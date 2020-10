Wir haben eine neue Rektorin

Weißer Rauch steigt aus dem Schornstein des Universitäthauptgebäudes in der Domstraße 2 und gibt bekannt: “Wir haben eine Rektorin”. Naja okay, wir geben zu: So ehrfürchtig lief das Ganze dann doch nicht ab. Der weiße Rauch sind die grauen Wolken, die wie immer den Greifswalder Himmel verzieren, und wir haben die Neuigkeit über den (mehr oder weniger zuverlässigen) Livestream aus dem Hörsaal 3/4 des Lohmeyer-Platzes erfahren.

Prof. Dr. Katharina Riedel wurde heute vom erweiterten Senat der Universität Greifswald zur neuen Rektorin gewählt. Im zweiten Wahlgang war die Lehrstuhlinhaberin der Mikrobiologie mit 20 Stimmen knapp dem Kandidierenden Prof. Dr. Werner Weitschies (16 Stimmen) aus der Abteilung Biopharmazie und Pharmazeutische Technologie des Instituts für Pharmazie überlegen. Die dritte und externe Kandidatin Prof. Dr. Manuela Pietraß schied schon im ersten Wahlgang mit drei Stimmen aus. Riedel löst somit Frau Prof. Dr. Johanna Eleonore Weber ab und übernimmt ab März 2021 für vier Jahre die Rektoratsleitung der Uni Greifswald. Sie ist aktuell bereits Prorektorin für die Aufgabenbereiche Forschung und Transfer sowie internationale Angelegenheiten und Gleichstellung.

Wie so eine Rektoratswahl eigentlich abläuft, erfahrt ihr im letzten Artikel auf dem webmoritz.

Beitragsbild: Lilli Lipka