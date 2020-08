web.woche 17.-23. August

Was geht eigentlich ab in Greifswald? In der web.woche geben wir euch eine Übersicht über die kommenden Veranstaltungen in und um unsere Studierendenstadt. Hier findet ihr Termine, Infos und Neuigkeiten, von Politik und Region, über Universität und Wissenschaft bis hin zu Kultur und Sport.

Uni & Wissenschaft

VERANSTALTUNGEN

Was? 3. außerordentliche StuPa-Sitzung

Wann? Montag, 17. August 2020, 20 Uhr c.t.

Montag, 17. August 2020, 20 Uhr c.t. Wo? ELP 6, Hörsaal 3/4

ELP 6, Hörsaal 3/4 Was wird besprochen? Unter anderem mehrere Beschlüsse, über die gesprochen bzw. die beanstandet werden sollen, und mehrere Satzungsänderungen. Zur vorläufigen Tagesordnung kommt ihr hier.

Was? Live-Chat zur Online-Einschreibung

Wann? Dienstag, 18. August 2020, 16:30-17:30 Uhr

Dienstag, 18. August 2020, 16:30-17:30 Uhr Wo? Über den DFNconf/Pexip des DFN-Vereins

Was? Digital Fellow Lecture zu “Vorhersagen in unsicheren Zeiten: Eine verhaltensökonomische Analyse” von Dr. Timo Heinrich

Wann? Donnerstag, 20. August 2020, 15 Uhr

Donnerstag, 20. August 2020, 15 Uhr Wo? Im virtuellen Hörsaal des Krupp-Kollegs

NEUIGKEITEN

Es ist höchste Zeit eure Erst- bzw. Wiederholungsanträge für BAföG zu stellen, damit diese noch rechtzeitig bearbeitet werden können und ihr eurer Geld ab Oktober erhaltet. Mehr Infos gibt es auf der Seite des Studierendenwerks.

zu stellen, damit diese noch rechtzeitig bearbeitet werden können und ihr eurer Geld ab Oktober erhaltet. Mehr Infos gibt es auf der Bis zum 20. August könnt ihr euch noch auf NC – Studiengänge in Greifswald bewerben. Die Einschreibung für zulassungsfreie Fächer ist noch mindestens bis zum 11. September möglich. In diesem Artikel haben wir euch die neu eingeführten Studiengänge vorgestellt. Die genauen Bewerbungsfristen für die einzelnen Fächer findet ihr auf der Seite “Termine und Fristen” der Universität Greifswald.

– in Greifswald bewerben. Die Einschreibung für zulassungsfreie Fächer ist noch mindestens bis zum 11. September möglich. In diesem Artikel haben wir euch die neu eingeführten Studiengänge vorgestellt. Die genauen Bewerbungsfristen für die einzelnen Fächer findet ihr auf der Seite “Termine und Fristen” der Universität Greifswald. Der Studentische Bundesverband verurteilt die aktuelle Verweigerung von Visa für internationale Studierende . Die Forderung und Erklärung könnt ihr auf ihrer Website oder in einem Bericht der Tagesschau nachlesen.

verurteilt die . Die Forderung und Erklärung könnt ihr auf ihrer Website oder in einem Bericht der Tagesschau nachlesen. Auch die Bewerbungsfrist für das Deutschlandstipendium läuft noch, und zwar bis zum 07. September.

läuft noch, und zwar bis zum 07. September. Falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet – dank der FSRs und des Einsatzes von Prof. Dr. Buchstein in der Politikwissenschaft wurden die Hausarbeitsfristen verlängert: in der Germanistik auf den 14., in der KoWi und PoWi auf den 15. und in der Geschichte auf den 30. September.

verlängert: in der Germanistik auf den 14., in der KoWi und PoWi auf den 15. und in der Geschichte auf den 30. September. Zwar ist der AStA fast vollständig besetzt, aber einige Ämter sind noch immer zu übernehmen. Schaut doch hier vorbei, ob euch etwas davon interessiert.

Kultur & Sport

VERANSTALTUNGEN

Was? 2. Lubminer BeachCup Duo Mix bzw. Quattro Mix

Wann? Samstag und Sonntag, 22. und 23. August 2020, 9 bis 18 Uhr

Samstag und Sonntag, 22. und 23. August 2020, 9 bis 18 Uhr Wo? Seebrückenvorplatz, Lubmin

Seebrückenvorplatz, Lubmin Anmeldung? Derzeit noch möglich

Was? Testspiel: Greifswalder FC II – TFC Greif II

Wann? Samstag, 22. August 2020, 12 bis 14 Uhr

Samstag, 22. August 2020, 12 bis 14 Uhr Wo? Volksstadion, Greifswald

NEUIGKEITEN

Am Donnerstag, den 20. August, heißt es wieder Sommershopping . Noch bis Mitte September haben viele Geschäfte in der Innenstadt immer donnerstags bis 21 Uhr geöffnet.

. Noch bis Mitte September haben viele Geschäfte in der Innenstadt immer donnerstags bis 21 Uhr geöffnet. Die ROSA öffnet ihre Türen für euch von Mittwoch bis Samstag (19.-22. August) von jeweils 21 bis 2 Uhr.

öffnet ihre Türen für euch von Mittwoch bis Samstag (19.-22. August) von jeweils 21 bis 2 Uhr. Das Freizeitbad Greifswald hat wieder geöffnet. Die Duschen dürfen wegen der neuen Hygieneregeln allerdings nur vor dem Baden benutzt werden. Im Kassen- und Umkleidebereich herrscht Maskenpflicht. Die Saunalandschaft wird wegen fortschreitender Umbauarbeiten aber erst im September wieder nutzbar sein.

hat wieder geöffnet. Die Duschen dürfen wegen der neuen Hygieneregeln allerdings nur vor dem Baden benutzt werden. Im Kassen- und Umkleidebereich herrscht Maskenpflicht. Die Saunalandschaft wird wegen fortschreitender Umbauarbeiten aber erst im September wieder nutzbar sein. Das CineStar Kino Greifswald hat wieder geöffnet.

hat wieder geöffnet. Noch bis zum Freitag (21. August) sind auf 49 Litfaßsäulen und Plakatwänden in Greifswald die Kunstwerke von Studierenden unserer Universität zu bestaunen, welche im Rahmen eines Kunstprojekts des Casper-David-Friedrich-Institut unter der Leitung von Rozbeh Asmani entstanden sind.

Region & Politik

VERANSTALTUNGEN

Was? Kostenlose Fahrradcodierung

Wann? Donnerstag, 20. August 2020, 9 bis 17 Uhr

Donnerstag, 20. August 2020, 9 bis 17 Uhr Wo? Marktplatz, Greifswald

Marktplatz, Greifswald Noch etwas? Bringt nicht nur euer Fahrrad, sondern auch einen Eigentumsnachweis mit

Was? Demonstration: Zug der Liebe (online)

Wann? Samstag, 22. August 2020, 13 bis 22 Uhr

Samstag, 22. August 2020, 13 bis 22 Uhr Wo? Internet, mehr Infos auf Facebook

Internet, mehr Infos auf Facebook Noch was? Alles für einen guten Zweck!

Wir haben ein wichtiges Event in dieser Woche vergessen? Ihr habt noch einen heißen Tipp für die nächste Woche? Schreibt uns einen Kommentar oder eine Nachricht, wenn ihr etwas zur web.woche beisteuern wollt!

Titelbild: Julia Schlichtkrull