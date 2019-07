Ferien unter Räubern

Der Familienservice der Universität Greifswald hat für zwei Kindergruppen vom 01.–05. und 08.–12. Juli eine Ferienfreizeit mit dem Thema Ronja Räubertochters Welt durchgeführt. Abgesehen vom Spielen und Basteln standen u. a. das Bauen von Räuberhöhlen, ein Besuch der Polizeiwache und eine Wanderung mit einem Naturführer auf dem Programm.

Die Ferienfreizeit ist für Kinder zwischen 6 und 10 Jahren vorgesehen. Sie wird in der Regel von Montag bis Freitag, 8–16 Uhr, angeboten, wenn sich Schulferien und Vorlesungszeit überschneiden, damit Studierende und Mitarbeitende für eine Woche das Betreuungsproblem überbrücken können.

Auch in den Herbstferien wird es wieder eine Ferienfreizeit geben. Der genaue Termin wird noch in einer Rundmail an alle Studierenden und Mitarbeitenden bekanntgegeben. Da die Plätze begrenzt und begehrt sind, sollte man sich möglichst frühzeitig anmelden. Weitere Informationen gibt es bei dem Familienservice der Universität:

Anja Kyris

Familienservice Universität Greifswald

Domstr. 11/ Eingang 4

17487 Greifswald

Tel.: 03834 420 1236

familienservice@uni-greifswald.de

Familienservice und Kinderfreizeit

Ein Beitrag von Svenja Fischer und Jonas Meyerhof

Bild von StockSnap auf Pixabay