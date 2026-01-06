StuPa-Ticker 14. Ordentliche Sitzung

Wie im alten, so auch im neuen Jahr – heute tagt die 14. Sitzung des Studierendenparlaments. Ab 20:15 Uhr könnt ihr diese spannende Debatte hier mitverfolgen.
Das ist die vorläufige Tagesordnung:
TOP 4 Fragen und Anregungen aus der Studierendenschaft
TOP 7 1.Lesung: Beitragsordnung
Hier startet wie gewohnt ab 20:15 Uhr der Live-Ticker
Heute tickern für euch Allan und Finja, Josi und Jette.
TOP 1 Begrüßung
Wir sind momentan noch nicht beschlussfähig.
TOP 2 Formalia
Das wird festgestellt und die Sitzung beendet.