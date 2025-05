web.weekly vom 12. bis 18. Mai

Was geht eigentlich ab in Greifswald? Ihr wollt etwas unternehmen, wisst aber nicht, was? Wir haben da was für euch! Ob kreative Workshops, spannende Vorträge oder faszinierende Ausstellungen – hier stellen wir euch jede Woche unsere Veranstaltungstipps rund um die Themen Uni und Wissenschaft, Politik und Region sowie Kultur und Sport vor.

Kultur und Sport

775 Jahre Greifswald – Tag des Sports. An diesem Nachmittag wird es sportlich. Beim Stadtsportfest können verschiedene Turniere und Sportarten ausprobiert werden, um die Vielfalt des Sports in Greifswald zu erleben. Es handelt sich um einen Teil der Feierlichkeiten zum 775-jährigen Bestehen der Stadt.

Wo? Volksstadion

Wann? Freitag, 16. Mai 2025, ab 16:00 Uhr. Der Tag des Sports beginnt bereits um 09:00 Uhr.

Hafensalsa – Einmal mehr wird der Museumshafen von Salsa, Bachata und Kizomba erfüllt.

Wo? Museumshafen

Wann? Donnerstag, 15. Mai 2025, 18:00 Uhr und Freitag, 16. Mai 2025, 17:00 Uhr.

775 Jahre Greifswald – ABBA Royal Show. Dieser Programmpunkt ist ein Highlight des Jubiläumswochenendes und schwedischer Art. Er findet im Rahmen der Jubiläumsfeier auf dem Historischen Marktplatz statt.

Wo? Marktplatz

Wann? Freitag, 16. Mai 2025, 20:45 Uhr.

Region und Politik

Vortrag: Politische Auswirkungen des Niedergangs der lokalen öffentlichen Daseinsfürsorge und privater Dienstleistungen. Ein Vortrag im Rahmen einer Fellow Lecture von Jun.-Prof. Arndt Leininger, Ph.D. vom Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald / Technische Universität Chemnitz.

Wo? Alfried Krupp Wissenschaftskolleg

Wann? Montag, 12. Mai 2025, 18:00 Uhr.

Wilhelm Leuschner und die Vermessung der Demokratie (Theaterstück & Diskussion). Ein Theaterabend über den Widerstandskämpfer Wilhelm Leuschner. Die Veranstaltung beinhaltet ein Theaterstück und eine Diskussion mit Dr. Hartmut Bettin und Charlotte Püttmann M. A.. Dabei wird die Frage erörtert, wer Wilhelm Leuschner war: Demokrat, Gewerkschafter, Widerstandskämpfer.

Wo? STRAZE

Wann? Mittwoch, 14. Mai 2025, 19:00 Uhr.

Universität und Wissenschaft

Das Corpus Judaeo-Hellenisticum Novi Testamenti digital. Ein Vortrag von PD Dr. theol. Felix John von der Theologischen Fakultät. Er stellt ein neues Projekt zu den Schriften des Neuen Testaments und ihren frühjüdischen Kontexten vor.

Wo? Rathaus

Wann? Montag, 12. Mai 2025, 17:00 Uhr.

Wissenschaftlerinnen lesen Wissenschaftlerinnen. Neue Monographien aus der Universität Greifswald. Ein öffentliches Gesprächsforum in Kooperation mit der Universität Greifswald.

Wo? Alfried Krupp Wissenschaftskolleg

Wann? Dienstag, 13. Mai 2025, 17:00 Uhr.