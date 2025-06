StuPa-Ticker 4. Sitzung im SoSe 2025

Heute geht´s wieder richtig ab im StuPa. Unter anderem gibt es heute mal wieder Wahlen. Falls euch die Stellen interessieren, könnt ihr auch einfach heute Abend vorbeikommen und euch initiativ bewerben. Viel Erfolg!

In jedem Fall treffen wir uns um 20:15 Uhr am Ernst-Lohmeyer-Platz 6 (das Hörsaalgebäude) in Hörsaal 2.

Die Tagesordnung der heutigen Sitzung findet ihr im Folgenden:

TOP 1 Begrüßung

TOP 2 Formalia

TOP 3 Berichte

TOP 4 Fragen und Anregungen aus der Studierendenschaft

TOP 5 AStA Wahlen

5.1 Referentin für Digitales

5.2 Referentin für Internationales und Antidiskriminierung

5.3 Referentin für Drittmittel und Wohnsitzprämie

5.4 Referentin für Lehramt

TOP 6 Wahl Datenschutzbeauftragte*r der Studierendenschaft

TOP 7 Antrag: Netzauftritte des AStA

TOP 8 Antrag: Bestätigung Vorsitz der Ausschüsse und AG SHA

TOP 9 Antrag: Uhrzeiten der Sitzungstermine

TOP 10 Sonstiges

