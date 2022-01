web.woche 10. bis 16. Januar

Montag 10. Januar 10 16:15 – 17:45 Psychologisches Kolloquium "Individualisierte E-Health-Interventionen für Patienten mit problematischem Alkoholkonsum und depressiver Symptomatik in der primärmedizinischen Versorgung" von Dr. Diana Gürtler

18:15 – 19:45 Digitaler Vortrag „Gefundene Chroniken oder erfundene Texte? Ein gelehrter Jurist, seine ritterliche Familie und das Problem der Uhr im Capodilista-Kodex“

Dienstag 11. Januar 11 09:00 – 10:00 Impfaktion

12:15 – 14:00 Ringvorlesung: Wissenschaft und demokratische Kultur (Teil 6)

14:00 – 16:00 Wissenschaft kommunizieren! Praktische Einblicke in die Wissenschaftskommunikation am Beispiel des DFG-Projekts One Health Research in Greifswald

18:00 – 19:30 Digitaler Vortrag „Lügen und die (Un?-)Möglichkeit ihrer Detektion“

18:30 – 19:30 Sitzung AG Ökologie

20:15 – 22:15 14. ordentliche StuPa-Sitzung

Mittwoch 12. Januar 12 10:00 – 17:00 Kickoff Meeting – XR technology in the Pomerania region

18:00 – 19:30 Digitaler Vortrag „Im Gestus der Empörung. Über populistische Strategie und solche, die ihr naiv in die Hände spielen“

Donnerstag 13. Januar 13 16:00 – 17:00 Informationsveranstaltung „Studieren mit Behinderung/chronischer Erkrankung„

18:00 – 20:00 Vortrag „Pflegeversorgung in Deutschland – was sind die Herausforderungen?"

18:15 – 19:45 Digitaler Vortrag „The 1980s – when Equality Hit the Roof. The Ups and Downs of Social Equality in Swedish History“

Freitag 14. Januar 14 14:00 – 15:00 Kundgebung: Greifswald Klimaneutral 2030

14:00 – 16:00 Online-Seminar „Erstberatung Auslandsaufenthalte"

Samstag 15. Januar 15