Es weihnachtet sehr, auch in Greifswald – und besonders bei den moritz.medien. Mit dem advents.kalender geben wir Euch weihnachtliche Tipps, Tricks, Erfahrungsberichte, Rezepte uvm. für die Adventszeit. Öffnet jeden Tag ein Beitrags-“Türchen”!

Heiligabend rückt so langsam aber sicher immer näher. Unter einigen von uns breitet sich Panik aus, denn so manch einer hat noch nicht alle oder sogar noch gar keine Geschenke besorgt. Ich kann Euch als erstes einmal beruhigen, denn heute ist Samstag! Ihr könnt noch schnell losstapfen und allerhand Dinge besorgen. In den meisten Städten ist am Sonntag verkaufsoffen und auch an Heiligabend haben die Geschäfte in der Regel bis 14 Uhr auf. Es könnte vielleicht etwas voll in den Läden werden, aber Ihr habt immerhin noch alle Zeit der Welt! Nur eine Idee fehlt Euch noch?

Auch hier braucht Ihr keine Panik schieben, denkt lieber einmal scharf nach, was Eure Liebsten so gerne mögen. Stresst Euch deswegen nicht zu sehr, denn letztendlich kommt es auf die Geste und nicht auf den Wert Eures Geschenks an. Die Lieblingsschokolade oder der Lieblingstee zusammen mit einer handgeschriebenen Karte und netten Weihnachtsgrüßen, kommen meist besser an als ein überteuertes unpersönliches Geschenk. Druckt dazu vielleicht noch ein gemeinsames Foto aus und legt es dem Geschenk bei oder verschenkt gleich ein eingerahmtes Foto. Dazu macht sich auch ein Gutschein für gemeinsame Zeit gut. Kino, ein gemeinsames Essen wären doch schön oder ladet Eure Verwandten und Freunde einfach mal für ein Wochenende nach Greifswald ein! (Falls sie nicht gerade um die Ecke wohnen.) Frische Meeresluft tut bekanntlich jedem gut. Manchmal tun es aber auch einfach ein paar Blumen, eine gute Flasche Wein oder hübsch eingepackte selbst gebackene Plätzchen. Die Hauptsache an Weihnachten ist neben den vielen Geschenken doch vor allem das Beisammensein.

Eine frohe Weihnachtszeit Euch allen!

Beitragsbild: Till Junker, bearbeitet: Anne Müller