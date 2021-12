web.woche 13. bis 19. Dezember

Montag 29. November 29 Ganztägig Greifswalder Chanukka-Festival

17:00 – 18:30 Medienausschuss-Sitzung

19:00 – 20:30 Vortrag „The rule of law crisis in Poland: diagnosis and resistance mechanisms“

20:15 – 20:45 AStA-Sitzung

Dienstag 30. November 30 Ganztägig Greifswalder Chanukka-Festival

12:15 – 14:00 Ringvorlesung „Wissenschaft und demokratische Kultur (Teil 1)“

14:00 – 16:00 Open Access Publizieren

17:00 – 18:00 Schnuppe Figurentheater: „Die Weihnachtsgans Auguste“

18:00 – 19:30 Vortrag „Muss alles diskutiert werden? Überlegungen zu Kriterien für legitime Begrenzungen im geisteswissenschaftlichen Diskurs, aufgezeigt an Beispielen“

Mittwoch 1. Dezember 1 Ganztägig Greifswalder Chanukka-Festival

11:00 – 12:00 Infostand zum Welt-AIDS-Tag

12:00 – 18:00 Workshop "Zeitmanagement"

13:30 – 18:45 Digitale landesweite Schulmesse – Schulen im ländlichen Raum stellen sich vor

17:30 – 18:30 Reportage-Film und Diskussionsrunde zum Welt-AIDS-Tag

18:00 – 20:00 Forum für psychische Gesundheit „Schnupperkurs Psychotherapie: Einzel- und Gruppentherapien live erleben“

18:00 – 19:30 Vortrag und Diskussion „Der Businessplan – Bedeutung, Aufbau und Inhalte"

18:00 – 19:30 Vortrag „Der „Antigonistische Konflikt“: Die Lebenden, die Toten und die Grenzen des modernen Individualismus“

18:00 – 19:30 Vortrag „‚mit einer hefftigen Dysenteria nach Gottes Willen befallen‘. Sibyllas Todesursache und die Hygiene im Dreißigjährigen Krieg“

19:30 – 20:30 Kerzenmarsch zum Welt-AIDS-Tag

19:30 – 22:30 Pubquiz

Donnerstag 2. Dezember 2 Ganztägig Greifswalder Chanukka-Festival

14:00 – 16:00 Schauwerkstatt

17:30 – 18:30 Planungstreffen "Disability Pride"

18:15 – 19:45 Vortrag „Innovations in Health Care – in the Right Place, at the Right Time and with the Right Promoters“

19:30 – 21:30 Winterkino: „MILCHKRIEG IN DALSMYNNI"

Freitag 3. Dezember 3 Ganztägig Greifswalder Chanukka-Festival

09:00 – 10:00 Puppentheaterstück: „Shlomos Chanukka Wunderlampe“

13:00 – 14:00 Mittagsgespräch "Viel zu nass und viel zu trocken: Wege aus der Klimakrise und ihren Folgen #2"

14:00 – 16:00 Online-Seminar: Erstberatung Auslandsaufenthalte

16:30 – 18:30 Workshop: „Cartoons gegen Antisemitismus“

20:00 – 22:00 Konzert: Julvisor

Samstag 4. Dezember 4 14:00 – 15:00 Kundgebung für die Aufnahme von Geflüchteten in der polnisch-belarussischen Grenzregion

15:00 – 17:00 Adventskonzert der St. Spiritus Chöre