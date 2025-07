web.weekly vom 7. bis 13. Juli

Was geht eigentlich ab in Greifswald? Ihr wollt etwas unternehmen, wisst aber nicht, was? Wir haben da was für euch! Ob kreative Workshops, spannende Vorträge oder faszinierende Ausstellungen – hier stellen wir euch jede Woche unsere Veranstaltungstipps rund um die Themen Uni und Wissenschaft, Politik und Region sowie Kultur und Sport vor.

Universität & Wissenschaft

Was bewegt die Atmosphäre? – und was bringt sie aus dem Gleichgewicht? Dr. Axel Kleidon vom Max-Planck-Institut erklärt anschaulich, wie Sonnenenergie, Temperaturunterschiede und globale Dynamiken zusammenspielen – mit aktuellem Blick auf den Klimawandel.

Wo? Alfried Krupp Wissenschaftskolleg

Wann? Dienstag, 8. Juli, 18:00 Uhr

Universität im Rathaus: Digitales Orgelmusikverzeichnis: Wie kann man hunderte Jahre alte Orgelmusik heute digital erschließen? Prof. Dr. Matthias Schneider stellt ein interdisziplinäres Forschungsprojekt vor, das Musikgeschichte, Datenbanken und kluge Suchlogik verbindet.

Wo? Rathaus

Wann? Montag, 7. Juli, 17:00 Uhr

Region & Politik

Sei dabei, wenn die 1. außerdentliche Sitzung des Studierendenparlaments tagt.

Wann? Dienstag, 8. Juli, 20 Uhr c.t.

Wo? Hörsaal 2, ELP 6

HGWomen goes ländliche Räume: Ein Netzwerkabend für Frauen mit Ideen, die auch jenseits der Großstadt gründen wollen. In entspannter Atmosphäre geht’s um Austausch, Mutmachen und konkrete Tipps zur Selbstständigkeit im ländlichen Raum.

Wann? Mittwoch, 09. Juli, 17:00 Uhr

Wo? Festhof Schwedenschanze

Vernetzungstreffen für Engagement & Demokratie: Ob Verein, Klimagruppe oder Lokalpolitik: Wer sich engagiert, steht oft vor ähnlichen Herausforderungen. Dieses Treffen bringt Menschen aus der Region zusammen, die aktiv mitgestalten wollen – mit Raum für Diskussion, Planung und neue Allianzen.

Wann? Freitag, 12. Juli, 11:00 Uhr

Wo? STRAZE

Kultur & Sport

Der König der Zäune – Theater: Ein satirisches Stück über Heimat, Grenzen und Identität. Mit bissigem Witz erzählt das Ensemble von kleinen Gartenzäunen und großen gesellschaftlichen Mauern – und davon, was uns trennt und verbindet.

Wann? Mittwoch, 10. Juli, 20:00 Uhr

Wo? Theaterwerft

No one in the world – Musical: Ein Musical über das Gefühl, allein zu sein – und darüber, wie viel Verbindung wir trotzdem brauchen. Mitreißende Musik und starke Stimmen machen diese Eigenproduktion der Musikschule Greifswald zu einem besonderen Sommerhighlight.

Wann? Freitag, 12. Juli, jeweils 19:30 Uhr

Wo? Stadthalle/Kaisersaal