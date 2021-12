web.woche 6. bis 12. Dezember 2021

Montag 22. November 22 09:30 – 10:30 Workshop "Zur Kritik des Feminismus. Gender Studies in den Wissenschaften"

16:15 – 17:15 Psychologisches Kolloquium "Should I stay or should I go: Modulation of the flexibility-stability balance"

17:00 – 18:00 Veranstaltungsorganisation – Wie plane ich Workshops

18:00 – 19:00 Vortrag "Gender (Studies) & Feminismus – chronischer Trouble einer offenen Beziehung"

20:00 – 22:00 Filmvorführung – „Wir sind jetzt hier“

20:15 – 22:00 Präsentation – Animationsfilme der Kunstakademie Krakau

Dienstag 23. November 23 18:00 – 20:00 Kuratorenführung

19:00 – 20:00 3. Sitzung AG Wahlen

19:00 – 21:00 VOKÜ for future

20:00 – 22:00 Konzert – Piontr Wojtasik Quintet

20:00 – 21:00 Vortrag und Bildpräsentation ,,Der Greifswalder Stadthafen im Wandel"

20:15 – 21:15 12. Ordentliche StuPa-Sitzung

Mittwoch 24. November 24 16:00 – 17:00 Demokratiekonferenz

18:00 – 19:00 Abend-Vortrag "Grenzen der Dissensdemokratie?"

18:00 – 19:00 Vortrag "Mögliche Rechtsformen – Entscheidungskriterien und Haftungsbegrenzung" der Ringvorlesung „Praktische Gründungslehre – Von der Idee zum Startup"

18:00 – 19:00 Vortrag "Was ist so schlimm an der Lüge? Arendt und Kant zum Thema Lüge, Notlüge und Wahrhaftigkeit im privaten und politischen Kontext" von Dr. Maria Schwartz

18:00 – 20:00 Vortrag „Auf dem Weg zur Klimaneutralität – was ist die Rolle der Senken“ mit Prof. Andreas Löschel

19:00 – 20:00 Börsenführerschein 2021: Börsenpsychologie & Algo-Trading

19:00 – 20:00 Online-Vortrag"Was bedeutet es heute, jüdisch zu sein?"

20:00 – 22:00 Konzert – Hey Hato

Donnerstag 25. November 25 10:00 Was? Interdisziplinäre Fachtagung "Medizingeschichte: ein alter Hut? / Zweifel und Unsicherheit im ärztlichen Handeln"

14:00 – 16:00 Schauwerkstatt

16:00 – 17:00 Informationsveranstaltung "Jobben und Studium"

18:00 – 19:00 Vortrag "Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin – ihre Bedeutung für Arzt, Patient und Gesellschaft" von Prof. em. Dr. Dietrich von Engelhardt

18:15 – 19:15 Vortrag "The Shoah as a Peripety in Norway – and beyond" von PD Dr. Jan Süselbeck

19:00 – 21:00 Filmvorführung – „WOMAN“

20:00 – 22:30 Film „Dear Future Children“

20:15 – 22:00 Präsentation – Kurzfilme des SEFF

Freitag 26. November 26 Was? Interdisziplinäre Fachtagung "Medizingeschichte: ein alter Hut? / Zweifel und Unsicherheit im ärztlichen Handeln" ⤺ Endet 11:00

18:00 – 19:00 Lesung "„Droga Jana“ (Jans Weg). Ein Weg der Empathie"

20:00 – 22:00 Konzert – Michalove

Samstag 27. November 27 12:00 Konzert – João de Sousa

14:00 – 15:00 Abschlussveranstaltung weltwechsel

20:00 – 22:00 Konzert- Leepeck