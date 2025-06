Das war beim webmoritz. los: Reset. Reflektiert. Ready für Neues

Liebe Leser*innen,

mit diesem Beitrag möchten wir euch darüber informieren, was in den letzten Wochen beim webmoritz. hinter den Kulissen passiert ist. Von unserer Seite gab es ein wenig Funkstille und mit diesem Artikel wollen wir alle wieder auf einen Stand bringen.

Zu Beginn des Jahres, im Februar, gab es einen Wechsel in der Chefredaktion. Seit März sind nun Adrian (V.i.S.d.P.) und Konstantin die Chefredakteure der webmoritz.-Redaktion. Darüber hinaus haben zwei Ressortleitungen ihre Stelle abgegeben.

Kurzum: Die Redaktion war über die vorlesungsfreie Zeit deutlich dezimiert. Trotzdem wollten wir das Beste aus der Situation machen und sahen eine Chance darin, unsere Arbeitsweise, Abläufe und Strukturen zu reflektieren und zu überarbeiten.

Wir haben uns die Frage gestellt, “ob wir das nicht effizienter/ gewissenhafter/ anspruchsvoller/ einfach anders gestalten können”. Damit meinen wir nicht nur bestimmte Formate oder Kolumnen, den Aufbau der Website oder das Layout, sondern den gesamten Weg von der Idee bis zum veröffentlichten Artikel.

Entlang dieses Weges wollen wir alle Schritte genau betrachten, überlegen, ob etwas nicht noch optimaler ginge, Blind-Spots erkennen und am Ende stärker denn je die Greifswalder Medienlandschaft unsicher machen. Derzeit befinden wir uns noch dabei, diese grundlegenden Strukturen auszuarbeiten und zu erproben. Das bedeutet, dass es sehr bald wieder vermehrt Inhalte hier auf dem webmoritz. geben wird. Freut euch darauf!

Einer dieser Punkte, an dem wir derzeit mit Hochdruck arbeiten, ist unsere Kommentarsektion. Diese war vorübergehend deaktiviert. Der Grund dafür ist eine Welle menschenverachtender und xenophober Inhalte in den Kommentaren zur Zeit der Gremienwahlen an der Uni und den späteren Bundestagswahlen. Derartige Kommentare konnten von der ehemaligen Redaktion nicht mehr angemessen moderiert werden.

Da wir aber wissen, dass diese Menschen nicht den Großteil unserer Leser*innenschaft ausmachen, möchten wir das Kommentieren unter den Beiträgen wieder ermöglichen. Wir haben einen Weg der Moderation gefunden, durch welchen Kommentare und ein Diskurs wieder zugelassen werden können – ohne menschenverachtende Hasspostings.

Unser Ziel ist es, bis zum kommenden Wintersemester wieder komplett startklar zu sein. Bis dahin gibt es aber noch einiges für uns zu besprechen und zu tun.

Eine Maßnahme, die bereits seit Längerem in Planung war, ist nun endlich umgesetzt – unsere Website wurde nutzerfreundlicher gestaltet. Die Kopfleiste haben wir bewusst verschlankt, um die Navigation klarer und intuitiver zu machen. Unsere Kolumnen findet ihr nun gebündelt im unteren Seitenbereich. Ein Klick genügt, und ihr erhaltet einen Überblick über sämtliche Formate – ganz gleich, wonach euch der Sinn steht.

Auch die Ressortleisten haben wir überarbeitet und optisch aufgewertet. Wir freuen uns über euer Feedback und sind für Anregungen jederzeit offen!

Du möchtest Teil davon sein, von Anfang an am Projekt mitzuwirken und den webmoritz. in seinen grundlegenden Strukturen mitgestalten? Dann schau bei uns in der Redaktion vorbei und teile deine Ideen und Visionen mit uns.

Wir treffen uns jeden Donnerstag, 19:15 Uhr. Komm gerne vorbei und tausche dich mit uns aus!

Bis Greifsbald, Der webmoritz.