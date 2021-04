Unterm Dach 12: Uns selbst und Good Evening Greifswald unters Dach geschaut

Hier kommt ihr zur zwölften Folge

Die letzten Monate haben wir damit verbracht, einen neuen Podcast für euch auf die Beine zu stellen. In einer Kooperation mit radio 98eins hat das Projekt jetzt endlich Gestalt angenommen. Jeden zweiten Donnerstag um 21 Uhr live im Radio und wenige Tage später als Podcast bei uns auf dem webmoritz. werdet ihr ab jetzt ein regelmäßiges Update zu HoPo, Uni-Strukturen, Uni-Organisationen und co. bekommen. Gemeinsam mit Gästen aus allen Bereichen unserer Universität wollen wir euch näher bringen, was unter dem Dach unserer Uni so geschieht.

In dieser Folge geht es einmal unter etwas andere Dächer. Die Sendungskooperation mit radio 98eins neigt sich hiermit zum Ende, und das wollen wir gebührend feiern. Dafür haben Svenja und Tom zwei besondere Gäste eingeladen: Mels und Fabian von Good Evening Greifswald. Auf diese Weise könnt ihr hier noch einmal von beiden Sendungen, die in diesem Semester das Radio verlassen haben, Abschied nehmen. Neben schreienden Katzen und Onlinesemestern besprechen die vier auch zusammen das StuPa, was in der größeren Konstellation natürlich noch ein paar mehr Diskussionspunkte aufwirft.

Eine kleine Entwarnung für alle, die jetzt um ihren Lieblingspodcast trauern, sei schon mal vorweggenommen: Wir verlassen mit dieser Folge zwar das Dach des Radios, aber nicht unser eigenes. Oder anders gesagt: Unterm Dach wird natürlich fortgesetzt, nur nicht mehr bei radio 98eins. Hier auf dem webmoritz. werden die Folgen aber wie gewohnt erscheinen. Zukünftig dann vielleicht auch etwas regelmäßiger. Aber das erfahrt ihr alles in den nächsten Wochen — und in dieser Radio-Abschiedsfolge.

Ihr habt Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns einfach einen Kommentar (hier oder bei radio 98eins) oder eine Mail an: web-podcast@moritz-medien.de.

Beitragsbild: Lilli Lipka