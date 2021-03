Fußball mit Würfeln – Der große Schachhype

Schach, das Fußball mit Würfeln. Das Spiel auf schwarz-weißem Untergrund ist wohl so sexy wie lange nicht mehr. Seit dem letzten Jahr gibt es eine nicht abreißende Begeisterung für Bauer, Turm und Mann mit spitzem Hut. ‘Dame auf F6’ und ‘Spanische Eröffnung’, wären wohl die meist diskutierten Themen in Bars und Clubs, wenn diese offen hätten. Aus diesem Grund wird online wie noch nie zuvor rochiert. Woran liegt es aber, dass ausgerechnet zurzeit jede*r die anderen ins Schachmatt setzen möchte? Besonders Netflix und Twitch spielen dabei eine große Rolle und rufen das Gardé aus.

Einer der wohl größten Faktoren für den Ausbruch der Begeisterung am Spiel schwarz gegen weiß ist die Netflix-Serie ‚The Queens Gambit‘ (‚Das Damengambit’). Die Ende Oktober 2020 erschienene fiktionale Geschichte erhielt erst kürzlich den Golden Globe als beste Kurzserie, ebenso wie die Hauptdarstellerin Anya Taylor-Joy, als beste Hauptdarstellerin.

Die Geschichte basiert auf dem gleichnamigen Roman von Walter Tevis. Beth Harmon, welche nach dem Tod ihrer Mutter in ein Waisenheim kommt, lernt mithilfe des Hausmeistes das Schach zu spielen und kann nach kurzer Zeit nur noch daran denken. Von diesem Punkt an erlebt man, wie Beth in die Welt des Schachs eintaucht.

Die gesamte Handlung spielt in den fünfziger bis siebziger Jahren und kann so durch seinen Stil und seinen Charme überzeugen. Außerdem entspricht Beth Harmon nicht dem Bild, welches man bei klassischen Schachspieler*innen im Kopf hat. Vielmehr ist sie wohl das genaue Gegenteil, denn ihre Geschichte ist neben dem Lernen und Spielen jeglicher Schachstrategie von Drogenmissbrauch, Sex, Partys und Alkohol geprägt. Nebenbei weiß sie, dem Stil der Zeit entsprechend, immer gut auszusehen. Somit gibt die Serie einen Einblick in überaus elitär wirkende Welt des Schachs, schafft es jedoch gleichzeitig, Vorurteile aufzubrechen und zu zeigen, was wirklich dahintersteckt.

König und Dame wurden durch das Damengambit wieder sexy gemacht. Den Erfolg konnte man besonders online direkt nachempfinden. Zur Zeit der Veröffentlichung Ende Oktober 2020 waren viele Menschen, besonders in Deutschland, wieder darauf angewiesen, sich größtenteils Zuhause aufzuhalten. Den eigentlichen Sportarten und Freizeitaktivitäten konnte nicht mehr nachgekommen werden und so wandelte sich die durch die Serie ausgelöste Lust auf das Schachspiel in Aktionen um. Schnell vervielfältigten sich die Websuchen auch auf Online-Schach-Seiten und Wikipedia. Schach ist damit seit langer Zeit wieder in der Popkultur angekommen. Bemerkbar machte sich die Entwicklung auch auf der Livestreaming-Plattform Twitch. Zwischen März und November wurde auf diese Weise rund 41 Millionen Stunden Großmeister*innen wie auch blutigen Anfänger*innen zugesehen, wie sie ihre Figuren über das Feld bewegen. Dies zeigt, dass das Publikum auch vor der Serie bereits Interesse für den Denksport gezeigt hat. Chess Influenzer*innen oder auch Chessfluenzer*innen sind im Livestream-Gaming-Bereich gerade gefragt wie noch nie. Der fünffache Sieger der US-Meisterschaften, Hikaru Nakamura, ist dabei das beste Beispiel. Er und andere Schach-Streamer*innen, wie Alexandra und Andrea Botez, verbinden Schach mit der heutigen Online-Popkultur und wurden so auch von E-Sports-Teams unter Vertrag genommen.

Genauso entwickelt sich aktuell auch in Deutschland der Schachmarkt besonders online. Im Interview mit der Sportschau beschreibt der Schach-Youtuber und -Streamer ‚The Big Greek‘, wie sich seit Pandemiebeginn im März 2020 seine Zuschauendenzahlen exponentiell entwickeln. Dies hat auch den Grund, dass Schach online einfach und auf diversen Plattformen gespielt werden kann. So wurde auch der professionelle Sport in eine Online-Umgebung verlagert. Teil davon ist die große deutsche Schachhoffnung Vincent Keymer. Der 16-Jährige ist bereits seit 2018 Großmeister im Schach. Damit besitzt er den höchsten Titel, der anhand der Spielbewertung (der sogenannten Elo-Zahl) auf Lebenszeit vergeben wird. Mit dem sehr frühen Erreichen dieser Position gehört er bereits zur erweiterten europäischen Weltspitze. Sollte Keymer tatsächlich in ein paar Jahren Weltmeister werden, wird dem Schachsport in Deutschland eine ähnliche Entwicklung vorhergesagt, die Tennis nach dem Wimbledon Sieg von Boris Becker oder die Formel 1 während der aktiven Karriere von Michael Schumacher miterleben konnte.

Außerdem ist festzustellen, dass Schachprofis auch in Deutschland immer mehr in Unterhaltungsformaten zu sehen sind. Beispiel dafür ist Großmeister Jan Gustafsson, der auf dem Internetsender ‚Rocket Beans TV‘ regelmäßig über das Spiel auf 64 schwarz-weißen Feldern philosophiert. Auch hier ist ganz klar eine Verbindung von Schach und der aktuellen Popkultur zu bemerken. So sind neben der optimalen Bewegung des Springers, auch oft das aktuelle Film- und Seriengeschehen Thema in seiner Sendung. Auch Gustafsson steht, wie Weltmeister Magnus Carlsen, in enger Verbindung mit einer online-Schach-Plattform. Für diese spielt er gegen andere Nutzer oder kommentiert Profiturniere. Zu Unterhaltungszwecken auf Streamingplattformen wurde das Spiel außerdem beschleunigt und so vom regulären Schach mit sehr langen Partien, von nicht selten 5 oder mehr Stunden, auf Blitzschach umgestellt, wo jede*r Spieler*in nur wenige Minuten Zeit hat. Das führt dazu, dass schneller mehr passiert und auch öfter Fehler gemacht werden, was den allgemeinen Unterhaltungswert ankurbelt.

Es lässt sich feststellen, dass Schach nicht ohne Gründe den Bauern zwei Felder nach vorne schiebt. Eine enorme Online-Basis hat sich im letzten Jahr auf verschiedene Weisen gebildet. Doch dazu kommt, dass kein Ende des großen Schach-Hypes in Sicht ist. Noch immer ist die italienische Eröffnung eines der Topthemen im Netz. Es bleibt nur abzuwarten, ob sich das Schachspiel weiter so erfolgreich halten kann und die lange Rochade spielt.

Beitragsbild: Jani Kassinen auf unsplash.com

GIF: giphy.com