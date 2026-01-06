StuPa-Ticker 14. Ordentliche Sitzung

Wie im alten, so auch im neuen Jahr – heute tagt die 14. Sitzung des Studierendenparlaments. Ab 20:15 Uhr könnt ihr diese spannende Debatte hier mitverfolgen.

Das ist die vorläufige Tagesordnung:

TOP 1 Begrüßung

TOP 2 Formalia

TOP 3 Berichte

TOP 4 Fragen und Anregungen aus der Studierendenschaft

TOP 5 Finanzantrag GrIStuF

TOP 6 2.Lesung: Haushaltsplan

TOP 7 1.Lesung: Beitragsordnung

TOP 8 Sonstiges

Hier startet wie gewohnt ab 20:15 Uhr der Live-Ticker

Heute tickern für euch Allan und Finja, Josi und Jette.

TOP 1 Begrüßung

Wir sind momentan noch nicht beschlussfähig.

TOP 2 Formalia

Das wird festgestellt und die Sitzung beendet.