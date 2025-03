web.weekly vom 10. März bis 23. März

Kultur und Sport

Lust auf interkulturelle Begegnungen? Dann komm zum interkulturellen Café im St. Spiritus oder zum SprachCafé in der Straze!

Wann? Dienstag, 18. März, 17 Uhr Wo? Straze Café

Wann? Mittwoch, 19. März, 16 Uhr Wo? St. Spiritus

Beim SimsalaSLAM, dem beliebtesten Poetry Slam der Hansestadt tragen Poet*innen selbstgeschriebene Texte — Gedichte, Geschichten oder Improvisationen vor, die dann vom Publikum bewertet werden, sodass am Ende des Abends der beste Text gewinnt.

Wann? Donnerstag, 20. März, 20 Uhr Wo? Straze Eintritt? 5/7/10€

Mit einem Gesangsabend zum 340. Geburtstags Bachs stimmen Frieda Jolande Bark und Namami Nomura auf die nächste Bachwoche ein.

Wann? Freitag, 21. März, 19:30 Uhr Wo? Aula der Universität Eintritt? frei

Region und Politik



Das Medienhaus „Correctiv“ geht auf Tour und macht auch in Greifswald Halt. Reporterinnen und Reporter sprechen in „Was passiert, wenn Hass regiert“ über Gefahren für die Demokratie, über Desinformationskampagnen und Deutungshoheit in den Medien und Meinungsblasen, sowie über die Erkenntnisse und Hintergründe ihrer Arbeit.

Wann? Freitag, 14. März, 20 Uhr Wo? Straze Eintritt? 7/8/9€

Was haben Rassismus und Sprache miteinander zu tun? Wie äußert sich Rassismus sprachlich? Darüber spricht Frau Prof. Dr. Konstanze Marx-Wischnowski vom Lehrstuhl für Germanistische Sprachwissenschaft bei einer Veranstaltung der WGG Nachbarschaftshilfe.

Wann? Mittwoch, 19. März, 9 Uhr Wo? Makarenkostraße 19

Die ersten Boten des Frühlings zeigen sich in und um Greifswald! Um ihnen näherzukommen, lohnt sich ein Ausflug in die Karrendorfer Wiesen.

Wann? Samstag, 22. März, 10 Uhr Wo? Inselweg 417498 Mesekenhagen

Universität und Wissenschaft

Der Verein Greifswalder Sternwarte e.V. hält seine Jahresmitgliederversammlung ab und lädt zum Festvortrag zum Thema „Schutz der Dunkelheit der Nacht – der Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide auf dem Weg zum Sternenpark“ ein.

Wann? Samstag, 15. März, 10 Uhr Wo? Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Greifswald

Lust auf Programmieren? Lerne die Programmiersprache Python! Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, aber eine Anmeldung. Mehr Infos hier.

Wann? Mittwoch, 19. – Freitag, 21. März, 9-16 Uhr Wo? RTK, Wollweberstraße 1

Der Senat der Universität Greifswald tagt. Die aktuelle Tagesordnung sowie die Unterlagen gibt es hier (nur nach Anmeldung verfügbar).

Wann? Mittwoch, 19. März, 13:30 Uhr Wo? HS5, Rubenowstraße 1 (altes Audimax)

Beitragsbild: Vanessa Finsel