Unterm Dach 13: Einem Neuanfang unters Dach geschaut

Hier kommt ihr zur dreizehnten Folge

„Unterm Dach“ ist jetzt vielleicht kein gemeinsames Projekt der moritz.medien und des radio 98eins mehr, aber das heißt nicht, dass ihr auf uns verzichten müsst, im Gegenteil: Wir werden euch natürlich auch weiterhin mit spannenden Interviews und tiefen Einblicken in das Studierendenparlament, die gesamte HoPo und die Uni im Allgemeinen versorgen, und das von nun an ohne zeitliches Folgenlimit! Ob das gut oder schlecht ist, wird sich in den nächsten Wochen entscheiden, also bleibt unbedingt dran! Alles weitere erklären euch Svenja und Tom in dieser winzig kleinen aber besonders feinen ersten Folge der neuen Sendeperiode.

Ihr habt Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns einfach einen Kommentar (hier oder bei radio 98eins) oder eine Mail an: web-podcast@moritz-medien.de.

