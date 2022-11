web.woche 07. November bis 13. November

Montag 7. November 7 16:00 – 17:00 Reparatur-Café

17:00 – 18:30 Universität im Rathaus: Schuld und Sühne in islamischer Perspektive

18:00 – 19:30 Vortrag: Heinrich Schütz – Musik, Religion, Politik

18:15 – 19:45 Vortrag: Lokale Interessen, universale Argumente. Wie und warum Ketzer gemacht wurden

20:00 – 22:00 Filmvorführung: „don’t stop motion“ mit Nachgespräch

20:00 – 21:00 Kammerchorkonzert „Verleih uns Frieden“

20:00 – 22:00 Lesung: „Es geschah im November“ von Alena Mornštajnová

Dienstag 8. November 8 Ganztägig Führung in der Ausstellung Rudolf Virchow – eine begehbare Biografie

14:00 – 16:00 Workshop: Herbstlichter und Laternen

18:00 – 19:00 Antrittsvorlesung: Wie sich Konzepte, Zustandsräume und Entscheidungen über die Lebensspanne verändern

18:00 – 19:30 Vortrag: Das Sterben der Insekten: Daten, Gründe, Maßnahmen

Mittwoch 9. November 9 13:00 – 14:00 Erinnerung an der Gedenktafel für die jüdische Gemeinde

15:00 – 17:00 5. Landesweite Schulmesse

17:00 – 18:00 Vortrag Die Geschichte des Hauses der Familie Blach in Stralsund in Gedenken an den November-Pogrom 1938

17:15 – 18:30 Vortrag: „Wege ins Referendariat in MV“

18:15 – 19:45 Sitzung der Ständigen Kommission Lehramt

Donnerstag 10. November 10 16:00 – 17:00 Informationsveranstaltung: Studieren mit Kind

17:00 – 18:00 Berufsberatung für Erwachsene

18:00 – 19:30 Eröffnung des polenmARkT 2022: Scheinwerferlicht und blinde Flecken – Wie Deutschland und Polen einander (nicht) sehen

18:00 – 20:00 Vortrag: Hospital Braun in Togo – wie Vorpommern in Togo hilft

18:15 – 19:45 Public Talk: The Influence of the Belarusian Crisis 2020 on the Baltic Region

19:00 – 20:00 Diskussion Moral ohne Ende? Moral versus Interessen? Wie der Ukraine-Krieg droht unsere Wirtschaft zu ruinieren

19:30 – 20:30 Vortrag und Gespräch Die Letzte Generation. Die Klimakatastrophe u. ziviler Ungehorsam als friedliche Protestform

Freitag 11. November 11 10:00 – 18:30 Workshop: Schreibweisen der Gegenwart: Zeitwahrnehmung und Zeitreflexion nach der Digitalisierung

16:00 – 17:00 Kulinarischer Rundgang durch die historische Altstadt

17:00 – 18:30 Öffentliche Lesung: Über Stunden

19:00 – 21:00 Literarische Diskussion über Falladas „Der Trinker“

19:30 – 21:30 Konzert: Antispielismus

20:15 – 22:00 polenmARkT: Präsentation der Kurzfilme des Szczecin Film Festivals (SEFF)

Samstag 12. November 12 14:00 – 15:00 Vortrag Projektgalerie: Rückblick auf House of Resources Greifswald Förderung

15:00 – 16:00 Führung Entdeckungstour im Landesmuseum: Zeitreise in die Stein- und Bronzezeit Pommerns

15:00 – 16:00 Kinderklaviertheater: „Die Zeitmaschine“

17:00 – 18:00 Sankt-Martins-Umzug der Kirchengemeinde Wieck/Eldena

18:00 – 19:30 polenmARkT: Konzert: Nata & Evgeny (Ukraine)

20:00 – 22:00 Konzert: Rockhaus