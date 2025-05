web.weekly vom 19. bis 25. Mai

Was geht eigentlich ab in Greifswald? Ihr wollt etwas unternehmen, wisst aber nicht, was? Wir haben da was für euch! Ob kreative Workshops, spannende Vorträge oder faszinierende Ausstellungen – hier stellen wir euch jede Woche unsere Veranstaltungstipps rund um die Themen Uni und Wissenschaft, Politik und Region sowie Kultur und Sport vor.

Kultur und Sport

Hilft Fahrradfahren gegen die Klimaangst? Prof. Dr. Eva-Lotta Brakemeier und M.Sc. Sarah Stapel gehen auf die psychologischen und ökologischen Potenziale des Radfahrens ein.

Wo? Bürgerschaftssaal im Rathaus

Wann? Mittwoch, 21. Mai, 17:00 Uhr

Im Rahmen von 775 Jahre Greifswald bietet das Pommersche Landesmuseum eine Entdeckungstour zu Greifswalds Vergangenheit: von der Schwedenzeit bis zur EU-Osterweiterung an.

Wo? Pommersches Landesmuseum

Wann? Sonntag, 25. Mai, 11:00 Uhr

Eintritt? 5€, zzgl. Museumseintritt

Ödipus im modernen Amerika. Das Ein-Personenstück „Wrecks“ von Neil LaBute kombiniert den antiken griechischen Mythos mit dem amerikanischen Traum.

Wo? St. Spiritus

Wann? Donnerstag, 22. Mai, 19:00 Uhr

Eintritt? kostenlos, Voranmeldung unter info[at]theater2go.at

Region und Politik

Am Tag der Biodiversität zeigt der Tierpark, was zwischen den Gehegen lebt. Es gibt morgens eine Vogelstimmenführung, mittags Insektenbeobachtung und -bestimmung und abends eine Fledermausnacht. Mehr Infos hier.

Wo? Tierpark Greifswald

Wann? Donnerstag, 22. Mai, 7 Uhr, 12 Uhr und 21 Uhr

Eintritt? kostenlos, Anmeldung unter verwaltung[at]tierpark-greifswald.de

Das Buch Esthers Spuren erzählt die Geschichte der Shoah-Überlebenden Esther Bejarano und des Kampfes gegen Rechtsextremismus. In der Buchvorstellung und Diskussion geht es um das Erbe der Zeitzeug*innen und inwiefern Erinnerungskultur gegen steigenden Antisemitismus und Rassismus hilft.

Wo? STRAZE

Wann? Freitag, 23. Mai, 18:00 Uhr.

Universität und Wissenschaft

Populismus und Antisemitismus sind auf dem Vormarsch, sowohl in den USA als auch in Deutschland. Die Fellow-Lecture von Prof Chad Alan Goldberg, „The Relationship between Populism and Antisemitism“ präsentiert Studien dazu.

Wo? Kruppkolleg

Wann? Montag,19. Mai, 18:00 Uhr

Männer haben mehr Digitalkompetenz, sagt die Forschung. Wie und warum das sein kann, erklärt Luise Görlach im Vortrag und Workshop Digital Gender Gap: Ursachen, Folgen und Lösungen. Infos zur Anmeldung hier.

Wo? online

Wann? Montag, 19. Mai, 18:15 Uhr.

Die 12-Stunden-Vorlesung ist wie die 24-Stunden-Vorlesung, nur kürzer. Es gibt Vorträge zu Cringe auf Instagram, Schwangerschaftsabbrüchen, Cannabis und Psilocybin und darüber, was Moore mit Magie zu tun haben. Das volle Programm findet ihr hier.

Wo? ELP 6, Loefflercampus

Wann? Freitag, 23. Mai 2025, 15:00 Uhr bis Samstag, 24. Mai, 02:15