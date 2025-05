web.weekly vom 28. April bis 4. Mai

Was geht eigentlich ab in Greifswald? Ihr wollt etwas unternehmen, wisst aber nicht, was? Wir haben da was für euch! Ob kreative Workshops, spannende Vorträge oder faszinierende Ausstellungen – hier stellen wir euch jede Woche unsere Veranstaltungstipps rund um die Themen Uni und Wissenschaft, Politik und Region sowie Kultur und Sport vor.

Kultur und Sport

Das Straze Kino zeigt in Zusammenarbeit mit dem Nordischen Klang den Oscar-prämierten Animationsfilm Flow. Eine kleine schwarze Katze navigiert mit einem Segelboot eine wunderschöne Wasserwelt und trifft unterwegs andere Tiere, mit der sie sich gemeinsam den Schwierigkeiten einer neuen Welt stellt.



Wann? Montag, 28. April, 20:00

Wo? Straze

Eintritt? 5 €

Die Jazzsängerin Sinne Eeg aus Dänemark und die Monday Night Big Band aus Schweden spielen beim Eröffnungskonzert des Nordischen Klangs eine Hommage an Jazz- und Big Band Legenden Thad Jones und Monica Zetterlund. Mehr Infos und Tickets hier.



Wann? Freitag, 2. Mai, 19:30 Uhr

Wo? Straze

Eintritt? 21/15€, 6€ mit KlangKarte.

Bei der Pop Nacht des Nordischen Klangs gibt es Dream Pop aus Island und Tamil Pop aus Norwegen. Kusk & Óviti machen Musik, die nach hellen Sommertagen oder nächtlichen Autofahrten klingt. 9 Grader Nords Songs sind energetisch und mitreißenden, mit Einflüssen aus Sri Lanka. Mehr Infos und Tickets hier.



Wann? Samstag, 3. Mai, 19:30 Uhr

Wo? Straze

Eintritt? 17/11€, 6€ mit KlangKarte

Region und Politik

Karrierefrau im Westen, „Rabenmutter“ im Osten – Klischees über Frauen im geteilten Deutschland halten sich bis heute. Die Ausstellung „Frauen im geteilten Deutschland“ beleuchtet die Lebensrealitäten von Frauen in DDR und BRD zwischen Anpassung, Emanzipation und Selbstbehauptung. Auf 20 Plakaten zeigt sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede – und fragt, was uns diese Zuschreibungen über unser heutiges Deutschland sagen.

Wann? Montag bis Freitag, 10-18 Uhr Wo? 1. OG Sankt Spiritus, Eingang Lange Straße 49

MV mal anders: Mecklenburg-Vorpommern gilt oft als Schlusslicht – dabei steckt viel mehr hinter den gängigen Klischees. Die Ausstellung „Mecklenburg-Vorpommern ist Deutschland von hinten“ zeigt das Bundesland in all seinen Facetten: ehrlich, humorvoll, kritisch. Mit Karten und Grafiken aus dem gleichnamigen Katapult-Buch geht’s auf eine visuelle Reise zwischen Ostseeküste, Vorurteilen und verstecktem Potenzial.

Wann? Sonntag bis Mittwoch, 14–18 Uhr + zu Veranstaltungen Wo? Straze, 1. Obergeschoss, Eingang frei

Universität und Wissenschaft

Wie wird Deutschland als territoriale Größe, die seit der Reichsgründung 1871 zahlreichen Grenzverschiebungen und Teilungen unterworfen war, in Literatur, Film und anderen Medien zeichenhaft aufgeladen? Dieser Frage geht der Vortrag „Zeichenhafte Territorien und poetologische Grenzverschiebungen: Wie Literatur und Film Deutschland erzählen“ aus literatur- und medienwissenschaftlicher Perspektive nach.

Wann? Montag, 28. April, 18:00 Uhr

Wo? Krupp Kolleg

Der Vortrag „Algorithmische Selbstformung und Self-Tracking: Feministische Perspektiven und literarische Gegenentwürfe“ aus der Ringvorlesung „Data Feminism – Perspektiven aus Kultur, Medizin und Informatik“ beschäftigt sich mit neuen Formen von ‚life-writing‘ und Performativität der Geschlechterrollen.

Wann? Montag, 28. April, 18:15 Uhr

Wo? HS Deutsche Philologie, Rubenowstr 3

Im Rahmen der Vortragsreihe „Die bewegte Erde“ hält Prof. Dr. Heiko Hüneke einen Vortrag über Ozeanische Zirkulation und ihre Spuren am Meeresboden.

Wann? Dienstag, 29. April, 18:00 Uhr

Wo? Krupp Kolleg

Beitragsbild: Vanessa Finsel