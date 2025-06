web.weekly vom 16. bis 22. Juni 2025

Was geht eigentlich ab in Greifswald? Ihr wollt etwas unternehmen, wisst aber nicht, was? Wir haben da was für euch! Ob kreative Workshops, spannende Vorträge oder faszinierende Ausstellungen – hier stellen wir euch jede Woche unsere Veranstaltungstipps rund um die Themen Uni und Wissenschaft, Politik und Region sowie Kultur und Sport vor.

Kultur und Sport

Beim Sommer-Open-Air wird es romantisch. In der Streit von Pierre Carlet de Marivaux geht es um Lust und Liebe, Hingabe und Verrat. Bei kühler Sommerluft dreht es sich am längsten Tag des Jahres um die Frage, ob zuerst die Frauen oder Männer untreu wurden. Und spielt das überhaupt eine Rolle?

Wo? Klosterruine Eldena

Wann? Samstag, 19:30 Uhr

Tickets? Gibt es unter diesem Link

„Aus den Archiven: Mysteriös, Ungesehen, Verstaubt: Greifswalds antike Schätze“ heißt die nach wie vor bestaunbare Ausstellung in der zentralen Unibibliothek. Gezeigt werden seltene Gegenstände der Antike – und Einblicke in das wissenschaftliche Sammeln und Bewahren an der Universität, das sonst meist hinter verschlossenen Türen stattfindet. Mehr dazu findet ihr in diesem webmoritz-Artikel.

Wo? zentrale Unibibliothek (Felix-Hausdorff-Straße 10)

Wann? geöffnet während den regulären Öffnungszeiten, Führungen gibt es immer dienstags von 15-16 Uhr sowie samstags von 11-12 Uhr und von 13-14 Uhr.

Eintritt? Eintritt und Führungen sind kostenlos

Region & Politik

In dieser Woche findet wieder die jährliche Greifswalder Bachwoche statt. Im Jahre 1946 gegründet, ist das Festival Geistlicher Musik im Norden das älteste Musikfestival in Mecklenburg-Vorpommern und bietet zahlreiche Konzerte und weitere Veranstaltungen.

Wann? es finden in der gesamten Woche Veranstaltungen statt.

Wo? Zum Veranstaltungskalender kommt ihr unter diesem Link.

Universität & Wissenschaft

Am Donnerstag, den 19. heißt es mal wieder Stimmzettel in die Hand nehmen. Die Studierendenschaft pilgert mal wieder gemeinsam zum Ernst-Lohmeyer-Platz für die Vollversammlung der Studierendenschaft. Was fehlt euch an der Uni? Was bewegt euch und eure Mitstudierenden? Leider ist die Antragsfrist bereits abgelaufen, eure Anwesenheit ist aber dennoch entscheidend. Die Vollversammlung ist erst beschlussfähig, wenn 3% der Studierendenschaft vor Ort sind.

Wann? Donnerstag, ab 14Uhr

Wo? Ernst-Lohmeyer-Platz 6, Hörsaal 3/4