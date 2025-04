web.weekly vom 14. bis 20. April

Was geht eigentlich ab in Greifswald? Ihr wollt etwas unternehmen, wisst aber nicht was? Wir haben da was für euch! Ob kreative Workshops, spannende Vorträge oder faszinierende Ausstellungen – hier stellen wir euch jede Woche unsere Veranstaltungstipps rund um die Themen Uni und Wissenschaft, Politik und Region sowie Kultur und Sport vor.

Kultur und Sport



Im Rahmen des Greifswalder Literaturfrühlings stellen Preisträger*innen des Literaturpreises MV 2024 Juli Katz und Steffen Dürre in einer Lesung ihre Werke vor.

Wann? Mittwoch, 9. April, 19:30 Uhr

Wo? Koeppenhaus

Eintritt? 5€

Lust auf Improtheater? Dann hab ich gleich zwei Veranstaltungen für euch!

Jedem Anfang wohnt ein Impro inne – Semesterauftakt mit Ma‘Ma Ernst, der Improtruppe des Studierendentheaters

Wann? Freitag, 11. April, 19 Uhr

Wo? Klex

Theatersport mit dem Schauspielensemble

Wann? Sonntag, 13. April, 18 Uhr

Wo? Stadthalle/Rubenowsaal

Das StudierendenTheater zeigt zum letzten Mal „Caspar – Mehr als eine Lichtgestalt“.

Wann? Samstag, 12. April

Wo? Alte Frauenklinik (Wollweberstr. 1), Hörsaal

Eintritt? 8/12€

Region und Politik

Herausgegeben von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, wird eine Ausstellung über Frauen im geteilten Deutschland gezeigt.

Wann? Dienstag, 8. April, 19 Uhr

Wo? 1. OG Sankt Spiritus, Eingang Lange Straße 49

Katapult MV veranstaltet die Ausstellung „Mecklenburg-Vorpommern ist Deutschland von hinten“ – Schlechte Rankings in Sachen Internet und Wirtschaft, die längste Ostseeküste Deutschlands und jede Menge ungenutztes Potenzial. Eine visuelle Reise durch unser Bundesland.

Wann? Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch: 14-18 Uhr

Wo? Straze

Zerstörung, Erinnerung, Hoffnung: In Zeichnungen und Miniaturen verarbeitet der syrische Künstler Ghazwan Assaf seine Flucht und hält das kulturelle Erbe seines Heimatlandes fest. Im Rahmen der internationalen Wochen gegen Rassismus läd die Veranstaltung dazu ein, Syrien durch Assafs Augen zu sehen – schmerzhaft, zärtlich und voller Sehnsucht.

Wann? Bis Mittwoch, 16. April 2025 – geöffnet Dienstag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr

Wo? Koeppenhaus, Bahnhofstraße 4–5, 17489 Greifswald

Eintritt: frei

Universität und Wissenschaft



Im Vortrag „Staat und Religion im 21. Jahrhundert“ innerhalb der Reihe „Universität im Rathaus“ gibt Professor Dr. Claus Dieter Classen einen Überblick über die grundlegenden verfassungsrechtlichen Entscheidungen zum Verhältnis von Staat und Religion.

Wann? Montag, 14. April, 17 Uhr

Wo? Bürgerschaftssaal, Rathaus Greifswald

Professorin Dr. Anja Tippner hält eine Fellow Lecture mit dem Titel „Am Abgrund: Literarische Darstellungen des Holocausts in der Sowjetunion„. Es geht darum, warum Holocaustliteratur im sowjetischen und postsowjetischen Kontext weniger verbreitet war und welche Auswirkungen das auf die Erinnerungskultur hat.

Wann? Montag, 14. April, 18 Uhr

Wo? Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald

Die Ringvorlesung Klimaschutz in Zeiten des Wandels – Welche Rolle spielt das Recht? beginnt mit der ersten Vorlesung: „Internationales Klimaschutzrecht und deutsche Klimaaußenpolitik.“ Unter anderem geht es um die Änderung des Bundes-Klimaschutzgesetzes.

Wann? Dienstag, 15. April, 16-18 Uhr

Wo? ELP 1, HS 1.22

Beitragsbild: Vanessa Finsel