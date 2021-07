Neue Zugverbindung zwischen Greifswald und Stralsund

Die Zugverbindung Greifswald – Stralsund ist um einen Anschluss reicher. Am 13. Juni fuhr der erste Zug der neuen Linie des RE 7. Diese zusätzliche Verbindung soll das Angebot des RE 3 und RE 10 auf derselben Strecke ergänzen und somit die Anbindung an den Fernverkehr in Stralsund verbessern.

Seitdem verkehren täglich bis zu fünf Züge zwischen den beiden Hansestädten, jeweils mit einem Halt in Mitzow. Insbesondere für Studierende und Berufspendler*innen, aber auch Tourist*innen soll das zusätzliche Angebot den Nahverkehr attraktiver machen. Auch auf den Fernverkehr wirkt sich die neue Verbindung positiv aus, da die Dauer einer Zugfahrt von Hamburg nach Greifswald um 45 Minuten verkürzt wird.

Allerdings steht jetzt schon fest, dass ab Januar auf der Strecke zwischen Miltzow und Greifswald gebaut werden soll und die Züge der Linie RE 7 somit bis voraussichtlich Dezember 2022 pausieren.

Beitragsbild: Svenja Fischer