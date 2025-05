StuPa-Ticker: 2. Sitzung im SoSe25

In dieser Woche geht es in die zweite Sitzung des Studierendenparlaments. Diese ist damit auch die erste „ordentliche“ Sitzung in diesem Semester, da die erste die konstituierende Sitzung war. Das bedeutet, dass in dieser Woche bereits das neue Präsidium die Sitzung leitet und das neue StuPa richtig durchstarten kann. Wir sind gespannt.

Wir finden uns heute wieder am Ernst-Lohmeyer-Platz 6, im Hörsaal 1 ein.

Wir starten wie gewohnt ab 20Uhr, c.t.

Schaut wie immer gerne vor Ort vorbei oder verbringt zusammen mit uns die Sitzung digital 🙂

Unter den folgenden Links findet ihr das Drucksachenpaket,

sowie das Protokoll der letzten Sitzung von vor zwei Wochen.

Die vorläufige Tagesordnung sieht wie folgt aus:

TOP 1 Begrüßung

TOP 2 Formalia

TOP 3 Berichte

TOP 4 Fragen und Anregungen aus der Studierendenschaft

TOP 5 Wahlen AStA

5.1 Digitales

5.2 Internationales & Antidiskriminierung

5.3 Drittmittel und Wohnsitzprämie

5.4 Studium & Lehre

5.5 Lehramt

TOP 6 Wahl stellv. Mitglied des Kulturausschusse des Studierendenwerks

TOP 7 Wahl der 2. Vertretung des*der Prüfer*in für rechnerische und sachlich Richtigkeit

TOP 8 Wahl des*der Kassenprüfer*in

TOP 9 Sonstiges

Hallöchen und Herzlich Willkommen zur heutigen StuPa-Sitzung. Wie immer geht es ein paar Minuten später los. Im Saal wird sich gerade noch freudig begrüßt, Namen in der Anwesenheitsliste vertragen und Plätze eingenommen.

Für euch heute mit am tickern sind Lina, Konstantin, Hannah und Adrian.

(Pünktlich) um 20:29Uhr startet Robert heute die Sitzung.

TOP 1 – Begrüßung

Ehe wir uns versehen, wurden auch schon alle begrüßt.

TOP 2 – Formalia

Es gibt keine Anmerkungen zur Tagesordnung – und damit ist sie einstimmig beschlossen! Los gehts!

Top 3 – Berichte

Lukas berichtet von einer Satzung mit der LKS. Er hofft Unterschriften zu sammeln, um die Studierendenschaft zu mobilisieren. Es geht um studentische Interessen bei zunehmenden finanziellen Engpässen des Studierendenwerks in Greifswald und Rostock.

TOP 4 – Fragen und Anregungen aus der Studierendenschaft

Charlotte hat eine Frage. Bei der Anmeldung habe der Link zum Drucksachenpaket nicht funktioniert.

Irma bittet um eine zeitnahe Veröffentlichung der StuPa-Beschlüsse.

Es gibt keine weiteren Fragen.

TOP 5 Wahlen AStA

5.1 Digitales

Die Aufwandsentschädigung für AMT wurde auf 0 Euro reduziert. Es liegt keine Bewerbung vor und es gibt auch keine Initiativbewerbungen

5.2 Internationales & Antidiskrimminierung

Auch hier bleiben Initiativbewerbungen aus.

5.3 Drittmittel und Wohnsitzprämie

Auch hier gibt es keine Bewerbungen.

5.4 Studium & Lehre

Es gibt zwei Bewerbungen, einmal von Alexander und einmal von Raphael. Alexander darf anfangen, sich vorzustellen.

Alexander hatte sich über eine Aufwandsentschädigung und eine freie Zeiteinteilung gefreut. Auch hätte er sich darüber gefreut, mehr über das Amt herauszufinden.

Marie will mehr über Alexander erfahren.

Alexander erklärt, er ist im 2. Semester und studiert VWL und Geschichte. Er engagiert sich beim DRK, sei aber „nicht groß politisch unterwegs“

Christoph fragt ob er in hochschulpolitischen Gruppen aktiv sei. Er verneint dies.

Emma fragt ob er bereit wäre bei AStA-Veranstaltungen mitzuhelfen.

„Joa, zeitlich hab ich eigentlich Kapazitäten da“ Alexander

Emma fragt weiter, ob er weiß dass sein Aufgabenfeld das Planen und Durchführen von Bürozeiten sowie „lange Nächte“ umfasst.

Alexander sei zeitlich relativ flexibel.

Alex gesteht auf Nachfrage ein, er habe nur die Information gelesen – und sich nicht mit seiner Vorgängerin in Verbindung gesetzt.

Marie fragt ob er überhaupt wisse was der AStA macht. Alex freue sich darauf, dies herauszufinden.

Nun ist Raphael an der Reihe sich vorzustellen

Er schreitet zum Mikro:

Er bedankt sich vorab bei Alexander, und freue sich, dass sich auch Leute außerhalb der HoPo-Bubble für den AStA begeistern können.

Er verweist auf seine schriftliche Bewerbung. Er würde sich freuen seine Arbeit fortzusetzen, die Lehramtsreform weiter zu begleiten, Gremien zu verknüpfen und neue Projekte anzugehen. Raphael nimmt vorweg, dass er bereit wäre die 20h in der Ausschreibung auch nach Möglichkeit zu überziehen.

die moritz.Wahlfeen schweben zum Pult.

Nach kurzer Auszählzeit steht das Ergebnis fest: Raphael hat die Mehrheit erhalten und ist damit gewählt.

5.5 Lehramt

Auch dafür gibt es keine Initiativbewerbungen. Schade.

TOP 6 – Wahl stellv. Mitglied des Kulturausschusses des Studierendenwerks

Es gibt keine Bewerbungen

TOP 7 – Wahl der 2. Vertretung des*der Prüfer*in für rechnerische und sachliche Richtigkeit

Melina schlägt Chris für das Amt vor.

Robert fragt nach weiteren Bewerbungen, aber leider ohne Glück. Kurzer Check, ob etwas dagegen spricht die Wahl öffentlich durchzuführen – das ist nicht der Fall.

Paul möchte kurz wissen, um welchen Chris es sich eigentlich handele.

Chris – nicht StuPA Chris – soll gewählt werden.

Es gibt drei Enthaltungen, ansonsten nur Zustimmung. Chris ist gewählt.

TOP 8 – Wahl des*der Kassenprüfer*in

Der soeben gewählte Chris schlägt Melina vor.

Melina versuchte in der letzten Legislatur zweimal das Amt zu erhalten. Melina erhält eine Enthaltung, und sonst Zustimmung Auch Melina ist damit gewählt.

TOPneu9 – Antrag auf Aufarbeitung der „Umfrage zu Sexualisierter Diskriminierung und Gewalt“

Systematische Aufarbeitung der Umfrage zu Sexualisierter Diskriminierung und Gewalt (SDG)

Das Ergebnis sei „erschreckend“. Der AStA möchte dem Einhalt gebieten, und Schulungen für das Uni-Personal durchführen. Auch die Verbindung zum studentischen Prorektorat soll dabei helfen. Raphael betont die Wichtigkeit von Anlaufstellen und deren Sichtbarkeit.

Es sollen Strategien entwickelt werden, um den Druck zu konkreten Maßnahmen zu erhöhen.

Verpflichtende SDG Aufklärung – direkt von Beginn des Studiums an: StuPa-Chris möchte, dass Anlaufstellen sofort für Erstis transparent gemacht werden. Der letzte Punkt, sieht eine jährliche Umfrage vor.

Der Antrag erntet Applaus

Edona bedankt sich für die Einbringung. Sie zweifelt an den Kapazitäten, die für eine jährliche Umfrage zur Verfügung stehen.

Sie stellt sich darüber hinaus eine Zusammenarbeit mit anderen Referaten vor.

Allerdings ist sich Edona nicht sicher, ob bei solchen Partys Einnahmen generiert werden dürfen. Das müsste man in der Satzung nachschauen. Sie empfiehlt des Weiteren Rechtsberatungen.

Der Antrag erntet Dank und Zuspruch.

Der Antrag diskutiert die Finanzierung unterstützender und entlastender Maßnahmen für Opfer sexualisierter Gewalt. Auch wie und ob Übergriffe nachgewiesen werden können, ist Gegenstand der Diskussionen. Der Entscheidungsprozess über die Auszahlung an Betroffenen sei nicht abschließend ausgestaltet.

Wir kommen jetzt zur Änderungsantragsdebatte.

Robert hat einen kleinen Änderungsantrag. Die Zuständigkeit für die Umsetzung eines finanzierenden Fonds soll vom AStA zur AG-SHA verlagert werden.

Die Antragsstellenden übernehmen den direkt so. Andere Änderungsanträge gibt es nicht.

Henry hat eine Frage bezüglich der vorhin angesprochenen Rechtsberatung. Edona sagt, es wäre eine Möglichkeit diese einzuführen. Das wär aber wahrscheinlich ein lägeres Projekt.

Antrag ist einstimmig angenommen.

TOP neu10 – Sonstiges

Emma erinnert an die VV. Demnächst wäre es möglich Anträge zu stellen, bis Montag vor der VV sei eine Einreichung möglich.

Raphael ruft einmal obligatorisch zur Landratswahl am Sonntag auf.

„Geht wählen, wählt demokratisch, weil auch der Landrat für uns Studis zuständig ist.“ Raphael

Marie freut sich über die kurze Sitzung.

Robert bedankt sich ebenfalls. Bis denne Antenne.