Unterm Dach 27: Den FSR unters Dach geschaut Vol.5

Hier kommt ihr zur siebenundzwanzigsten Folge

In dieser Folge geht es sehr gibt es die doppelte Portion Hochschulpolitik. Vor der 13. ordentlichen StuPa-Sitzung fand dieses Mal die studentische Vollversammlung des Wintersemester 21/22 statt. Hier werden die Themen kostenlose Menstruationsartikel in der Mensa, Studium ohne Ralph Weber, studierendenfreundliche Prüfungzeit und Tischkicker in den Mensen besprochen. Auch im StuPa wird dieses Mal Wichtiges besprochen. Es wird nicht nur die erste Lesung des Finanzplan durchgearbeitet, sondern auch ein zweiter Anlauf beim Thema studentische Vertretung im Rektorat gestartet.

Auch in dieser Folge gibt es wegen dem großen Hopo-Teil nur ein Fachschaftsinterview mit dem FSR Kunst. Wie kommt man eigentlich in das Kunststudium, wie wird die Mappe dafür vorbereitet? Was hat es mit dem tollen Drink and Draw auf sich? Diese und viele andere Fragen klären wir mit dem Fahschaftsrat.



Wir wünschen Allen ein schönes Weihnachtsfest!

Abstimmungs- und Anwesenheitslisten

