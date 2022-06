web.woche 20. Juni bis 26. Juni

Mittwoch 1. Juni 1 Donnerstag 2. Juni 2 Freitag 3. Juni 3 Samstag 4. Juni 4 Sonntag 5. Juni 5

Montag 6. Juni 6 Ganztägig Festival up platt

10:00 – 11:00 Mühlenfest Dienstag 7. Juni 7 Ganztägig Festival up platt

Augmented reality and machine learning - Hackathon

09:00 – 16:00 Workshop: Handpuppenspiel

10:00 – 17:00 Projekt: Gesunde Menschen - Gesundes Vorpommern

14:00 – 16:00 Ideenworkshop Lernen in und mit der Universitätsbibliothek

18:00 – 19:00 Vortrag und Gespräch Die Letzte Generation - Die Klimakatastrophe und ziviler Ungehorsam als friedliche Protestform

18:00 – 20:00 Öffentliche Podiumsdisskussion: Ukraine lives: lived experience and academic solidarity

18:15 – 19:45 Lesung: Hasnain Kazim liest aus seinem Buch 'Mein Kalifat'

18:15 – 19:45 Öffentlicher Vortrag: The art of healing and the time of life

20:15 – 21:45 ordentliche AStA-Sitzung Mittwoch 8. Juni 8 Ganztägig Festival up platt

Augmented reality and machine learning - Hackathon

10:00 – 17:00 Fachtag: Sexualisierte Gewalt in Kirche und Diakonie -Zum Stand von Intervention, Prävention & Aufarbeitung

10:00 – 17:00 Projekt: Gesunde Menschen - Gesundes Vorpommern

10:00 – 11:30 Vortrag zu politischer Kommunikation von Vereinen und NGOs des Umwelt- und Klimaschutzes

13:00 – 13:30 Coffee lecture: CaLiDi - Aufsatzlieferung direkt ins E-Mail-Postfach

14:00 – 14:30 Coffee lecture: Warum sollte man seine Forschungsdaten teilen und publizieren?

14:00 – 20:00 Workshop: Handpuppenspiel

17:00 – 18:00 Plattkring Donnerstag 9. Juni 9 Ganztägig Festival up platt

Augmented reality and machine learning - Hackathon

09:00 – 20:00 Fahrradexkursion: Politik zum ländlichen Raum – Eine Fahhradtour zu Förderprojekten im Greifswalder Umland

10:00 – 13:00 Projekt: Amateurfunk und Antennenbau

14:15 – 15:45 Vortrag: Chancen und Risiken von Investitionen am chinesischen Aktienmarkt

15:00 – 16:30 Puppentheateraufführung De Fischer un siene Fru

16:30 – 18:30 Vortrag Leitlinien des Fremdsprachenunterrichts in der Grundschule unter besonderer Berücksichtigung des Handpuppeneinsatzes

17:00 – 18:00 Gespräch: Remote Patient Monitoring - Sektorenübergreifende Fernüberwachung akut erkrankter COVID-19-Patient*innen

17:00 – 18:00 Kleiderflohmarkt

19:30 – 20:30 Spaziergang: „Gistern, hüt un oewermorgen …“ mit Petra Schwaan-Nandke Freitag 10. Juni 10 Ganztägig Festival up platt

Augmented reality and machine learning - Hackathon

09:00 – 13:00 Finale LAND-MOOR-MEER-Challenge

10:00 – 13:00 Projekt: Amateurfunk und Antennenbau

18:00 – 19:30 Lesung und Podiumsdiskussion: Die Zukunft der deutsch-jüdischen Vergangenheit

19:00 – 20:00 Kultur-Talk zur OB-Wahl

19:30 – 20:30 Lesung: „Fischers Frau“ von Karin Kalisa Samstag 11. Juni 11 Ganztägig Festival up platt

06:00 – 07:00 Quartiersfest Schönwalde II

19:30 – 20:30 Konzert: Tüdelband Sonntag 12. Juni 12 Ganztägig Festival up platt

16:00 – 17:00 Sonntagsbücherflohmarkt

Montag 13. Juni 13 13:00 – 14:30 PrototypeTesting und Customer Validation

15:30 – 16:30 Workshop zum Thema „Nachhaltiger Aktivismus“

18:00 – 20:00 Mal- und Zeichenkurs mit Anett Simon

18:00 – 19:00 Öffentlicher Abendvortrag Macrophage (re-)programming in viral pneumonia: role in lung injury and stem-cell-mediated repair

20:00 – 22:00 Filmvorführung vom House of Resources Dienstag 14. Juni 14 14:00 – 16:00 Schauwerkstatt: Offener Workshop zur Kerzenherstellung

14:00 – 15:00 Vollversamlung der Studierendenschaft

16:00 – 17:00 Öffentliche Lesung: Wissenschaftler*innen lesen Wissenschaftler*innen. Neue Monographien aus der Universität Greifswald

18:00 – 19:00 Vortrag Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Kritik Mittwoch 15. Juni 15 13:30 – 14:30 Sitzung des Akademischen Senats

18:00 – 20:00 Antrittsvorlesung Prof. Dr. Anne Christin Wietfeld: Zukunft der Arbeitswelt – Rechtliche Herausforderungen mobilen Arbeitens

18:00 – 19:00 Öffentlicher Abendvortrag Intuition und Interaktion in der Neurorehabilitation – wir sind sehr sozial

18:15 – 20:00 AFTER HOURS – Gleichstellung in Politik und Verwaltung: Ein Blick hinter die Kulissen

20:00 – 21:00 4. ordentlichen Sitzung des Studierendenparlaments

20:00 – 22:00 Filmvorführung: „Boxhagener Platz“ Donnerstag 16. Juni 16 17:15 – 18:45 Vortrag: Epidemiology of Staphylococcus aureus related complex in Africa

18:15 – 19:45 Public Talk: Climate Crisis – Water Crisis

19:00 – 20:00 Vorträge und Gespräch „In Zeiten der Finsternis“ und „Lebenslanges Engagement für den Frieden“

20:00 – 21:00 Theateraufführung des StuThe: „Goldsteins Schaufenster“ Freitag 17. Juni 17 12:15 – 13:15 Vortrag im Rahmen eines Habilitationsverfahrens: Zellbiologie: Einführung in die allgemeinen Grundlagen der Zellkulturtechniken

14:00 – 15:30 Online-Seminar: Erstberatung Auslandsaufenthalte

17:00 – 18:00 Öffentliche Führung Pommern auf dem Weg nach Europa – Von den Weltkriegen bis in die Gegenwart

20:00 – 22:00 Theateraufführung des StuThe: „Goldsteins Schaufenster“ Samstag 18. Juni 18 10:00 – 11:00 7. Eldenaer Klostermarkt

10:00 – 11:00 Siebdruckworkshop mit Anne Wende

14:00 – 18:00 Wiedereröffnung der Gewächshäuser

20:00 – 21:00 Führung Friedhofsgeflüster - Von Leichenbitter, Totenkronen und Wiedergängern

20:00 – 22:00 Theateraufführung des StuThe: „Goldsteins Schaufenster“ Sonntag 19. Juni 19 11:00 – 12:00 7. Eldenaer Klostermarkt

20:00 – 22:00 Theateraufführung des StuThe: „Goldsteins Schaufenster“

Montag 20. Juni 20 17:00 – 18:00 Workshop zum Bürger*innengespräch zur Klimakrise Gesundes Klima - gesunde Menschen in Vorpommern

18:00 – 19:30 Vortrag: The ends of perfection: On a limit concept in global film and media theory

20:00 – 21:00 Filmvorführung: Die Odyssee. Die Geschichte einer Flucht

20:15 – 21:45 OrdentlicheAStA-Sitzung Dienstag 21. Juni 21 Ganztägig Foto-Ausstellung: Die Straßen von Jerusalem/The Streets of Jerusalem

14:00 – 22:00 Fête de la Musique

14:00 – 16:00 Schauwerkstatt: Bunte Sommerseifen

18:00 – 19:30 Öffentlicher Abendvortrag: Resilienz – aktuelle Konzepte und Stand der Forschung

19:00 – 20:30 Sitzung der AG- Politische Bildung Mittwoch 22. Juni 22 Ganztägig Foto-Ausstellung: Die Straßen von Jerusalem/The Streets of Jerusalem

16:00 – 18:00 Vortrag: Notha mulier. Sprechen über Attis in Catulls carmen 63

16:15 – 18:00 Informationsveranstaltung: Das Erste Staatsexamen im Lehramt

18:00 – 20:00 Q&A zu den Themen Kryptowährungen, Metaverse sowie NFTs

18:00 – 19:30 Sitzung derFachschaftskonferenz

18:00 – 20:00 Vortrag: Das verlorene Paradies - Hölderlin, Kleist, Arndt von Prof. Dr. Walter Erhart Wann? Mittwoch, 22.06.2022, 18 Uhr Wo? Alfried Krupp Wissenschaftskolleg

19:00 – 20:30 Öffentlicher Abendvortrag: Das verlorene Paradies – Hölderlin, Kleist, Arndt Donnerstag 23. Juni 23 Ganztägig Foto-Ausstellung: Die Straßen von Jerusalem/The Streets of Jerusalem

12:00 – 14:00 Lunchtalk Interview: Berufsbild: Juniorprofessorin

17:00 – 18:00 Führung: Der Klostergarten im Frühsommer mit Anett Stolte

17:00 – 18:30 Vortrag der Familien-Universität: Naturgefahren in der Weite der Ozeane

18:00 – 19:30 10. Loeffler-Lecture: Friedrich Loeffler - Virusjäger

18:15 – 19:45 Public Talk: Choices, Harm, and Reconciliation: (Ir)reversibility in Contexts of Moral Philosophy Freitag 24. Juni 24 Ganztägig Foto-Ausstellung: Die Straßen von Jerusalem/The Streets of Jerusalem

09:00 – 13:00 Workshop: Präsentieren - Digital & Real

17:00 – 21:00 Klostergarten Open Air

20:00 – 22:00 Lesung von Max Goldt Samstag 25. Juni 25 Ganztägig Foto-Ausstellung: Die Straßen von Jerusalem/The Streets of Jerusalem

10:00 – 13:00 Workshop: Aquarell im Arboretum

14:00 – 17:00 Musikschulfest im Tierpark

15:00 – 16:00 t das mit dem UNVERPACKT?

19:00 – 20:00 vollehalle - die Klimashow Sonntag 26. Juni 26 Ganztägig Foto-Ausstellung: Die Straßen von Jerusalem/The Streets of Jerusalem

08:00 – 09:00 Stichwahl OB-Wahl

14:00 – 17:00 Vorpommersches Chortreffen: Greifswald singt