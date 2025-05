web.weekly vom 26. Mai bis 1. Juni

Was geht eigentlich ab in Greifswald? Ihr wollt etwas unternehmen, wisst aber nicht, was? Wir haben da was für euch! Ob kreative Workshops, spannende Vorträge oder faszinierende Ausstellungen – hier stellen wir euch jede Woche unsere Veranstaltungstipps rund um die Themen Uni und Wissenschaft, Politik und Region sowie Kultur und Sport vor.

Kultur und Sport

Der König der Zäune, heißt das Theaterstück von Nicole Zick (Regie) und Jens Hasselmann. Es verspricht eine „komödiantisch-satirische Sichtkontrolle aufs Deutsch-Sein“.

Wo? Theaterwerft

Wann? Freitag, 30. Mai, 20:00 Uhr

Tickets? 25€

Maritimer Kindertag am Fangenturm. Dort gibt es: Livemusik mit den Mufa-Bands, Maritime Berufe zum Ausprobieren, „Piratenlieder aus der Kiste“ und Schiffsausfahrten auf dem Greifswalder Ryck.

Wo? Museumshafen am Fangenturm

Wann? Sonntag, 01. Juni, ab 14:00 Uhr

Region und Politik

Uni im Greifswalder Rathaus: Prof. Dr. Andre Banning – vom Institut für Geographie und Geologie der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Greifswald – hält am Montag, 26.05.2025, eine Vorlesung zum Thema „Unsichtbare Lebensgrundlage: Erforschung und Schutz unseres Grundwassers“

Wo? Bürgerschaftssaal des Greifswalder Rathauses

Wann? Montag, 26. Mai, Beginn 17:00 Uhr

Eintritt? ist frei

Vogelstimmenführung im Elisenhain: Die Fachgruppe Ornithologie Greifswald lädt zu einer Vogelstimmenführung ein. Fernglas nicht vergessen!

Wo? Treffpunkt ist das Ende der Pappelallee am Elisenhain

Wann? Samstag, 31. Mai, 8:00 Uhr

Eine Anmeldung im Vorfeld ist nicht nötig.

Universität und Wissenschaft

Im Forschungskolloquium des Interdisziplinären Zentrums für Geschlechterforschung (IZfG) steht Gender im Fokus. Es gibt Vorträge zu Geschlechterdynamiken in Kafkas Werken, Repräsentationen von Abtreibungen in deutschsprachiger Gegenwartsliteratur, Debatten über gendersensible Sprache und viel mehr. Das Programm und Infos zur Anmeldung findet ihr hier.

Wo? Kruppkolleg (Anmeldung erforderlich)

Wann? Montag, 26. Mai, 9:00 Uhr

Eine musikalische Großfamilie ist das Thema der diesjährigen Bachwoche: Der Eröffnungsvortrag führt in die Programmidee ein, hebt Höhepunkte, innovative Konzertformate und besondere musikalische Gäste hervor. Weiter gibt es musikalische Kostproben, Interviews und vieles mehr.

Wo? Kruppkolleg

Wann? Montag, 26. Mai, 19:00 Uhr.

Im Rahmen einer Tagung zu Kants Moralphilosophie spricht Prof. Carla Bagnoli über „The Empowering Conception of Humanity“. Mehr dazu hier

Wo? Kruppkolleg

Wann? Dienstag, 27. Mai 2025, 18:15 Uhr.