Bis gleich die zweite.

Das AStA-Team bekommt die Chance, sich zuende zu beraten.

22:15Uhr

5.4 Fachschaftsfinanzen

Und weiter gehts. Mal sehen, wie viele Posten wir besetzt bekommen.

Magnus beginnt mit seiner Bewerbung.

Er stellt sich zur Wiederwahl, er habe es nun schon einen Monat gemacht. Er betont, dass er sein Auslandssemester aus privaten Gründen abgesagt habe und damit für die ganze Legislatur zur Verfügung stehen würde.

Paul bedankt sich für Magnus‘ Bewerbung und fragt ihn, was er davon halte, dass er vorerst bei den Finanzen kommissarisch mitmachen müsse.

Er antwortet, dass er die Tätigkeit kommissarisch schon ausführt. Dazu sehe er sich weiterhin in der Lage, er könne sich aber nicht tief in die Finanztätigkeit einarbeiten.

Inti fragt, ob es weitere Maßnahmen zur Bindung der FSRs zum AStA gebe.

Er antwortet, dass er mit allen FSR’s in Verbindung stehe und die ersten Workshops seien bereits gelaufen, die nächsten stehen an. Außerdem ergänzt er, dass er stets erreichbar sei für sie.

Irma lobt Magnus dafür, dass er sehr verlässlig und engagiert sei und lobt seine bisherige Arbeit. Sie betont, dass er stets anzutreffen und überaus engagiert sei, obwohl er erst so kurz dabei wäre.

Es gibt keine weiteren Fragen und Magnus darf sich setzen.

Es gibt keine Initiativbewerbungen.

Die eifrigen moritz.wahlfeen eilen zur Ausgabe der Wahlzettel.

Der Wahlgang wird durchgeführt und die Stimmzettel werden eingesammelt. Dabei behält eine moritz.wahlfee stets die Kontrolle über die Wahlurne.

Zettel rascheln, das Ergebnis bahnt sich an.

Magnus wird mit 23 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 1 Enthaltungen zum Referenten für Fachschaftsfinanzen gewählt!!!

22:25Uhr

5.5 Politische und ökologische Bildung

„Ich kann’s ganz kurz machen“ – Moritz

Weil kein Vorsitz und kein*e FInanzreferent*in gewählt wurde, zieht Moritz seine Bewerbung zurück.

Es gibt keine Initiativbewerbungen.

5.6 Soziales, Gleichstellung und Antidiskriminierung

Grey zieht seine Bewerbung mangels Wahl eine*r Vorsitzenden und Finanzer*in ebenfalls zurück.

Es gibt keine Initiativbewerbungen.

5.7 Studium, Lehre und Lehrer*innenbildung

Auch hier wird die Bewerbung aus den bereits genannten Gründen zurückgezogen.

Es gibt keine Initiativbewerbungen.

5.8 Veranstaltungen

Es gibt keine Initiativbewerbungen.

5.9 Öffentlichkeitsarbeit

Rieke beginnt mit ihrer Bewerbung. Sie möchte ihren Posten weiter halten, weil sie Spaß an der Arbeit habe. SIe möchte bestehende Strukturen sichern und weiter entwickeln. Sie präsentiert die Neustrukturierung des Studierendenportals. Auch für den Instagram habe sie eine neue Idee, nach der der Inhalt mehr nach Nutzungsgewohnheiten strukturiert werden solle.

Sie möchte zwecks Sichtbarkeit die Arbeit studentischer Gremien mehr bewerben.

Emil bedankt sich zumal für Riekes Bewerbung und lobt ihr Engagement in der letzten Zeit. Er findet die Ergebnisse sehr gut.

Emma lobt Riecke ebenfalls.

Robert lobt ihre und Paualas Arbeit ebenfalls und spricht sich dafür aus, dass sie weitermache.

Edona lobt ebenfalls sehr und erwähnt, dass sie den AStA durch Hoch und Tief begleitet habe und wundervolle Arbeit mache.

Inti fragt, inwiefern private Anfragen für Bewerbung für studentische Projekte berücksichtigt werden sollten.

Rieke weist auf den Newsletter hin, mitdem sie plant für besagte Projekte zu werben.

Sie würde jedoch darauf verzichten, alle Veranstaltungen zu bewerben. Es gehe nur um Veranstaltungen, die sich an alle Studierenden richten.

Es gibt keine weiteren Fragen.

Es gibt keine Initiativbewerbungen.

Die moritz.wahlfeen bereiten erneut den Wahlgang vor und der Spaß beginnt von vorn.

Rieke erhält 24 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen.

Damit bleibt Rieke die AStA-Referentin für Öffentlichkeitsarbeit.

TOP 6 Wahl der 2. Vertretung der Delergierten für die LKS

Inti bewirbt sich initiativ auf die Vertretung der Delegation. Aktuell ist er unter anderem Senatsmitglied.

Er habe über seine Arbeit mitbekommen, wie wichtig es sei, auf Landesebene die Studierendenschaft gut zu vertreten.

Silvio bedankt sich für Intis Bewerbung und fragt, wie andere Haushalte finanziell darstehen.

Er weist darauf hin, dass es nicht gut aussehe, aber er keine Details nennen werde.

Emil fragt, ob er immer zur Verfügung stehe.

Inti bejaht das.

Henry fragt, was seine Interessen seien, die er in die LKS tragen wolle.

Sein Interesse sei insbesondere die rechtlichen Stärkung Haushaltslage der STudierendenschaft und Hochschulen.

Robert fragt aus Interesse, ob Inti bereit wäre, einen Posten als Sprecher anzunehmen und Greifswald auch auf diesem Wege zu repräsentieren.

Er würde sich nicht davor scheuen, aber habe noch keine genauen Gedanken angestellt.

Henry fragt, inwiefern er sich mit anderen Studierenden aus Unis anderer Städte zusammenschließen würde.

Er antwortet, dass er im demokratischen Rahmen dazu bereit wäre.

Edona fragt, was der demokratische Rahmen sei.

Inti verweist auf den Rahmen, der auch in der GO des AStA angesetzt sei.

Auf die Frage von Edona, ob es irgendwelche hochschulpolitischen Sprecher ausschließen würde, antwortet Inti mit „Weiß ich nicht“.

Es gibt keine weiteren Fragen.

Es wird offen über Intis Mitgliedschaft abgestimmt. Er wird gewählt mit 2 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen.

TOP 7 Wahl Mitglied Medienausschuss

Die moritz.medien haben Tjark und Marie zur Wahl gestellt.

Die moritz.medien stellen Tjark vor: Tjark war bereits Ausschuss-Mitglied. Er war aktiver und aktivierender Part des Ausschusses und ist Mitglied bei den Jusos.

Marie war ebenfalls Mitglied in der letzten Legislatur.

Es gibt keine stellvertretenden Fragen an Tjark.

Henry bewirbt sich als Kandidat des StuPa

Henry stellt einen GO-Antrag auf EInzelabstimmung. Der wird angenommen.

Tjark wird einstimmig gewählt.

Marie wird mit 1 Nein-Stimme und 4 Enthaltungen gewählt.

Die Annahme der Wahl erfolgt per Email.

Henry wird mit 4 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen in den Medienausschuss gewählt und nimmt deíe Wahl an.

22:48Uhr

TOP 8 Wahl Prüfer*in für rechnerische und sachliche Richtigkeit

Irma bewirbt sich als einzige und muss sich nicht vorstellen

Sie verzichtet auf eine Vorstellung, weil alle sie kennen.

Irma wird mit 2 Enthaltungen gewählt.

Sie nimmt die Wahl an.

TOP 9 Wahl der Vertretung des*der Prüfer*in für rechnerische und sachliche Richtigkeit

Emil kandidiert und verzichtet ebenfalls auf eine Vorstellung.

Emil wird mit 3 Nein-Stimmen und 3-Enthaltungen gewählt

TOP 10 Antrag: Aufwandsentschädigung AStA

Irma stellt stellvertretend den Antrag, dass Magnus eine Aufwandsentschädigung bekommt für seine bisherige Tätigkeit.

Keine weiteren Redebeiträge, es geht zur Abstimmung

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

TOP 11 Antrag: Gründungsinitiative: Greifswald taucht ab– für den Umweltschutz

Dorian stellt sich und Robin kurz vor und erläutert das Projekt. Es geht um die finanzielle Unterstützung für Tauchausrüstung, um Gewässergradierung in und um Greifswald durchführen zu können. Es folgt eine sehr ausführliche Erläuterung der Inhalte seines Projekts und des bisherigen finanziellen Rahmens.

Eine Zusammenarbeit mit dem FSR Biowissenschaften bestehe schon und die angeschaffte Ausrüstung könne im universitären Kontext verbleiben.

Emil fragt, wie Dorian und Robin sich weiter finanzieren wollen.

Daraufhin schlüsselt er die Kosten und den Finanzierungsplan auf.

Emil hakt ein, dass die Studierendenschaft die Vereinsgründung finanzieren könnte, weil das die kritische Finanzierungsgrenze darstellt für Fremdfinanzierung.

Er weist darauf hin, dass finanziert werden müsse, was gehe und betont die gesellschaftliche Relevanz von Umweltschutz.

Inti fragt nochmal bezüglich der Vereinsgründung nach.

Dorian erläutert das geplante Vorgehen noch einmal genauer.

Silvio bekräftige die Initiative grundsätzlich, fragt aber bezüglich der Verbindung zur Universität nach, weil das ein relevanter Faktor für Finanzierung sei.

Dorian erklärt, dass die Initiative bereits als Arbeitsgruppe in den FSR integriert sei und sogar eine Kooperation für die Durchführung von Praktika im Gespräch sei.

Henry befürwortet das Konzept, fragt aber nach dem Timing der Ausgaben, speziell, ob gewisse Ausgaben auf später verschoben werden könnten.

Dorian ordnet ein, dass es bereits zu organisatorisch bedingten Wartezeiten gekommen sei und die Umsetzung jetzt in der Warteschleife stehe. Hauptsächlich hänge es an der Besorgung des Tauchequipments. Er wolle die Teilnahme kostenlos halten und Beiträge sollen nur auf freiwilliger Basis gezahlt werden.

Henry fragt nach, über welche Stelle die Abrechnung laufen würden.

Dorian erklärt, dass er vorerst als Verantwortlicher die Organisation übernehmen würde. Langfristig würde sich klären, wie sich der Vorstand aufstelle.

Viktoria möchte als Gästin den Antrag unterstützen und erzählt, dass Kooperation mit Drittmittelgebern schwierig verlaufen würde und dass sie sich wünsche, dass das StuPa unterstützen solle, wo es geht.

Dorian ergänzt noch einmal, wie viel tatsächlich angeschafft werden könne und verdeutlicht die Notwendigkeit der Mittel.

Jonathan fragt nach, wie die rechtlichen Absprachen mit den Behörden laufen würden.

Dorian erklärt die verwaltungstechnischen Grundlagen.

Die Antragstellenden dürfen sich setzen und es werden die Mitglieder des Haushaltsausschusses der alten Legislatur angehört.

Emil erklärt, wie die bisherige Förderbereitschaft war. Man hätte die Vereinsgründung unterstützen wollen.

Henry fragt, ob es möglich sei, dass gestaffelt ausgezahlt und zweckgebunden neubeantragt werden könnte. Der Haushalt würde versuchen, den Betrag frei zu bekommen.

Dorian betont, dass die Dauer der Verwaltungsakte nicht klar absehbar wären, sie sich jedoch über jede Hilfe freuen würden. Er geht davon aus, dass eine gestaffelte Beantragung dazu führen würde, das über die nächsten Haushaltspläne mitziehen zu müssen. Außerdem sei die Tauchsaison im September beendet und nicht mehr möglich. Das Ziel sei gewesen, früh anzufangen.

Paul hinterfragt, inwiefern es in Ordnung sei, einem noch nicht gegründeten höhere Aufwendungen zu gewähren.

Dorian fragt, was die Bedingung für die Finanzierung für das StuPa sei.

Louise möchte die Frage aufschieben und auf den Haushaltsausschuss verweisen.

Henry erklärt, der ehemalige Haushaltsausschuss hätte den Antrag für förderfähig aber noch nicht förderwürdig gehalten. Es müsse sich aber heute geeinigt.

Emil ergänzt, dass der letzte Stand sowohl förderfähig als auch förderwürdig gewesen sei.

Patrizia sagt, dass sie als ehemalige AStA-Referentin aktuell keine Einsicht hat. Sie kann dementsprechend auch nur die damalige Entscheidung wiedergeben. Sie schlägt vor, dass sich der Haushaltsausschuss dazu nochmal trifft und berät.

Die Generaldebatte ist nun eröffnet.

Es etsteht eine Auseinandersetzung zwischen Robert und Dorian, inwiefern zur relevanten StuPa-Sitzung eingeladen wurde.

Robert fragt nach Formalia zu Projektbeginn im Förderantrag.

Der Antrag sei nach Dorian gestellt worden vor Beginn der Initiative, mittlerweile befinde man sich weiter im Prozess.

Henry meldet zu Wort, dass es ihm reiche, dass die Initiative an den FSR angegliedert sei und es für Henry als Kriterium der Förderfähigkeit reichen würde. Es sei also keine luftleere Sache.

Die Änderungsantragsdebatte wird nun eröffnet.

Chris beantragt eine Senkung des Betrages.

Der Änderungsantrag wird abgelehnt, der Betrag bleibt gleich.

Es kommt zur namentlichen Endabstimmung.

Der Antrag wird in der vorliegenden Form angenommen.

TOP 12 Antrag: Sitzungstermine der 36. Legislatur

„Damit geht’s heiter weiter zu den SItzungsterminen der 36. Legislatur“ – Louise

Die Termine werden vorgestellt und erklärt.

Die Generaldebatte wird eröffnet.

Es kommt zur Änderungsantragsdebatte.

Der 16.06.26 wird auf den 23.06.2026 verschoben.

Der Änderungsantrag wird angenommen.

Es kommt zur Endabstimmung.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

23:32Uhr

TOP 13 Antrag: Benennung zwei studentischer Vertretungen für den Expert*innenrat Hochschuldidaktik

Patrizia stellt die Neueinrichtung des Expert*innenrats Hochschuldidaktik vor. Bisher sei eine studentische Person vertreten gewesen, nun sllen es zwei sein. Sie würde sich freuen, wenn sich eigenintiativ Leute finden würden und sie niemanden benennen müsste.

Sie stellt die Rahmenbedingungen für die Arbeit im Expert*innenrat vor und gibt Einblicke in die bisherige Arbeit.

Die Generaldebatte wird eröffnet.

Robert hat zwei Fragen:

1. Ist das der Beirat für Hochschuldidaktik?

2. Werden die Vertreter*innen dann im Rahmen des StuPa gewählt?

Patrizia antwortet, dass der Expert*innenrat eine Neueinrichtung sei, also etwas anderes. Des Weiteren sollen Kandidat*innen aus dem StuPa vorgeschlagen werden.

Es gibt keine Änderungsanträge

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Die Personalien werden in der nächsten ordentlichen SItzung besprochen.

Erklärung (Nachtrag) zum Beirat für die Hochschuldidaktik (von Patrizia):

Die Mitglieder des bisherigen Beirats für Hochschuldidaktik haben um eine formelle Grundlage für die Arbeit des Beirats gebeten. Das Rektorat hat die Einrichtung eines Expert*innenrats Hochschuldidaktik beschlossen. Der Expert*innenrat Hochschuldidaktik der Universität Greifswald ist vom Rektorat mit der inhaltlichen Beratung und strategischen Entwicklung im Bereich Lehre, insbesondere Hochschuldidaktik und digitale Lehre, beauftragt. Dies beinhaltet insbesondere die Beratung des Rektorats, die Begleitung des Zentrums für akademische und digitale Kompetenzen und des Zentrums für Qualität in Studium und Lehre.

Qua Amtes sind auch der/die studentische*r Prorektor*in und AStA-Referent*in für Studium, Lehre und Lehrerinnenbildung Mitglieder.

Ein/Eine studentische*r Vertreter*in ist durch die Studierendenschaft zu benennen.

Im Beirat für Hochschuldidaktik hat bisher ein studentisches Mitglied mitgewirkt.

Für den Expert*innenrat Hochschuldidaktik sollen zwei Studierende benannt werden.

TOP NEU 14 Aufwandsentschädigung für die 36. Legislatur des AStA/ für Ehrenämter

Die Generaldebatte wird eröffnet.

Emma wirft ein, dass es Fehler gebe, es seien beispielsweise falsche Referate benannt.

Es gibt den GO-Antrag auf Vertagung, damit noch einmal drüber geguckt werden kann, damit fundierte Änderungsanträge gestellt werden können.

TOP NEU 15 Unterstützung der Kampagne Heimathafen

Irma stellt die Einnahmen aus der Wohnsitzprämie (WSP) vor. Das Rektorat habe letztlich entschieden, die WSP nicht zur Unterstützung der Kampagne zu verwenden.

Irma stellt die genauen Ausgaben aus der WSP vor. Überschüsse könnten bisher eventuelle Anträge der Fachschaften finanzieren.

Hintergrund des Antrags sei, dass es weniger Ummeldungen unter Studierenden gebe, was zu weniger Förderung des Landes führen würde. Es stehe zur Debatte, diese Mittel für Werbung für die WSP aufzuwenden.

Robert wirft ein, wie sinnvoll es sei, bei der aktuellen landespolitische Lage noch in die WSP zu investieren, weil absehbar sei, dass diese Förderung vom Land wegfallen könne.

Irma bekräftigt diese Position.

Emil unterstützt diese Position auch.

Rieke schließt sich den Wortbeiträgen an.

Irma fragt, ob gar kein Interesse bestehe, oder zu einem geringen Betrag.

Paul plädiert dafür, gar keine Aufwendungen dahin mehr zu gewähren.

Rieke schließt sich an, Werbung könne man auch kostenfrei bewältigen.

TOP NEU 16 Beitragsordnung (2. Lesung)

Es gibt weder Wort- noch Änderungsbeiträge.

Die Beitragsordnung wird einstimmig angenommen.

23:48 Uhr

TOP NEU 17 Sonstiges

Rieke, Oli und Magnus bitten um einen konstruktiven Vorschlag für eine Kandidatur für AStA-Vorsitz und AStA-Finanzposten und in einem anderen Fall eine außerordentliche Sitzung einberufen zu können.

Rieke betont, dass der AStA so nicht arbeitsfähig sei und es in jedes Menschen Sinne sei, dem AStA das Arbeiten zu ermöglichen.

Henry gratuliert den „progressiven“ „rechten Fraktionen“ zu diesem Bild

Emma unterstützt die Bitte nach einer Lösung für den AStA.

Diese herausfordernde Sitzung endet um 23:52 Uhr. Es bleibt spannend, wie es weitergeht.

Habt einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal!

Wer bei StuPa, AStA und Co. den Überblick behalten will, findet hier unseren Guide zu den „Vokabeln der Hochschulpolitik“.