web.woche 18. Juli bis 24. Juli

Montag 11. Juli 11 18:00 – 19:00 Gesprächsrunde: Kann man mit Handlungsempfehlungen für Politik und Gesellschaft einen Blumentopf gewinnen?

19:30 – 20:00 „Success and Failure in International Criminal Law“

20:00 – 22:00 Filmvorführung: „La Panthère des Neiges

Dienstag 12. Juli 12 18:00 – 19:00 AG Erstiwoche

18:00 – 19:00 Sitzung des Betriebsausschusses Seesportzentrum Greif

20:00 – 21:00 6. ordentlichen Sitzung des Studierendenparlaments

Mittwoch 13. Juli 13 14:00 – 16:00 Schauwerkstatt: Seifen in maritimer Optik

16:30 – 17:30 Online-Lesung und Gespräch mit Kristina Lunz: Feministische Außenpolitik im Schatten des Ukraine-Krieges

17:30 – 22:00 Filmvorführung: „Soy Cuba“

18:00 – 19:30 Musikwissenschaftlicher Gastvortrag: Rodgers and Hammerstein‘s „The Sound of Music“. Mobilität, Migration und der Mythos der (österreichischen) Unschuld

18:30 – 19:30 Öffentlicher Abendvortrag: Erwartungen, Erlebnisse, Erfahrungen: deutsche Reisende in Schweden im 17. und 18. Jahrhundert

Donnerstag 14. Juli 14 17:00 – 18:30 Familien-Universität: How much is the dish? – Über True Cost Accounting von Lebensmitteln und die Einführung wahrer Preise

18:15 – 19:45 Public Talk: Recovering Nomadic Memory of the Ignitions of the Revolution as a Spark for Embodiment of Utopia Today

19:30 – 21:30 Konzert: Zöllner Duo

Freitag 15. Juli 15 10:00 – 10:45 Theateraufführung: „Tatütata im Kinderzimmer“

11:30 Fischerfest Gaffelrigg

16:00 – 19:00 „Documenta documenta documentiert“ – Ausstellung am CDFI

16:30 – 18:30 Vortrag: „‚Literary Beginnings in the European Middle Ages‘- Book Presentation“ von Prof. Mark Chinca

19:00 – 21:00 Sommerkonzert mit Blasmusik und Chorgesang

Samstag 16. Juli 16 Ganztägig Fischerfest Gaffelrigg

15:30 – 16:30 Von Buddelschiffen, bunten Haustüren und Salzgraswiesen

16:00 – 22:00 Rollschuh-Disco