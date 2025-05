web.weekly vom 5. bis 11. Mai

Was geht eigentlich ab in Greifswald? Ihr wollt etwas unternehmen, wisst aber nicht, was? Wir haben da was für euch! Ob kreative Workshops, spannende Vorträge oder faszinierende Ausstellungen – hier stellen wir euch jede Woche unsere Veranstaltungstipps rund um die Themen Uni und Wissenschaft, Politik und Region sowie Kultur und Sport vor.

Kultur und Sport

Der Nordische Klang lädt zur Folknacht ein. Mit dabei sind Northflip aus Finnland und das Floating Sofa Quartet aus Schweden und Dänemark. Tickets und mehr Infos hier.



Wann? Dienstag, 6. Mai, 19:30

Wo? St Spiritus

Eintritt? 17/11€, 6€ mit KlangKarte.

Bei der schwedischen Jazznacht des Nordischen Klangs singt Anna Pauline die Lieder aus den Astrid Lindgren Filmen, während Irma Neumüller eigene Songs präsentiert. Mehr Infos und Tickets hier.



Wann? Mittwoch, 7. Mai, 19:30 Uhr

Wo? St Spiritus

Eintritt? 17/11€, 6€ mit KlangKarte.

Bei der Global Beats Nacht des Nordischen Klangs spielt Jessica Kiil energetischen Afro Pop und Kari Heimen verzaubert mit traditionell samischer Musik mit Joik und Trommel. Mehr Infos und Tickets hier.

Wann? Donnerstag, 8. Mai, 19:30 Uhr

Wo? Straze

Eintritt? 17/11€, 6€ mit KlangKarte

Beim Abschlussfest des Nordischen Klangs gibt es melodischen Indiepop von Johan Norborg aus Schweden und funky Discosounds von Haldi & ans Flamingo aus Estland. Mehr Infos und Tickets hier.



Wann? Samstag, 10. Mai, 19:30 Uhr

Wo? Straze

Eintritt? 21/15€, 6€ mit KlangKarte

Region und Politik

Das Aktionsbündnis Demmin lädt zur Demo ein mit dem Motto „Auch 80 Jahre später, den Nazis keinen Meter!„. Mehr Infos, auch zu Fahrmöglichkeiten findet ihr auf hier.



Wann? Donnerstag, 8. Mai, ab 15 Uhr

Wo? Demmin, Ernst-Barlachplatz

Bei der Podiumsdiskussion „Lebenswerte Stadt“ geht es um nachhaltige, menschenfreundliche Stadtentwicklung und darum, welche Rolle z.B. Fahrradstraßen dabei spielen können.

Wann? Donnerstag, 8. Mai, 17 Uhr

Wo? Zentrale Universitätsbibliothek

Universität und Wissenschaft

Tove Janssons Mumins werden 80 Jahre und haben in der Zeit vieles erlebt: Sturmfluten, Despoten und andere Bedrohungen. Sie haben sich aber nie unterkriegen lassen. Dies ist der Fokus der literaturwissenschaftlichen Tagung „Resilienz erzählen / resilient erzählen“. Das Tagungsprogramm und weitere Infos hier.

Wann? Montag, 5. Mai, ab 10:00 Uhr

Wo? Krupp Kolleg und online

Im Rahmen der Ringvorlesung „Data Feminism – Perspektiven aus Kultur, Medizin und Informatik“ gibt es einen Vortrag zur Entwicklung von KI und den Gefahren von Gender Bias.

Wann? Montag, 5. Mai, 18:15 Uhr

Wo? HS Deutsche Philologie, Rubenowstr 3

Die Podiumsdiskussion „Pristine Landscapes? Northern Europe Between Preservation and Change“ thematisiert idealisierte Nordenbilder, Klimawandel und Naturschutz. Mehr Infos hier.

Wann? Mittwoch, 7. Mai, 17:00 Uhr

Wo? Krupp Kolleg und online

Beitragsbild: Vanessa Finsel