web.[bi]weekly vom 24. März bis 6. April

Kultur und Sport



Im Rahmen der internationalen Wochen gegen Rassismus könnt ihr bei der Veranstaltung „Vom Ankommen und Anderssein“ Kurzfilme sehen, das Privilegienspiel spielen und mitgebrachte Textilien bedrucken.

Wann? Donnerstag, 27. März, ab 19 Uhr

Wo? Soziokulturelles Zentrum St. Spiritus

Der Autor und promovierte HipHop-Scholar Andrej Murašov (aka Partizan) stellt seinen Roman „Der Himmel ist so laut“ vor. Es geht um Freundschaft und Zusammenhalt, Verlust, gesellschaftliche Konflikte und die Suche nach einer Identität.

Wann? Freitag, 4. April, 20 Uhr

Wo? STRAZE

Eintritt? 4/6/8€

Am 4. April ist die Nacht der Bibliotheken, in der Bibliotheken in ganz Deutschland zu Veranstaltungen und Führungen einladen. Unter anderem kann man in Greifswald eine Führung durch die mehr als 400 Jahre alte Bibliothek des Geistlichen Ministeriums im Dom St. Nikolai machen, oder bei Führungen durch die Universitätsbibliotheken (auch speziell für Nicht-Universitätsangehörige) mitmachen. Auch gibt es eine Führung durch die Ausstellung: Lebenswerte Stadt – 28x Stadtentwicklung in Dänemark.

Infos zu allen Veranstaltungen in Greifswald gibt es hier.

Wann? Freitag, 4. April

Region und Politik



Das schöne Wetter lädt zu Spaziergängen ein, aber die machen weniger Spaß wenn alles zugemüllt ist. Deshalb packt mit an bei Greifswald räumt auf! In fast allen Stadtteilen gibt es Container-Stationen, an denen Müllgreifer, Müllsäcke und Mülltonnen zur Verfügung stehen. Einfach ab 8:00 Uhr die notwendige Ausrüstung an den Stationen abholen, loslegen und die gefüllten Säcke, Handschuhe und Greifer bis 12 Uhr zurückbringen.

Wann? Samstag, 27. März, 8-12 Uhr

Wo? Infos zu den Container-Stationen findet ihr hier.

Ihr seid vom Frühlingsfieber gepackt und könntet Bäume Unkraut ausreißen? Dann packt mit an beim Frühjahrsputz im Arboretum! Arbeitsgeräte werden vor Ort gestellt und nach getaner Arbeit gibts einen kleinen Imbiss. Ihr könnt auch später dazustoßen.

Wann? Samstag, 5. April, 9:00-13:00

Wo? Arboretum Greifswald (Soldmannstr. 15)

Universität und Wissenschaft



Wohin steuert die Oper zwischen Tradition und Fortschritt? Bei der Veranstaltung „Zukunft der Oper? Ein Strandlabor“ kann man eine Dokumentation über ein Opernexperiment am Strand Rügens sehen und einer Podiumsdiskussion mit Sektempfang beiwohnen.

Wann? Sonntag, 30. März, 15:30 – 17:00

Wo? Stadthalle Greifswald

Seid ihr Buch- und Moorinteressiert? Dann könnt ihr bei der Veranstaltung Books n‘ Bogs in der Nacht der Bibliotheken die Moorbibliothek erkunden und eine Lesung des „Moorpapstes“ Hans Joosten anhören. Voranmeldung über bibliothek@greifswaldmoor.de.

Wann? Freitag, 4. April, 21:00-23:00

Wo? Moorbibliothek Greifswald, Soldmannstraße 16

Und wer sich für die gesellschaftliche Rolle der Universitätsbibliothek als Wissenvermittler interessiert, kann sich einen Vortrag dazu anhören und danach mit dem studentischen Prorektor über Veränderungen in der Universitätsbibliothek sprechen, zum Beispiel über die Vor- und Nachteile der Garderobenpflicht.

Vortrag Die Universitätsbibliothek als Dienstleister für wissenschaftliche Information – auch für die Allgemeinheit #WeiterWissen

Wann? Freitag, 4. April, 21:00-21:30

Wo? Zentrale Universitätsbibliothek Greifswald, Vortragssaal

Führung durch die Zentrale Universitätsbibliothek mit dem studentischen Prorektor: Wie verändert sich die UB?

Wann? Freitag, 4. April, 23:00-24:00

Wo? Zentrale Universitätsbibliothek Greifswald, Treffpunkt Eingangshalle

