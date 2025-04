web.weekly vom 7. bis 13. April

Was geht eigentlich ab in Greifswald? Ihr wollt etwas unternehmen, wisst aber nicht was? Wir haben da was für euch! Ob kreative Workshops, spannende Vorträge oder faszinierende Ausstellungen – hier stellen wir euch jede Woche unsere Veranstaltungstipps rund um die Themen Uni und Wissenschaft, Politik und Region sowie Kultur und Sport vor.

mit Empfehlungen von Luise Markwort

Kultur und Sport



Im Rahmen des Greifswalder Literaturfrühlings stellen Preisträger*innen des Literaturpreises MV 2024 Juli Katz und Steffen Dürre in einer Lesung ihre Werke vor.

Wann? Mittwoch, 9. April, 19:30 Uhr

Wo? Koeppenhaus

Eintritt? 5€

Lust auf Improtheater? Dann hab ich gleich zwei Veranstaltungen für euch!

Jedem Anfang wohnt ein Impro inne – Semesterauftakt mit Ma‘Ma Ernst, der Improtruppe des Studierendentheaters

Wann? Freitag, 11. April, 19 Uhr

Wo? Klex

Theatersport mit dem Schauspielensemble

Wann? Sonntag, 13. April, 18 Uhr

Wo? Stadthalle/Rubenowsaal

Das StudierendenTheater zeigt zum letzten Mal „Caspar – Mehr als eine Lichtgestalt“.

Wann? Samstag, 12. April

Wo? Alte Frauenklinik (Wollweberstr. 1), Hörsaal

Eintritt? 8/12€

Region und Politik

Die Dokumentations- und Informationsstelle Antisemitismus (DIA.MV) informiert über Antisemitismus in MV.

Wann? Dienstag, 8. April, 19 Uhr

Wo? Unverpackt am Meer, Hans-Beimler-Straße 1-3

Universität und Wissenschaft



Im Vortrag „Von Exoplaneten zum Ursprung des Lebens“ gibt Professor Dr. Thomas K. Henning vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg einen Überblick über die astronomischen Grundlagen, aber auch über die chemischen Prozesse, die zur Entstehung von Leben führen.

Wann? Montag, 7. April, 18 Uhr

Wo? Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald

Dr. Jan Frederik Gogarten vom Hemholtz-Institut für One Health erklärt in dem Vortrag „Das Helmholtz-Institut für One Health: Ein neuer Ansatz zur Erforschung der sich verändernden Mensch-Tier-Beziehungen“, wie die Nutzung von Umwelt-DNA (eDNA) sowie der DNA von Wirbellosen zur Überwachung der biologischen Vielfalt und zur Erforschung der Ökologie von Infektionskrankheiten eingesetzt werden kann.

Wann? Dienstag, 8. April, 18 Uhr

Wo? Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald

Der Uni-Chor startet ins neue Semester, unter neuer (vertretenden) Leitung.

Wann? Mittwoch, 9. April, 18-20 Uhr

Wo? Lutherhof, Martin-Luther-Str 8

Wer den Nordischen Klang unterstützen und Künstler*innen näher kennenlernen möchte, kann zum Helfi-Treffen kommen, wo verschiedene Aufgaben wie Künstler*innenbetreuung, Abendkasse u.ä. verteilt werden.

Wann? Freitag, 11. April, 16 Uhr

Wo? ELP 3, 1.05

Beitragsbild: Vanessa Finsel