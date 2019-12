advents.kalender 2019: 9. Türchen – DIY-Geschenkideen (im Glas)

Es weihnachtet sehr, auch in Greifswald – und besonders bei den moritz.medien. Mit dem advents.kalender geben wir Euch weihnachtliche Tipps, Tricks, Erfahrungsberichte, Rezepte uvm. für die Adventszeit. Öffnet jeden Tag ein Beitrags-„Türchen“! Im heutigen Türchen: DIY-Geschenkideen.

Manche lieben es, manche bringt es dem Nervenzusammenbruch nah, manche lassen es auch einfach. Geschenke kaufen zu Weihnachten. Für Studierende ist es nicht immer einfach, passende Geschenke zu finden, die möglichst schnell zu bekommen, nicht vollkommen sinnlos und vor allem günstig sind. Eine gute Lösung: Do it Yourself. Und da Ihr gestern schon sehen konntet, wie schnell und einfach man ein Geschenk im Glas zaubern kann, folgen hier drei weitere DIY-Ideen – im Glas.

Backmischung

Ihr habt dieses Jahr keine Zeit zum (Plätzchen-)Backen, aber kennt dieses eine Geheimrezept, für das Eure Verwandten brennen? Wenn das Rezept weiterhin geheim bleiben soll, gebt doch die (festen) Zutaten einfach alle schön geschichtet in ein Glas, Schleife drum, fertig. Inklusive einer kleinen Anleitung für Zubereitung und Zugabe weiterer (flüssiger) Zutaten, entsteht so schnell und einfach ein Geschenk, das andere ebenso zum Selbermachen inspiriert. Wenn ihr kein Geheimrezept habt, klickt hier für ein ein Rezept für Zimtsterne.

Schneekugel

Auch Deko im Glas ist ein Dauerbrenner in der DIY-Geschenke-Welt. Falls ihr zufällig Kunstschnee, ein schnuckliges Spielzeugauto, einen Mini-Tannenbaum, Strick und natürlich ein Glas zuhause habt, besitzt ihr alles, was es für eine kleine Schneekugel braucht. Dass es ganz schön aussehen kann, seht ihr hier.

Duftkerze

Ganz einfach lässt sich auch die DIY-Duftkerze umsetzen. Nehmt dazu eine Halterung für einen Kerzendocht, z.B. aus einem Teelicht, und befestigt einen Docht daran und an einem Holzspieß, den ihr auf das Glas legt. Schmelzt dann das alte Wachs der Kerzen eurer Weihnachtsdeko und fügt ein passendes Duftöl hinzu. Das Wachs könnt ihr natürlich auch kaufen oder aus neuen Kerzen schmelzen. Die passenden Kräuter eignen sich gut als Dekoration im Glas, wenn Ihr sie vorsichtig mit dem flüssigen Wachs übergießt. Die Welt der Düfte, Zutaten oder Farben steht euch bei diesem Projekt vollkommen offen. Nur sind Lavendel– oder Pfefferminz-Kerzen wohl die sicherste Variante und sehen auch noch schön aus.

Eure Geschenke dieses Jahr sind “made with love”. Viel Spaß beim Basteln!

Beitragsbild: Till Junker

bearbeitet von: Anne Frieda Müller