Feministische Aktionswochen

Die Greifswalder Aktionsgruppe NEONLILA hat anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März viele Aktionen mit lokalen Initiativen rund um das Thema Feminismus geplant. Vom 26. Februar bis zum 31. März werdet ihr mit einem vollen Kino-, Radio-, Theater- und Bastelprogramm gut versorgt.

Den 8. März kennt ihr vielleicht eher als „Frauentag“ anstatt als „feministischen Kampftag„. Im Grunde geht es aber um das Gleiche, bloß die Wortwahl ist eine andere. Bereits seit mehr als 100 Jahren wird an diesem Tag weltweit auf Frauenrechte, die Gleichstellung der Geschlechter und bestehende Diskriminierungen aufmerksam gemacht. Da Frauen in den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen immer noch stark benachteiligt werden, kämpfen Frauen heute noch für eine Gleichberechtigung der Geschlechter. NEONLILA schreibt in der Pressemitteilung: „Mit dieser Veranstaltungsreihe möchten die Akteur*innen ein Zeichen setzen für Chancengleichheit und Selbstbestimmungsrechte unabhängig vom Geschlecht.“ Das spiegeln auch ihre Veranstaltungen wider.

Das Programm ist auch auf Instagram unter @neonlila_greifswald komplett und mit allen Updates einsehbar.

DIE Demonstration

Was? Laufdemo zum Feministischen Kampftag!

Wann? Dienstag, 8. März, 17:30 Uhr

Wo? Bahnhof Greifswald

Bastelarbeiten/Kreatives

Was? Bastelaktion und Demovorbereitung mit dem IKUWO e.V.

Wann? Samstag, 26. Februar, 12 Uhr

Wo? IKUWO Saal

Was? Gestaltung von Demo-Bannern und -schildern

Wann? Sonntag, 27. Februar, 14 Uhr

Wo? IKUWO Saal

Was? Feministisches Halstuchdrucken in der STRAZE Druckwerkstatt

Wann? Donnerstag, 3. März, 16 bis 18 Uhr

Wo? STRAZE Druckwerkstatt oder bei schönem Wetter im Garten der STRAZE

Was? FLINTA* Bootsbau-Workshop

Wann? Samstag und Sonntag, 12. und 13. März, 10 bis 17 Uhr

Wo? Museumswerft Greifswald e.V., Salinenstr. 20

Museumswerft Greifswald e.V., Salinenstr. 20 Anmeldung? boddenpirat.innen@systemausfall.org

Filme/Theater

Was? Film „Die Unbeugsamen“

Wann? Montag, 28. Februar, 20 Uhr

Wo? online oder im STRAZE Saal

Was? Filmisches Theater „Damenwahl“ von hashtagmonike

Wann? Samstag, 5. März, 20 Uhr + ggf. Vorstellung draußen am Nachmittag

Wo? IKUWO Saal

Was? Film „Tove“ von Zaida Bergroth

Wann? Montag, 7. März, 20 Uhr

Wo? STRAZE Saal

STRAZE Saal Kosten? 5 Euro

Was? Film „Luchadores“ von Paola Calvo und Patrick Jasim

Wann? Freitag, 11. März, 20 Uhr

Wo? Koeppenhaus

Koeppenhaus Kosten? 3/5 Euro

Vorträge/Gespräche

Was? Vortrag der Juristin Prof. Dr. Ulrike Lembke zum Thema „Reproduktive Rechte“

Wann? Dienstag, 1. März, abends

Wo? online

online Anmeldung? akj-greifswald@systemausfall.org

Was? Austausch über Pro-Feminismus und Männlichkeitskritik

Wann? Samstag, 26. März, 13 bis 18 Uhr

Wo? IKUWO Saal

Was? von Qube veranstalteter tin* Tratsch für trans*, inter* und nicht-binäre Menschen

Wann? Donnerstag, 31. März, 16 bis 18 Uhr

Wo? STRAZE

Radiosendungen

Was? Feministische Bewegungen, 1. Sendung

Wann? Mittwoch, 2. März, 18 Uhr und Donnerstag, 3. März, 9 Uhr

Wo? Radio LOHRO (Mittwoch) und MEDIATOP.Radio (Donnerstag)

Radio LOHRO (Mittwoch) und MEDIATOP.Radio (Donnerstag) Und danach? Nach der Ausstrahlung kann die Sendung in der mmv-mediathek.de und unter bildung-verquer.de/radio nachgehört werden.

Was? Feministische Bewegungen, 2. Sendung

Wann? Mittwoch, 16. März, 18 Uhr und Donnerstag, 17. März, 9 Uhr

Wo? Radio LOHRO (Mittwoch) und MEDIATOP.Radio (Donnerstag)

Radio LOHRO (Mittwoch) und MEDIATOP.Radio (Donnerstag) Und danach? Nach der Ausstrahlung kann die Sendung in der mmv-mediathek.de und unter bildung-verquer.de/radio nachgehört werden.

Beitragsbild: Vonecia Carswell auf unsplash