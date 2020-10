web.woche 26. Oktober-01. November

Was geht eigentlich ab in Greifswald? In der web.woche geben wir euch eine Übersicht über die kommenden Veranstaltungen in und um unsere Studierendenstadt. Hier findet ihr Termine, Infos und Neuigkeiten, von Politik und Region, über Universität und Wissenschaft bis hin zu Kultur und Sport.

Uni & Wissenschaft

VERANSTALTUNGEN

Was? Online-Kurs: Vorstellung der Zweifach-Bachelor Kombination Kommunikationswissenschaft und BWL sowie des Masterstudiengangs Organisationskommunikation

Wann? Dienstag, 27. Oktober 2020, 16:30 bis 17:30 Uhr

Dienstag, 27. Oktober 2020, 16:30 bis 17:30 Uhr Wo? Digital

Was? 5. ordentliche Sitzung des Medienausschusses

Wann? Dienstag, 27. Oktober 2020, 18 Uhr s.t.

Dienstag, 27. Oktober 2020, 18 Uhr s.t. Wo? Domstraße 9a, Seminarraum 3.07

Domstraße 9a, Seminarraum 3.07 Was wird besprochen? Unter anderem Berichte und Feedback der einzelnen Redaktionen.

Was? 9. ordentliche StuPa-Sitzung

Wann? Dienstag, 27. Oktober 2020, 20 Uhr c.t.

Dienstag, 27. Oktober 2020, 20 Uhr c.t. Wo? ELM 6, Hörsaal 3/4

ELM 6, Hörsaal 3/4 Was wird besprochen? Unter anderem die 2. Lesung zur Rücklage der Fachschaften und die Aufnahme in die universitäre Antidiskriminierungsrichtlinie.

Was? Sitzung der AG eSports

Wann? Mittwoch, 28. Oktober 2020. 18 Uhr s.t.

Mittwoch, 28. Oktober 2020. 18 Uhr s.t. Wo? Discord-Server

Discord-Server Was wird besprochen? Unter anderem zukünftige Projekte wie die Witeno-Gründertage oder das Green Office.

Was? Führungskräftetraining für Promovierende und Postdocs

Wann? Freitag, 30. Oktober 2020, 9 Uhr bis 16:30 Uhr

Freitag, 30. Oktober 2020, 9 Uhr bis 16:30 Uhr Wo? BBB-Onlineseminar, die Anmeldefrist ist bereits vorüber.

NEUIGKEITEN

Der erweiterte Senat hat am letzten Mittwoch Frau Prof. Dr. Riedel als neue Rektorin gewählt! Den Ablauf der Rektor*inwahl und die Ergebnisse findet ihr auf dem webmoritz.

gewählt! Den Ablauf der Rektor*inwahl und die Ergebnisse findet ihr auf dem webmoritz. Die wichtigsten Infos für alle neuen Studierenden sind noch einmal auf der Seite “Auf ins Wintersemester 2020/21” zusammengefasst, unter anderem dazu, wie ihr euren Stundenplan erstellen und euer Studium strukturieren könnt oder was ihr über ein Studium mit COVID-19 wissen müsst.

zusammengefasst, unter anderem dazu, wie ihr euren Stundenplan erstellen und euer Studium strukturieren könnt oder was ihr über ein Studium mit COVID-19 wissen müsst. Neben dem Corona-FAQ der Uni-Website hat das Rektorat neue Informationen verschickt, die ihr in eurem Postfach der Uni-Mail auf Groupware findet.

neue Informationen verschickt, die ihr in eurem Postfach der Uni-Mail auf Groupware findet. Es werden noch Angebote für die Notwohnraumbörse gesucht!

Die Greifswalder Universitätsmedizin liegt im Bundesvergleich auf Platz 49 des Krankenhaus-Ratings von Focus und hat sich mit Blick auf 2017 bereits um 14 Plätze verbessert.

liegt im Bundesvergleich auf des Krankenhaus-Ratings von Focus und hat sich mit Blick auf 2017 bereits um 14 Plätze verbessert. Bis Ende 2024 stehen unserer Universität zusätzliche 600.000 Euro des DAAD für die Internationalisierung der Lehramtsausbildung und eine Stärkung der Zusammenarbeit mit Partnerhochschulen zur Verfügung.

für die und eine Stärkung der Zusammenarbeit mit Partnerhochschulen zur Verfügung. Die eigentlich für den 12. November geplante siebte hochschulpolitische Konferenz muss aufgrund der Coronapandemie leider auf das Frühjahr oder den Frühsommer 2021 verschoben werden.

muss aufgrund der Coronapandemie leider auf das Frühjahr oder den Frühsommer 2021 werden. Die BDH-Klinik Greifswald kann mit ihren nun installierten Photovoltaik-Anlagen ihren CO2-Ausstoß um 104 Tonnen verringern und somit den Klimaschutz mit Krankenhaus zusammenbringen.

Kultur & Sport

VERANSTALTUNGEN

Was? Schauwerkstatt – Halloweenseifen

Wann? Dienstag, 27. Oktober, 14 Uhr bis 16 Uhr

Dienstag, 27. Oktober, 14 Uhr bis 16 Uhr Wo? CDFZ, Lange Str. 57, Greifswald

CDFZ, Lange Str. 57, Greifswald Eintritt? 3 Euro plus Materialkosten

3 Euro plus Materialkosten Anmeldung? Um vorherige Anmeldung wird wegen der Corona-Maßnahmen gebeten.

Was? Brot backen im Kräutergarten

Wann? Dienstag, 27. Oktober, ab 15 Uhr gibt es die ersten Snacks

Dienstag, 27. Oktober, ab 15 Uhr gibt es die ersten Snacks Wo? Garten des pommerschen Landesmuseum, Rakower Str. 9, Greifswald

Was? Kabutze Kleidertausch

Wann? Dienstag, 27. Oktober, ab 20 Uhr

Dienstag, 27. Oktober, ab 20 Uhr Wo? STRAZE, Stralsunder Str. 10, Greifswald

STRAZE, Stralsunder Str. 10, Greifswald Anmeldung? Erfolgt direkt vor Ort

Erfolgt direkt vor Ort Noch etwas? Denkt daran einen MNS zu tragen und bringt gerne eure gewaschene und gut erhaltene Kleidung zum tauschen mit.

Was? NABU-Herbstspaziergänge

Wann? Mittwoch, 28. Oktober 2020, 10 Uhr (Auf den Spuren der Vögel) oder 14 Uhr (Gefiederte Riesen – Kinderführung)

Mittwoch, 28. Oktober 2020, 10 Uhr (Auf den Spuren der Vögel) oder 14 Uhr (Gefiederte Riesen – Kinderführung) Wo? Treffpunkte sind der Carl-Paepke-Platz bzw. für die spätere Führung der STRAZE-Garten

Treffpunkte sind der Carl-Paepke-Platz bzw. für die spätere Führung der STRAZE-Garten Eintritt? Frei

Frei Anmeldung? Online auf der Website der STRAZE.

Was? GrIStuF Wohnzimmerkonzert mit Rowan Coupland

Wann? Donnerstag, 29. Oktober 2020, 1. Konzert 17:30 Uhr, 2. Konzert 22:30 Uhr

Donnerstag, 29. Oktober 2020, 1. Konzert 17:30 Uhr, 2. Konzert 22:30 Uhr Wo? STRAZE, Stralsunder Str. 10, Greifswald

STRAZE, Stralsunder Str. 10, Greifswald Eintritt? Frei

Frei Anmeldung? Online auf der Website der STRAZE.

Was? Abschlusskonzert der Interkulturellen Woche mit der Alwan Band

Wann? Freitag, 30. Oktober 2020, 19:30 Uhr

Freitag, 30. Oktober 2020, 19:30 Uhr Wo? Kulturzentrum St. Spiritus, Lange Str. 49/51, Greifswald

Kulturzentrum St. Spiritus, Lange Str. 49/51, Greifswald Eintritt? Frei

Frei Noch etwas? Wegen Corona nur eine begrenzte Anzahl an Teilnehmern*innen. Reservierungen können unter 03834 85364444 vorgenommen werden.

Was? KlangFarben – Jazz im Dom

Wann? Freitag, 30. Oktober 2020, 20 Uhr

Freitag, 30. Oktober 2020, 20 Uhr Wo? Dom St. Nikolai, Greifswald

Dom St. Nikolai, Greifswald Eintritt? 8 Euro, Ermäßigt 5 Euro, Kinder bis 14 Jahre kostenlos

Was? Schauwerkstatt – Bunte Windlichter

Wann? Samstag, 31. Oktober 2020, 14 Uhr

Samstag, 31. Oktober 2020, 14 Uhr Wo? CDFZ, Lange Str. 57, Greifswald

CDFZ, Lange Str. 57, Greifswald Eintritt? 3 Euro plus Materialkosten

3 Euro plus Materialkosten Anmeldung? Um Anmeldung wird aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen gebeten.

Was? Erstes Greifswalder Drachenfest

Wann? Sonntag, 01. November 2020, ab 11 Uhr

Sonntag, 01. November 2020, ab 11 Uhr Wo? Deponie Ladebower Chaussee, Greifswald

Deponie Ladebower Chaussee, Greifswald Noch etwas? Bringt gerne eure eigenen Drachen mit und lasst sie steigen. Die drei schönsten Exemplare werden prämiert.

Was? Hermannshof Theater – FAUST

Wann? Sonntag, 01. November 2020, 18 Uhr

Sonntag, 01. November 2020, 18 Uhr Wo? Musikschule am Wall, Greifswald

Musikschule am Wall, Greifswald Eintritt? 10 Euro, Ermäßigt 8 Euro

10 Euro, Ermäßigt 8 Euro Anmeldung? Bitte meldet euch unter der Nummer 03834 8536-4444 oder per E-Mail unter st.spiritus@greifswald.de bis zum Freitag, den 30.10.2020, um 12 Uhr an.

NEUIGKEITEN

Unter dem Motto “Zusammen leben, zusammen wachsen!” finden noch bis zum 30. Oktober die Interkulturellen Wochen statt. Das mehrwöchige Programm bietet viel Abwechslung: So können beispielsweise Online-Seminare, verschiedene Ausstellungen, Workshops und Vorträge je nach Lust und Laune besucht werden.

statt. Das mehrwöchige Programm bietet viel Abwechslung: So können beispielsweise Online-Seminare, verschiedene Ausstellungen, Workshops und Vorträge je nach Lust und Laune besucht werden. Noch bis zum 31. Oktober erfüllt die Stadtbibliothek Hans Fallada 100 persönliche Filmwünsche. Die Aktion wurde anlässlich des bundesweiten Tages der Bibliotheken am 24. Oktober ins Leben gerufen. Sendet euren Wunschtitel, Erscheinungsjahr, euren Namen, E-Mailadresse und eure Benutzernummer an die E-Mailadresse stadtbibliothek@greifswald.de oder kontaktiert die Stadtbibliothek bei Facebook beziehungsweise Instagram.

Politik & Lokales

Was? Mahnwache zur Solidarität mit der Protestbewegung gegen das verschärfte Abtreibungsgesetz in Polen.

Wann? Am 27. Oktober um 17 Uhr

Am 27. Oktober um 17 Uhr Wo? Am Mühlentor

Am Mühlentor Noch was? Mund-Nasen-Bedeckung nicht vergessen! Den Post von Neonlila Greifswald findet ihr hier.

