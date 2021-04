Feministischer Lesekreis am IZfG

Was sind die wichtigsten aktuellen feministischen Fragen und Forderungen? Diese und weitere Fragen werden im feministischen Lesekreis diskutiert, welcher sich in diesem Sommersemester am Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung (IZfG) gründet. Er ist von studentischer Seite organisiert und offen für alle Interessierten der Universität.

Im zweiwöchigen Rhythmus sollen im Lesekreis am Donnerstagabend sowohl etablierte Texte von Autor*innen wie Simone de Beauvoir und Judith Butler, aber auch aktuelle Schriften zu Problemstellungen und Forderungen des Feminismus besprochen werden. Zum Letzteren zählen Autorinnen wie Rebecca Solnit, Christina von Braun oder Sophie Passmann. Im Blickwinkel sind aber auch Trans*-Identitäten und der Queer-Feminismus. Die Texte werden für alle Teilnehmenden bereit gestellt.

Welche feministischen Strömungen gibt es? Welche Forderungen werden gestellt und wie sind Probleme zu lösen? Wie hat sich der Feminismus im Laufe der Zeit verändert und welche Themen sind dazugekommen? Der Lesekreis bietet einen Raum zum gemeinsamen Diskutieren und Austausch untereinander. Das erste Treffen zum Kennenlernen wird am kommenden Donnerstag (29.04.) um 18 Uhr stattfinden. Ihr könnt euch einfach per E-Mail anmelden und erhaltet dann den Zugang zum Moodle-Kurs.

Das vorläufige Programm:

Das Andere Geschlecht – Simone de Beauvoir 1949

Wenn Männer mir die Welt erklären – Rebecca Solnit 2017

Alte weiße Männer – Sophie Passmann 2019

Frauen und Macht – Mary Beard 2018

Feminismus für die 99 Prozent – Nancy Fraser 2019

Badly behaved Women: The Story of Modern Feminism – Anne Marie Crowhurst 2020

Geschlecht. Eine persönliche und eine politsche Geschichte – Christina von Braun 2021

Es geht nur gemeinsam! Wie wir endlich Geschlechtergleichheit erreichen – Jutta Allmendinger 2021

Unsichtbare Frauen – Caroline Criado-Perez 2020

A better Man: A (Mostly) Serious Letter to my Son – Michael Ian Black 2020

Boys don’t Cry – Jack Urwin 2017

Das Unbehagen der Geschlechter – Judith Butler 1991

Hermaphrodismus. Der Fall Herculine Barbin – Michael Foucault 1998

Trans*: A Quick and Quirky Account of Gender Variability – Jack Halberstam 2018

Beyond the Gender Binary – Alok Vaid-Menon 2019

Das Wichtigste auf einen Blick:

Wann? Jeden zweiten Donnerstag, 18 bis 19:30 Uhr

Wo? Vorerst digital über BBB

Anmeldung? izfg.lesekreis@uni-greifswald.de

Beitragsbild: Annica Brommann