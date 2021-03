web.woche 8.-14. März

Was geht eigentlich ab in Greifswald? In der web.woche geben wir euch eine Übersicht über die kommenden Veranstaltungen in und um unsere Studierendenstadt. Hier findet ihr Termine, Infos und Neuigkeiten, von Politik und Region, über Universität und Wissenschaft bis hin zu Kultur und Sport.

Kultur & Sport

VERANSTALTUNGEN

Was? Digitales Game-Theater – “Customerzombification 1 / Mein fremder Wille”

Wann ? Montag, 08.03.2021, 20 Uhr

NEUIGKEITEN

Die STRAZE bietet von Montag bis Freitag (12 Uhr bis 14 Uhr) einen Mittagstisch an, bei dem ihr nicht nur herzhafte Gerichte, sondern auch Kuchen erwerben könnt. Die aktuelle Wochenkarte findet ihr hier.

Uni & Wissenschaft

VERANSTALTUNGEN

Was? Außerordentliche AStA-Sitzung

Wann? Montag, 08.03.2021, 20:15 Uhr

Was? Sitzung der SKL (Ständige Kommission Lehramt)

Wann? Mittwoch, 10.03.2021, 18:15 Uhr

Was? “Berufsfeld im Fokus” – Geowissenschaftlerin in Erdöl-Service-Unternehmen

Wann? Donnerstag, 11.03.2021, 12 bis 14 Uhr

NEUIGKEITEN

In der Reihe “Beiträge zur Geschichte der Universität Greifswald” ist der Band mit dem Titel „Altertumswissenschaft in Greifswald: Porträts ausgewählter Gelehrter 1856 bis 1946“ erschienen. Das Buch porträtiert Gelehrte der Altertumswissenschaft hier an der Universität Greifswald aus dem 19. und 20. Jahrhundert.

Politik & Region

VERANSTALTUNGEN

Was? Fahrraddemo zum Internationalen Frauentag

zum Internationalen Frauentag Wann? 08.03.2021, 16 Uhr

08.03.2021, 16 Uhr Wo geht es los? Bei der Alten Mensa

NEUIGKEITEN

Die Greifswald-App wurde aktualisiert und hat nicht nur ein neues Design, sondern auch neue Funktionen. Es wird nicht nur über Veranstaltungen informiert, sondern auch über die Geschichte der Stadt.

