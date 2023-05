web.woche 1. Mai bis 7. Mai

Montag 24. April 24 11:00 – 12:30 Altstadtrundgang

17:00 – 18:00 Vortrag: Using Group Work in the Heterogenous Classroom to Support Progress

18:00 – 20:00 Mal- und Zeichenkurs für Einsteiger und Fortgeschrittene

18:00 – 19:00 Vortrag: Protein lysine ubiquitination and acetylation as important post-translational modifications in cellular physiology, infection and disease

18:15 – 19:45 Sitzung der Gender Trouble AG

18:15 – 19:45 Vortrag: Alte Bücher erzählen neue Geschichte: Ergebnisse der wissenschaftlichen Erschließung mittelalterlicher Handschriften der Hansestadt Stralsund

19:00 – 20:00 Lesung und Konzert: „Achsenbruch“ von Josephine Händel

19:00 – 20:00 Skandi-Stammtisch

20:00 – 22:00 Filmvorführung „Everything Everywhere All at Once“ (OmdtU)

20:15 – 22:00 Theaterworkshop: „wing-it!“ mit dem StuThe

Dienstag 25. April 25 18:00 – 19:00 Filmvorführung: „Ein Recht auf Hoffnung“

18:15 – 19:45 Vortrag: Tapio in den November Woods – britische Komponisten und Jean Sibelius

18:30 – 19:30 Greifswald hilft - Infoabend

20:15 – 22:15 Konstituierende Sitzung des Studierendenparlaments

21:00 – 23:00 Filmvorführung: Prinzessin Mononoke

Mittwoch 26. April 26 11:00 – 12:00 Festliche Eröffnung des Foyers der Begegnung

13:00 – 15:00 Personalversammlung zum Thema „NoGo! Sexuelle Diskriminierung und Belästigung im Arbeitskontext“

16:00 – 17:00 Informationsveranstaltung zum Female Founders NORD°OST° Inkubatorenprogramm

18:00 – 19:30 Das Lehramt Deutsch in der Referendarausbildung: Professionalisierung in der begleiteten Praxis

19:00 – 22:00 Bar- und Spieleabend

20:00 – 21:00 Lesung: „Tunnel“ von Grit Krüger

Donnerstag 27. April 27 16:00 – 17:00 Beeinträchtigt studieren – Informationsveranstaltung für Studierende zu Hilfen und Unterstützung durch Universität und Studierendenwerk

17:00 – 19:00 MEET DISCUSS CREATE – Veröffentlichung der Themen zum Healthcare Hackathon M-V 2023

18:00 – 19:00 Die Gesundheit Vorpommerns messen. Und dann? & Die Zukunft ist ALT….??!!

18:00 – 20:00 Feierabendtour des ADFC Radtouren ins Greifswalder Umland

18:00 – 22:00 Welcome Back Spieleabend des FSR BiWi

18:15 – 19:45 Public Talk: Regional Cooperation in the Arctic and the Baltic Sea Region: The Case of the Environment

19:00 – 23:00 Open MIC

20:00 – 22:00 Anklistik/Amerikanistik Stammtisch

20:00 – 22:00 Konzert: „Brecht“ – Ein b.drückender Abend“

22:00 – 23:55 Hörsaal - Night of the Students

Freitag 28. April 28 09:00 – 18:00 Forschungskolloquium Gender im Fokus

20:00 – 22:00 Konzert der Hudaki Village Band

20:00 – 23:55 Sea Punk Soli Party und Vortrag

22:00 – 23:55 ABBA-Party

22:00 – 23:55 Party e kids

22:00 – 23:55 Tequilaparty

Samstag 29. April 29 10:30 – 11:30 Lesung: „Die Tiefseetaucherin“ mit Illustratorin Iris Ott

20:00 – 22:00 Konzert: „Augen zu – ein etwas anderes Klavierkonzert“

22:00 – 23:55 Neurot(r)ansmission mit dem FSR Psychologie

23:00 – 23:55 Klub Nacht