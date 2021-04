web.woche 12.-18. April

Was geht eigentlich ab in Greifswald? In der web.woche geben wir euch eine Übersicht über die kommenden Veranstaltungen in und um unsere Studierendenstadt. Hier findet ihr Termine, Infos und Neuigkeiten, von Politik und Region, über Universität und Wissenschaft bis hin zu Kultur und Sport.

Kultur & Sport

VERANSTALTUNGEN

Was? Webinar – Chorarbeit in Pandemiezeiten

Wann? Freitag, 16.04.2021, 18 bis 21 Uhr

Anmeldung? Anmeldung unter info@chorverband-mv.de oder harald.braun@uni-greifswald.de

NEUIGKEITEN

Im PKBKunstLADEN (Feldstr. 20) habt ihr ab Samstag, den 17.04.2021, um 15 Uhr die Möglichkeit, die Ausstellung “Vier vom Verein“ zu den regulären Öffnungszeiten (Freitag und Samstag, 11 bis 16 Uhr) zu besichtigen.

Bei einem Spaziergang zum Kiosk am Mühlentor, könnt ihr die Installation “I only see darkness” von Pauline Stopp bewundern.

Unter dem Titel „artist@homeoffice" zeigen 14 Künstler*innen ihre Stimmungen und Arbeitsweisen mit den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Videoprojektionen können im Kunstkubus CUBIC auf dem Karl-Marx-Platz und im Fenster des St. Spiritus angesehen werden.

Derzeit könnt ihr im Kunstkubus CUBIC am Karl Marx Platz die Schaufensterausstellung GRÜNE FAKTEN TO GO bestaunen.

Die STRAZE bietet von Montag bis Freitag (12 Uhr bis 14 Uhr) einen Mittagstisch an, bei dem ihr nicht nur herzhafte Gerichte, sondern auch Kuchen erwerben könnt. Die aktuelle Wochenkarte findet ihr hier.

Auch das Café Küstenkind bietet immer von Donnerstag bis Sonntag (13 Uhr bis 17 Uhr) einen Abholservice an. Hier könnt ihr heißgeliebten Kaffee und hausgebackene Kuchen erwerben.

Uni & Wissenschaft

VERANSTALTUNGEN

Was? Ansprache des Bundespräsidenten an die Studierenden

Wann? Montag, 12.04.2021, 11:00-11:30 Uhr

Wo? Livestream, ein Mitschnitt wird auch nachträglich noch verfügbar sein.

Was? Ordentliche AStA-Sitzung

Wann? Montag, 12.04.2021, 20:15 Uhr

Wo? BBB im Moodle-Kurs

BBB im Moodle-Kurs Was wird besprochen? Unter anderem der Markt der Möglichkeiten sowie Corona und Studierende mit Kind

Was? Sitzung der SKL (Ständige Kommission Lehramt)

Wann? Mittwoch, 14.04.2021, 18:15 Uhr

Wo? BBB im Moodle-Kurs

BBB im Moodle-Kurs Was wird besprochen? Unter anderem das Zeitfenstermodell im Lehramtsstudium und die digitale Lehre im Sommersemester

Was? Vortrag “Jewish Gender Trouble. Zur Intersektion von Jewishness und Queerness in (audio-)visuellen Medien” von Dr. Véronique Sina

Wann? Donnerstag, 15.04.2021, 18:15 Uhr

Donnerstag, 15.04.2021, 18:15 Uhr Wo? BBB im Moodle-Kurs

Was? medien.café der moritz.medien

Wann? Samstag, 17.04.2021, 14:30 Uhr

Wo? BBB in unserem Moodle-Kurs

Was ist das? Beim medien.café könnt ihr unsere 3 Redaktionen in gemütlicher Runde kennenlernen! Wir stellen uns vor, beantworten eure Fragen und freuen uns über jedes neue Gesicht, um ein bisschen zu quatschen (ihr könnt aber natürlich auch nur lauschen).

Der erweiterte Corona-Krisenstab beschloss am 01.04.2021 ein digitales Sommersemester. Ausgenommen sind Präsenzveranstaltungen für Studierende der Medizinischen Fakultät sowie Lehrveranstaltungen, die spezielle Labor- bzw. Arbeitsräume an den Hochschulen zwingend erfordern.

Am 31.03.2021 fand die feierliche Amtseinführung unserer neuen Rektorin Frau Prof. Dr. Riedel statt. Die Schwerpunkte von ihr und den drei bisher gewählten Prorektor*innen für die nun begonnene Amtszeit könnt ihr in dieser Medieninformation nachlesen. Unter den Aspekten der Partizipation, Transparenz und Kooperation sei beispielsweise unter anderem ein Rektoratsforum geplant.

Region & Politik

VERANSTALTUNGEN

Was? Drei Tage Landtagssitzung

Wann? Mittwoch bis Freitag, 14.04.-16.04.2021

Wo? Hier kommt ihr zur Tagesordnung.

NEUIGKEITEN

Ein neues Schnelltestzentrum wurde am Fischmarkt eröffnet. Es hat von Montag bis Freitag, von 14:00 bis 19:00 Uhr geöffnet. Hier könnt ihr euch sogar ohne einen Termin testen lassen.

Und ab Dienstag, den 13. April, wird sogar ein weiteres Testzentrum in Greifswald eröffnet. In der Heinrich-Hertz-Straße 20 b – dem Firmensitz der SoPHi Greifwald GmbH – können sich alle Bürger*innen kostenfrei durch einen Antigen-Schnelltest testen lassen. Von montags bis freitags, von 11:00-19:00 Uhr, und samstags, von 10:00-14:00 Uhr, stehen die Mitarbeiter*innen der SoPHi für die Tests bereit. Es ist keine Voranmeldung nötig.

Der Lockdown wurde für die ganze Bundesrepublik bis zum 18. April verlängert. Hier findet ihr nähere Informationen zu den Regeln, die weiterhin für den Lockdown in Mecklenburg-Vorpommern gelten. Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Kreis Vorpommern-Greifswald zur Zeit bei 159,2 (Stand: 10.04.2021).

In Mecklenburg-Vorpommern wird auch in den ärztlichen Praxen geimpft. Die Praxen sollen zuerst das eigene Personal schützen. Übrig gebliebene Dosen können bereits für die Impfung chronisch Kranker eingesetzt werden.

Das Antigen-Schnelltestzentrum in Greifswald wurde eröffnet. Es befindet sich in der Alten Mensa. Hier erhaltet ihr mehr Informationen dazu. Es hat bereits moritz.tv darüber berichtet.

Es wurde außerdem eine Übersichtskarte vom Landkreis erstellt, die euch anzeigt, wo Schnelltests zur Verfügung gestellt werden. Diese wird dann regelmäßig aktualisiert. Zum Verzeichnis kommt ihr hier.

Weiterhin werden Wahlhelfer*innen für die Bundes-und Landtagswahl am 26.09.2021 gesucht. Hier könnt ihr euch online anmelden. Es gibt übrigens eine Entlohnung von 40€.

