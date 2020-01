Vorläufige Ergebnisse der akademischen Gremienwahlen 2020

Wieder einmal geht eine Wahlwoche an unserer Uni zu Ende, mit der heutigen hoch engagierten Wahlzettelauszählung und -auswertung. Die vorläufigen Ergebnisse für die studentischen Vertreter*innen findet ihr hier.

Die hier aufgeführten Zahlen und Daten sind vorläufig und entsprechen nicht dem amtlichen Endergebnis der akademischen Gremienwahlen 2020.

Statusgruppe der Studierenden



Auch dieses Jahr sind wieder drei Listen zur Wahl angetreten:



Solidarische Universität

Progressive Liste

Liberale Liste



Insgesamt wurden in diesem Jahr 66 Bewerber*innen aus der Gruppe der Studierenden (vgl. 2019: 80; 2018: 68) zu den Gremienwahlen für den akademischen Senat zugelassen. Die Wahlbeteilgung fiel in diesem Jahr mit etwa 11,24% ähnlich wie im Vorjahr aus (vgl. 2019: 11,4 %; 2018: 13,5%). Im Folgenden sind die Stimmenzahlen der Listen und deren Verteilung, sowie die Studierenden, die in den akademischen Senat einziehen, aufgeführt:

Liste Stimmen Plätze im Senat Solidarische Universität 2958 4 Progressive Liste 3987 5 Liberale Liste 2152 3

Name Stimmen Thiel, Lukas (PHF; prog. Liste) 401 Leitermann, Linda (UMG; soli. Uni) 330 Drzyzga, Christine (UMG; soli. Uni) 297 Hildebrandt, Sarah (UMG; soli. Uni) 296 Damm, Hannes (MNF; prog. Liste) 289 Keppler, Hannes (UMG; lib. Liste) 274 Kunow, Anna (UMG; soli. Uni) 272 Remmert, Steffen (UMG; prog. Liste) 258 Mägdefrau, Bianca (MNF; lib. Liste) 256 Aschenbrenner, Axel Florian (prog. Liste) 249 Wirks, Christopher (UMG; prog. Liste) 235 Weiße, Theodoros (RSF; lib. Liste) 202

alle anderen Bewerber*innen als Vertretung

Angaben ohne Gewähr.

